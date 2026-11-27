તિરુમાલા મંદિરમાં જૈન પરિવારે દાન કર્યું 121 કિલો સોનું, કંપની વેચીને પૂરો કર્યો સંકલ્પ
પરિવારે માથા પર ઘરેણાંની થાળીઓ રાખીને મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી. આજે એક વિશેષ વિધિ દરમિયાન, ભગવાન વેંકટેશ્વરને આ નવા ઘરેણાંથી શણગારવામાં આવશે.
Published : November 27, 2026 at 4:07 PM IST
તિરુપતિ: આંધ્રપ્રદેશના તિરુમાલામાં ભગવાન શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામીના ચરણોમાં એક ઐતિહાસિક ભેટ અર્પણ કરવામાં આવી છે. ચેન્નાઈના એક દંપતી, વર્ધમાન જૈન અને રાધિકા જૈને, 121 કિલોગ્રામ વજનના સોનાના આભૂષણો દાન કર્યા છે, જેનું અંદાજિત મૂલ્ય 206 કરોડ રૂપિયા છે. ગુરુવારે, મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુની હાજરીમાં, 106 કિલોગ્રામ વજનના 46 આભૂષણો TTD (તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ)ના અધિકારીઓ અને પૂજારીઓને સોંપવામાં આવ્યા હતા. બાકીના 15 કિલોગ્રામ સોનાનો ઉપયોગ તિરુચાનુર ખાતે દેવી પદ્માવતી માટે સોનાની સાડી બનાવવા માટે કરવામાં આવશે, જે ટૂંક સમયમાં મંદિરમાં અર્પણ કરવામાં આવશે. વર્તમાન TTD ટ્રસ્ટ બોર્ડની રચના પછી આ પ્રથમ પ્રસંગ છે જ્યારે કોઈ એક ભક્તે આટલું મોટું સોનાનું દાન કર્યું હોય.
ભગવાન વેંકટેશ્વર (શ્રીવરુ)ની પૂજા-અર્ચના કર્યા બાદ, મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ તેમના પત્ની ભુવનેશ્વરી સાથે મળીને રંગનાયકુલ મંડપમમાં પ્રદર્શિત કરાયેલા 33 પ્રકારના 46 સોનાના આભૂષણોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ સમયે તેમની સાથે દાતા વર્ધમાન જૈન અને તેમનો પરિવાર પણ ઉપસ્થિત હતા. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ દાતાઓની ઉદારતાના ખૂબ જ વખાણ કર્યા હતા. ત્યારબાદ, દાતા પરિવારના સભ્યોએ આભૂષણો ભરેલી થાળીઓ પોતાના માથા પર ઉપાડીને મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી હતી. તેઓ ગર્ભગૃહમાં ગયા, જ્યાં તેમણે ભગવાનને આભૂષણો અર્પણ કર્યા અને પ્રાર્થના કરી.
આ કાર્યક્રમમાં TTD બોર્ડના અધ્યક્ષ, એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (EO) મુડ્ડાડા રવિચંદ્ર, એડિશનલ EO સી. વેંકૈયા ચૌધરી, જોઈન્ટ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર્સ (JEOs) શરથ અને ગોપીનાથ, ચીફ વિજિલન્સ એન્ડ સિક્યુરિટી ઓફિસર (CVSO) મુરલી કૃષ્ણા, જિલ્લા કલેક્ટર વેંકટેશ્વર અને પોલીસ અધિક્ષક (SP) સુબ્બારાયુડુ સહિતના અનેક અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આભૂષણો અર્પણ કર્યા બાદ, મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ, દાતા દંપતી વર્ધમાન જૈન અને રાધિકા જૈન, તથા TTD (તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ)ના અધિકારીઓએ 'સુધર્મ' સભાગૃહમાં મીડિયાને સંબોધિત કર્યા.
અત્યંત કલાત્મક રીતે તૈયાર કરાયેલા આભૂષણો...
મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ પોતાના સંબોધનની શરૂઆત "ઓમ્ નમો વેંકટેશાય"ના ઉચ્ચારણ સાથે કરી. આ દિવસને અત્યંત પવિત્ર ગણાવતા, તેમણે આ ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બનવા બદલ અપાર આનંદ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે, દાતાએ ભગવાન વેંકટેશ્વર (શ્રીવારુ) માટે 106 કિલોગ્રામ સોનામાંથી 46 આભૂષણો તૈયાર કરાવ્યા છે, જ્યારે બાકીના 15 કિલોગ્રામ સોનાનો ઉપયોગ દેવી પદ્માવતી માટે સુવર્ણ સાડી ('સ્વર્ણ વસ્ત્રમ્') બનાવવા માટે કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે, આ આભૂષણો ઊંડી ભક્તિ અને સમર્પણભાવ સાથે બનાવવામાં આવ્યા છે, જેના પરિણામે તે અદ્ભુત સુંદરતા ધરાવે છે. તેમણે માહિતી આપી કે આગામી શુક્રવારે ભગવાનને આ આભૂષણો ધારણ કરાવવામાં આવશે અને તે સમયે એક વિશેષ પૂજાનું પણ આયોજન કરવામાં આવશે, જેમાં દાતા પરિવાર પણ સહભાગી થશે. તેમણે જણાવ્યું કે, સોનાની કિંમત અને કારીગરીના ખર્ચ સહિત આ અર્પણનું કુલ મૂલ્ય 206 કરોડ રૂપિયા છે. મુખ્યમંત્રીએ જૈન દંપતીના 121 કિલોગ્રામ સોનાના દાન બદલ તેમની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે, તેમણે ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ યોગદાન 2024 માં અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં આપવામાં આવેલા 101 કિલોગ્રામ સોના (જેનું મૂલ્ય 65 કરોડ રૂપિયા હતું)ના અગાઉના રેકોર્ડને પણ વટાવી ગયું છે.
પેઢી દર પેઢી વિકસતી ભક્તિ...
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "મેં તિરુમાલાના ભગવાન શ્રી વેંકટેશ્વરને આટલું મોટું દાન અપાતું પહેલાં ક્યારેય જોયું નથી. શ્રી કૃષ્ણદેવરાયના યુગથી લઈને આજના આ જૈન દંપતી સુધી, ભગવાન પ્રત્યે દાતાઓની ભક્તિ પેઢી દર પેઢી સતત વધતી રહી છે." તેમણે તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ (TTD)ના પણ વખાણ કર્યા, કારણ કે તેઓ દેશમાં દાનના હિસાબ-કિતાબની સૌથી પારદર્શક પદ્ધતિ જાળવી રાખે છે અને એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે આ ભંડોળનો ઉપયોગ માત્ર ભક્તો માટેની સુવિધાઓ અને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે જ થાય. તેમણે એ વાતની પણ પ્રશંસા કરી કે, આ વર્ષે ઓછો વરસાદ પડ્યો હોવા છતાં, તિરુમાલાની ટેકરીઓનો 89.5 ટકા હિસ્સો હજુ પણ ઘટાદાર હરિયાળીથી આચ્છાદિત છે, આટલી ગીચ વનસ્પતિ દેશમાં અન્યત્ર ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભવિષ્યમાં તિરુમાલામાં માત્ર ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) નો જ ઉપયોગ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તાર 'ગ્રીન એનર્જી' તરફ આગળ વધશે. તિરુમાલામાં ભીડનું દબાણ ઘટાડવા માટે, તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે તિરુપતિમાં 50 એકર જમીન પર એક વિશેષ રહેણાંક સંકુલ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં 32,000 યાત્રાળુઓના રહેવાની ક્ષમતા હશે.
મુખ્યમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, સાચો આનંદ અને સંતોષ ત્યારે જ મળે છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની સંપત્તિનો અમુક હિસ્સો માત્ર વ્યવસાય કે પોતાના બાળકો પાછળ ખર્ચવાને બદલે, આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કાર્યો માટે સમર્પિત કરે છે. તેમણે વર્ધમાન જૈન અને તેમના ભાઈ દ્વારા આપવામાં આવેલા યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી.
શ્રદ્ધા દ્વારા દિવ્ય કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે
જ્યારે એક પત્રકારે 2024થી રાજ્યમાં આવી રહેલા મોટા પાયે રોકાણો અને TTD (તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ) ને મળેલા વિક્રમજનક દાન પાછળના કારણો વિશે પૂછ્યું, ત્યારે મુખ્યમંત્રીએ જવાબ આપ્યો, "આ શ્રીવારુ (ભગવાન વેંકટેશ્વર)ની મહિમા છે. જ્યારે હૃદયમાં સાચી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય, ત્યારે જ દિવ્ય કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંનું વહીવટીતંત્ર સંપૂર્ણપણે પારદર્શક છે. ઉત્તમ સ્વચ્છતા અને સુવિધાઓને કારણે, ભક્તો સંતોષની લાગણી સાથે ઘરે પરત ફરે છે."
પરમાત્માના આદેશથી પૂર્ણ થયેલો સંકલ્પ – વર્ધમાન જૈન
પોતાની વાત રજૂ કરતા, દાતા વર્ધમાન જૈને તેમના પરિવારનો પરિચય કરાવ્યો—જેમાં તેમના પત્ની રાધિકા જૈન, તેમના પુત્રો કબીર જૈન અને અર્જુન જૈન, તથા તેમના ભાઈ અનુરાગ જૈનનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું, "મેં અને મારા ભાઈ અનુરાગે હેલ્થકેર BPO કંપની શરૂ કરી હતી અને તેને સફળતાપૂર્વક ચલાવી હતી. દસ વર્ષ પહેલાં, મેં મનોમન ભગવાનને 121 કિલોગ્રામ સોનું અર્પણ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. જ્યારે અધિક કાર્યકારી અધિકારી (EO) વેંકૈયા ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, ભગવાનને દરરોજ 121 કિલોગ્રામ સોનાના આભૂષણોથી શણગારવામાં આવે છે, ત્યારે મને સમજાયું કે 121 કિલોગ્રામ એ ખરેખર એક દૈવી સંખ્યા છે. ગયા વર્ષે, અમે અમારી કંપની ન્યૂ યોર્ક સ્થિત એક પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફર્મને વેચી દીધી. તેમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ કરીને, મેં 121 કિલોગ્રામ સોનું અર્પણ કરવા માટે વેંકૈયા ચૌધરીનો સંપર્ક કર્યો. તેમણે મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ સાથે મારી મુલાકાત ગોઠવી. પાંચ મિનિટ ચાલનારી આ મુલાકાત એક કલાક સુધી ચાલી. મુખ્યમંત્રીએ ખૂબ જ રસપૂર્વક પૂછપરછ કરી કે મેં 121 કિલોગ્રામનો આંકડો કેવી રીતે નક્કી કર્યો. તેમણે જ સૂચન કર્યું કે આ સોનાનો ઉપયોગ ભગવાન માટે આભૂષણો બનાવવા માટે કરવામાં આવે. આજે, અમે 106 કિલોગ્રામ વજનના આભૂષણો અર્પણ કર્યા છે. તિરુચાનુર મંદિરમાં દેવી પદ્માવતી જે સોનાની સાડી પહેરે છે તે 30 વર્ષ જૂની હોવાથી, EO રવિચંદ્રના સૂચન પર, અમે બાકીના 15 કિલોગ્રામ સોનાનો ઉપયોગ એક નવી સોનાની સાડી બનાવવા માટે કરીશું, જે અમે ત્રણ મહિનાની અંદર અર્પણ કરીશું." આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં મુખ્યમંત્રીની વેંકૈયા ચૌધરી સાથેની મુલાકાત બાદ, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય આભૂષણો બનાવવાની પ્રક્રિયાની સાપ્તાહિક ધોરણે દેખરેખ રાખી રહ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું, "હું આ કાર્યમાં સામેલ સમગ્ર ટીમનો આભારી છું."
વર્ધમાન જૈને કહ્યું, "મેં તો માત્ર ભગવાનને દાન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. ભગવાને પોતે, તેમના પસંદ કરેલા માધ્યમો દ્વારા, આ સંકલ્પને સાકાર કર્યો છે."
સાચો આનંદ આધ્યાત્મિકતામાં રહેલો છે
વર્ધમાન જૈને જણાવ્યું કે પૈસા, સંપત્તિ અને હોદ્દો કાયમી નથી હોતા. આધ્યાત્મિકતા અને 'ધર્મ' (સદાચાર) જ વ્યક્તિના જીવનમાં સાચો આનંદ લાવે છે. ભલે આ અર્પણનું આર્થિક મૂલ્ય કરોડો રૂપિયા હોય, પરંતુ તેની પાછળ રહેલી ભક્તિ અને શ્રદ્ધા અમૂલ્ય છે. પરમાત્માની નજીક પહોંચવા માટે, સૌ પ્રથમ માનવતાની સેવા કરવી આવશ્યક છે, કારણ કે માનવજાતની સેવા એ જ વાસ્તવમાં પ્રભુની સેવા છે. જે લોકો સમાજ કલ્યાણના કાર્યોમાં યોગદાન આપે છે, જેમ કે ભોજન, શિક્ષણ, આરોગ્ય સેવાઓ, પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને ગૌરક્ષા તેમના માટે અમે વિશેષ 'શ્રીવરી દર્શન'ની વ્યવસ્થા કરીશું.
TTDમાં કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં: મુખ્યમંત્રી
મેં TTD સંબંધિત ક્યારેય કોઈ ગેરરીતિ કરી નથી અને ભવિષ્યમાં પણ ક્યારેય કરીશ નહીં. વધુમાં, હું અન્ય કોઈના દ્વારા કરવામાં આવતી ગેરરીતિને પણ સાંખી લઈશ નહીં. જો ટેકનોલોજી, જ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતાનો સમન્વય દૈવી કૃપા સાથે થાય, તો ભારત ૨૦૪૭ સુધીમાં વિશ્વનું અગ્રણી રાષ્ટ્ર બની જશે.
હીરા જડિત મુકુટ અને કિંમતી રત્નોથી સુશોભિત 'શ્રીવત્સમ'
તમામ આભૂષણોમાં, લગભગ 12 કિલોગ્રામ વજન ધરાવતો સુવર્ણ મુકુટ મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. અત્યંત ઝીણવટપૂર્વક તૈયાર કરાયેલા અને 238.2 કેરેટ હીરા જડિત આ મુકુટની ભવ્યતા ખરેખર જોવાલાયક છે. આ ઉપરાંત, 'શ્રીવત્સમ' આભૂષણ જે આદિ શક્તિ (દેવી લક્ષ્મી)નું પ્રતીક છે, તેને કુશળતાપૂર્વક 84.2 કેરેટ માણેક (રૂબી), 2247.7 કેરેટ નીલમ અને 91.6 કેરેટ પુખરાજનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ ભેટમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા નીલમ અત્યંત મૂલ્યવાન છે.
અર્પણની સંપૂર્ણ વિગતો
કુલ સોનું: ૧૨૧ કિલોગ્રામ (૨૪-કેરેટ)
કુલ મૂલ્ય (ઉત્પાદન ખર્ચ સહિત): ₹૨૦૬ કરોડ
ભગવાન વેંકટેશ્વર (શ્રીવરુ) માટે: ૧૦૬ કિલોગ્રામ સોનામાંથી બનાવેલા ૪૬ આભૂષણો (૩૩ પ્રકારના).
દેવી (અમ્માવરુ) માટે: તિરુચાનુર સ્થિત દેવી શ્રી પદ્માવતી અમ્માવરુ માટે ૧૫ કિલોગ્રામ વજનની સુવર્ણ સાડી તૈયાર કરવામાં આવશે.
કિંમતી રત્નો અને સ્ટોનની વિગતો
હીરા: ૨૩૮.૨ કેરેટ
નીલમ: ૨,૨૪૭.૭ કેરેટ
પુષ્કરાજ: ૯૧.૬ કેરેટ
માણેક અને પન્ના: ૮૪.૨ કેરેટ
શાલિગ્રામ શિલાઓ : ૨,૯૧૬.૫ ગ્રામ
અર્પણ કરાયેલા 46 આભૂષણો (33 પ્રકારના)
પગરખાં (૨)
પાયલ (૨)
મસ્તક આભૂષણ / પાઘડી (૧)
તુલસીના પાનની માળા (૧)
'અષ્ટોત્તર' માળા (૧૦૮ સિક્કાઓવાળી) (૧)
'ચતુર્ભુજ લક્ષ્મી' હાર (૧)
વાઘના નખવાળું લોકેટ (૧)
અશ્વત્થ (પીપળા)ના પાનની માળા (૧)
સાદો કમરપટ્ટો / વડ્ડાનમ (૧)
ઘૂંઘરુવાળો કમરપટ્ટો (૧)
'સૂર્ય' ચિહ્નવાળી કટાર (૧)
કૌસ્તુભમ (૧)
શ્રીવત્સમ (૧)
કોણીનું આભૂષણ (૧)
'કટિ હસ્ત' (કમર પર રાખેલો હાથ) માટેનું સુશોભિત કવચ (૧)
સર્પ આકૃતિવાળો કમરપટ્ટો (૧)
સોનાની સાંકળ (૧)
'અભય હસ્ત' (રક્ષાની મુદ્રામાં રહેલો હાથ) માટેના કડાં (૫)
'ચંદ્રકાંતિ' (અર્ધચંદ્રાકાર શૈલીનો) હાર (૧)
'વૈકુંઠ હસ્ત' (હાથનું આભૂષણ) (૧)
'કટિ હસ્ત' (કમર પર રાખેલા હાથ માટેનું આભૂષણ) (૧)
સર્પ આકૃતિવાળા કડાં (૨)
સર્પ આકૃતિવાળા આભૂષણો (૨)
બાજુબંધ / ભુજાકીર્તિ (૨)
કર્ણાભૂષણો / કર્ણપત્ર (૨)
બાહુબંધ / બાહુવલય (૨)
શાલિગ્રામની માળા (૨)
કમળ આકારના શાલિગ્રામ (૨)
સોનાની કારીગરીવાળું યજ્ઞોપવીત (જનેઉ) (1)
શંખના આકારનું આવરણ (1)
ચક્રના આકારનું આવરણ (1)
સુવર્ણ મુકુટનો આગળનો પટ્ટો (1)
સુવર્ણ મુકુટ (1)
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