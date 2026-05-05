જબલપુરમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીઓના ગોદામમાં લાગી ભીષણ આગ, મચી દોડધામ

જબલપુરના કટંગી બાયપાસ પર બ્રાન્ડેડ કંપનીઓના ગોદામમાં ભીષણ આગ લાગી, ઘટનાને પગલે 25 ફાયર ટેન્ડરોએ આગ ઓલવવા માટે કામગીરી શરૂ કરી.

ગોદામમાં લાગી ભીષણ આગ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 8:51 AM IST

જબલપુર: મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં કટંગી નજીક હાઇવે પર આવેલા લોજિસ્ટિક્સ પાર્કમાં સોમવારે મોડી રાત્રે મંગળવારની વહેલી સવારે ભીષણ આગ લાગી હોવાની ઘટના સામે આવી. આ આગમાં અનેક બ્રાન્ડેડ કંપનીઓનો કરોડો રૂપિયાનો માલ બળીને ખાખ થઈ ગયો. આગને કાબુમાં લેવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 25 ફાયર ટેન્ડરોએ આખી રાત જહેમત ઉઠાવી હતી. જબલપુરના મેયર પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આગ ખૂબ જ વિકરાળ હતી, જેના કારણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને લગભગ સમગ્ર ફાયર ફાઇટીંગ વાહનોનો કાફલો તૈનાત કરવો પડ્યો હતો.

ગોદામમાં વિકરાળ આગ

જબલપુરમાં કટંગી બાયપાસ નજીક લોજિસ્ટિક્સ ગોદામમાં આગ લાગવાની મોટી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. આ ઘટના ગઈકાલે સોમવારે મોડી રાત્રે બની હતી. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે આગની જ્વાળાઓ ઘણા દૂરથી દેખાઈ રહી હતી. આ વેરહાઉસ ગૌતમ નાહટાની માલિકીનું હોવાનું કહેવાય છે અને તેને યુનિટી લોજિસ્ટિક્સ વેરહાઉસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે જબલપુરને માલ સપ્લાય કરતી અનેક બ્રાન્ડેડ કંપનીઓ માટે લોજિસ્ટિક્સ હબ તરીકે કામ કરે છે. આ લોજિસ્ટિક્સ પાર્ક જબલપુર નાગપુર હાઇવે પર આવેલો હોવાથી, મોટાભાગની મોટી કંપનીઓ આ સુવિધા પર પોતાનો માલ સંગ્રહ કરે છે.

જેમાં મુખ્યત્વે કરિયાણા, કાપડ, ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન અને પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ રાખવામાં આવતી હતી. પરિણામે, આગ લાગતાની સાથે જ, તે આ જ્વલનશીલ પદાર્થો દ્વારા ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ, અને ધીમે ધીમે, આગ આખા ગોદામમાં પ્રસરી ગઈ હતી.

જબલપુરમાં કટંગી બાયપાસ નજીક લોજિસ્ટિક્સ ગોદામમાં આગ (Etv Bharat)

સવારે આગ કાબુમાં આવી

જબલપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેયર જગત બહાદુર સિંહ અનુ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "મહાનગરપાલિકાએ આગને કાબુમાં લેવા માટે નાના એકમોથી લઈને મોટા એકમો સુધીના 25 ફાયર ફાઇટિંગ વાહનોનો સંપૂર્ણ કાફલો તૈનાત કર્યો છે." તેમણે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, પરિસરમાં મુખ્યત્વે વિવિધ બ્રાન્ડેડ કંપનીઓનો માલ રહેતો હતો, અને પેઇન્ટ અને ઓઇલ કંપનીઓના ડેપો નજીકમાં સ્થિત હતા. જોકે, વહેલી સવાર સુધીમાં, આગ સફળતાપૂર્વક કાબુમાં આવી ગઈ હતી.

જબલપુરમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીઓના ગોદામમાં લાગી ભીષણ આગ (Etv Bharat)

કરોડો રૂપિયાનો સામાન બળીને ખાખ

ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ગોદામના એક ભાગમાં ખાદ્ય તેલનો નોંધપાત્ર જથ્થો સંગ્રહિત હતો. ગોદામના કર્મચારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, અંદર આગને કાબુમાં લેવા માટે આંતરિક અગ્નિશામક પ્રણાલી સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. ખાદ્ય તેલને લગતી આગના મોટા પાયે કારણે સ્પ્રિંકલર્સ સહિતની સિસ્ટમ અસરકારક રીતે કાર્ય કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. આ ઘટનામાં કરોડો રૂપિયાના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, કાપડ અને ખાદ્ય ઉત્પાદનોનો નાશ થયો હતો. હાલમાં નુકસાનનું ચોક્કસ મૂલ્યાંકન ચાલી રહ્યું છે. વધુમાં, આગનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

