એરપોર્ટના ચેકિંગ મશીને ભૂલમાં આમચૂરને ડ્રગ્સ બતાવ્યું, 57 દિવસ જેલમાં રહેનાર એન્જિનિયરને 16 વર્ષે ન્યાય મળ્યો

ભોપાલ એરપોર્ટ પર ચેકિંગ દરમિયાન આમચૂર અને ગરમ મસાલાને મશીને ડ્રગ્સ બતાવ્યું. યુવક 57 દિવસ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં રહ્યો.

યુવકને 57 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડી ભોગવવી પડી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 1:35 PM IST

જબલપુર: ભોપાલ એરપોર્ટ પર સુરક્ષા તપાસ દરમિયાન, આમચુર અને ગરમ મસાલાને હેરોઈન અને ડ્રગ્સ જણાવીને યુવક વિરુદ્ધ નાર્કોટિક્સ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. સેમ્પલના તપાસ રિપોર્ટમાં કોઈપણ પ્રતિબંધિત પદાર્થ નહોતો મળ્યો. આ દરમિયાન 57 દિવસ સુધી કસ્ટડીમાં રાખવા વિરુદ્ધ એન્જિનિયર યુવકે હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ દીપક ખોતએ નિર્દોષ હોવા છતાં યુવકને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં રાખવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી. ખંડપીઠે તેને અરજીકર્તાના મૌલિક અધિકારોનું ઉલ્લંઘન ગણાવતાવળતર તરીકે ₹10 લાખ ચૂકવવાનો આદેશ જાહેર કર્યો. દોઢ દાયકા સુધી ચાલેલી કાનૂની લડાઈ બાદ આખરે યુવાનને ન્યાય મળ્યો.

અમચુર પાવડર અને બ્રાન્ડેડ ગરમ મસાલાને હેરોઈન અને MDEA ડ્રગ્સ બતાવ્યું
ગ્વાલિયર નિવાસી અરજદાર એન્જિનિયર અજય સિંહ 2011માં દાખલ કરેલી અરજીમાં કહ્યું હતું કે, તેઓ ભોપાલથી દિલ્હી માટે જેટ એરવેઝની ફ્લાઈટથી રવાના થઈ રહ્યા હતા. ભોપાલ એરપોર્ટ પર નિયમિત સુરક્ષા તપાસ દરમિયાન ETD મશીનથી સામાન અને અન્ય વસ્તુઓ સ્કેનિંગ કરાઈ રહી હતી. તપાસમાં આવ્યું કે આમચૂર પાઉડર અને ગરમ મસાલાના પેકેટોમાં હેરોઈન અને MDEA ડ્રગ્સ મેળવેલું છે. તેમની વિરુદ્ધ ભોપાલના ગાંધીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નાર્કોટિક્સ એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધીને ધરપકડ કરવામાં આવી. જપ્ત કરાયેલી પાઉડરના પેકેટને 10 મે 2010ના રોજ પ્રાદેશિક ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા.

રાજ્યની પ્રાદેશિક ફોરેન્સિક લેબોરેટરીએ આવશ્યક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે 10 દિવસ બાદ નમૂનાઓ પરત કરી દીધા. ત્યારબાદ, જપ્ત કરાયેલા નમૂનાઓ વિશ્લેષણ માટે હૈદરાબાદની સેન્ટ્રલ ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. 30 જૂન, 2010 ના રોજ સેન્ટ્રલ ફોરેન્સિક લેબોરેટરી તરફથી મળેલા રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે, નમૂનાઓમાં કોઈપણ પ્રકારના પ્રતિબંધિત પદાર્થો મળી આવ્યા નથી. આ પછી, પોલીસે ખાસ કોર્ટમાં ક્લોઝર રિપોર્ટ રજૂ કર્યા પછી, તેમને 2 જુલાઈ, 2010 ના રોજ વ્યક્તિગત બોન્ડ પર જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

57 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડી ભોગવવી પડી
આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમને 57 દિવસ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં વિતાવવાની ફરજ પડી હતી. પોલીસે કોર્ટમાં રજૂ કરેલા એક્સપંજ રિપોટ્માં જણાવ્યું કે "ETD મશીન ટેકનિકલ રીતે ખામીયુક્ત હતું." પરિણામે, બિનઅનુભવી અને અસમર્થ કર્મચારીઓ દ્વારા તેને જેલમાં રાખવામાં આવ્યો. કોર્ટે 2 ડિસેમ્બરે તેમને નિર્દોષ જાહેર કર્યો.

10 કરોડના વળતર અને દોષી અધિકારીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની અરજી
અરજીમાં રૂ. 10 કરોડનું વળતર અને આ ભૂલ માટે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, અરજીમાં વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે પ્રતિબંધિત અને વિસ્ફોટક પદાર્થો શોધવાના ચોક્કસ હેતુ માટે યોગ્ય મશીનરી સ્થાપિત કરવામાં આવે અને જરૂરી સાધનોથી સજ્જ પ્રશિક્ષિત અધિકારીઓને તૈનાત કરવામાં આવે. તેમાં એવી પણ માંગ કરવામાં આવી હતી કે એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ખામીયુક્ત મશીન સપ્લાય કરનાર કંપનીને બ્લેકલિસ્ટ કરે.

કોર્ટે ₹10 લાખના વળતર સાથે લેબોરેટરી અંગે કડક ટિપ્પણીઓ કરી
તેના આદેશમાં, સિંગલ બેન્ચે રાજ્યના ફોરેન્સિક તપાસ માળખા અંગે કડક ટિપ્પણીઓ કરતા કહ્યું કે, "લેબોરેટરી પાસે તપાસ માટે જરૂરી સાધનોનો અભાવ હોય, તો આટલા વિશાળ માળખાને જાળવવા અને નિષ્ણાત અધિકારીઓને તૈનાત કરવાનું શું વાજબીપણું છે?" કોર્ટે નોંધ્યું કે, સંસાધનોની અછતને કારણે, એક નિર્દોષ વ્યક્તિને 57 દિવસ સુધી જેલમાં રહેવાની ફરજ પડી હતી, જે તેના જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન છે. સિંગલ બેન્ચે મુખ્ય સચિવને જરૂરી સાધનો અને સ્ટાફની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મહિનાની અંદર રાજ્યભરની તમામ પ્રાદેશિક ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીનું નિરીક્ષણ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. વધુમાં, કોર્ટે અરજદારને વળતર તરીકે ₹10 લાખ આપવાનો આદેશ આપ્યો.

