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'સહમતિથી બનેલા પુખ્ત સંબંધોને ચારિત્ર્યનો અભાવ ગણાવવું ખોટું છે.' - સુપ્રીમ કોર્ટ

તમે આને અનૈતિકતા સાથે સરખાવી શકો નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટે આ સંદર્ભમાં પોતાનો ચુકાદો આપી દીધો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 10:08 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું છે કે બે અપરિણીત પુખ્ત વયના લોકો વચ્ચે સંમતિથી બનેલા શારીરિક સંબંધને ચારિત્ર્યના અભાવ અથવા નૈતિક અધોગતિનો પુરાવો ગણી શકાય નહીં. આ ચુકાદો 21 મેના રોજ ન્યાયાધીશ મનોજ મિશ્રા અને મનમોહનની બનેલી બેન્ચ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટે તેલંગાણા રાજ્ય સ્તરીય પોલીસ ભરતી બોર્ડને એવા ઉમેદવારની નિમણૂક કરવાનો નિર્દેશ આપતા આ અવલોકન કર્યું હતું જેની કોન્સ્ટેબલ તરીકે પસંદગી નિષ્ફળ પ્રેમ સંબંધ સાથે જોડાયેલા ફોજદારી કેસને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "બે અપરિણીત પુખ્ત વયના લોકો વચ્ચે સંમતિથી બનેલા શારીરિક સંબંધ પોતે જ તે સંબંધમાં સામેલ વ્યક્તિના ચારિત્ર્ય અંગે પ્રતિકૂળ અનુમાન લગાવવાનો આધાર બનાવી શકતા નથી અને ન હોવા જોઈએ."

બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ કાયદો બે અપરિણીત પુખ્ત વયના લોકોને તેમની પસંદગીનો સંબંધ બાંધવાથી રોકતો નથી. બેન્ચે કહ્યું, "વધુમાં, જ્યાં આવા સંબંધ ઘણા સમય સુધી ચાલ્યા હોય, જેમ કે થોડા વર્ષો, ત્યાં આ કોર્ટે વારંવાર એક પક્ષ દ્વારા બીજા પક્ષ સામે શરૂ કરાયેલી ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરી છે જેમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી કે પીડિતાને લગ્નના ખોટા વચન પર શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે લલચાવી હતી, કારણ કે આવા કિસ્સામાં એવું માની શકાય છે કે આવા સંબંધ માન્ય સંમતિ પર આધારિત હતા."

બેન્ચે ઉમેદવારની અપીલને મંજૂરી આપતાં, તેલંગાણા હાઈકોર્ટના સિંગલ જજના આદેશને પુનઃસ્થાપિત કર્યો, જેણે સ્ટાઈપેન્ડરી કેડેટ ટ્રેઇની પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તરીકેની તેમની નિમણૂક પર પુનર્વિચારણા કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

જજે કહ્યું, "આ કિસ્સામાં, અપીલકર્તા અને પીડિતા પાડોશી હતા અને લગભગ ચાર વર્ષથી સંબંધમાં હતા. દરેક સંબંધ લગ્નમાં પરિણમતો નથી. તેથી, ફક્ત એટલા માટે કે સંબંધ લગ્નમાં પરિણમ્યો નથી, તે માની લેવાનો કોઈ આધાર નથી કે એક પક્ષે બીજા પક્ષને છેતર્યો છે."

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે જો આ બળજબરી અથવા સમાધાન માટે પ્રેરિત કરવાની ધમકીનો કેસ હોત, તો પ્રતિવાદીને શિસ્તબદ્ધ દળમાં નિમણૂક માટે અપીલકર્તાની યોગ્યતા નક્કી કરવામાં વાજબી ઠેરવવામાં આવ્યો હોત. બેન્ચે પછી પૂછ્યું કે શું પોલીસ રિપોર્ટમાં ફક્ત ચાર્જશીટ, જે આરોપો પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા છે અથવા અનુસરવામાં આવ્યા નથી તેના પર આધારિત છે, તે આરોપી વ્યક્તિના ચારિત્ર્ય વિશે પ્રતિકૂળ અભિપ્રાયનો આધાર બનાવી શકે છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ફોજદારી ન્યાયશાસ્ત્રમાં તે જાણીતું છે કે જ્યાં સુધી કાયદાની અદાલતમાં આરોપ સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી, નિર્દોષતાની ધારણા પ્રવર્તે છે."

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તેમાં કોઈ શંકા નથી કે જ્યાં ગુનો સાબિત થાય છે, પરંતુ આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવે છે અથવા તકનીકીતાને કારણે શંકાનો લાભ આપવામાં આવે છે, ત્યાં નોકરીદાતા રેકોર્ડ પરની સામગ્રીના આધારે નિષ્કર્ષ પર આવી શકે છે કે શંકાનો લાભ અથવા તકનીકી મુક્તિ આપવામાં આવેલી વ્યક્તિ નિમણૂક માટે યોગ્ય નથી.

બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે આ કેસમાં કથિત ગુનો છેતરપિંડી હતો. તેણે નોંધ્યું હતું કે છેતરપિંડીના ગુનાનું એક તત્વ ખોટી રજૂઆત/છેતરપિંડી છે. બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ફક્ત પીડિત જ નક્કી કરી શકે છે કે તેણીને સંબંધમાં છેતરવામાં આવી હતી કે નહીં. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "સામાન્ય જનતા નક્કી કરી શકતી નથી કે તેણીને અપીલકર્તા દ્વારા છેતરવામાં આવી હતી કે નહીં. આવા સંજોગોમાં, જ્યારે પીડિતાએ કેસ ચલાવવાનું પસંદ ન કર્યું અને કોઈ પુરાવા રજૂ કર્યા નહીં, પરંતુ સમાધાન માટે સંમત થયા, ત્યારે પ્રતિવાદીઓને અપીલકર્તાના ચારિત્ર્ય વિશે ખોટો નિષ્કર્ષ કાઢવાની કોઈ તક નહોતી."

ભરતી બોર્ડે 2014 ના ફોજદારી કેસનો ઉલ્લેખ કરીને ઉમેદવારની નિમણૂક રદ કરી હતી, જેમાં લગ્નનું વચન આપીને તેના પર બળાત્કારનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. બોર્ડે દલીલ કરી હતી કે આ કેસ નૈતિક અધોગતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને તેને પોલીસ દળમાં સેવા માટે અયોગ્ય બનાવે છે. આ કેસ અપીલકર્તા અને તેના પાડોશી વચ્ચેના લગભગ ચાર વર્ષ સુધી ચાલેલા સંબંધમાંથી ઉદ્ભવ્યો હતો. પક્ષકારો વચ્ચે સમાધાન થયા પછી 2015 માં લોક અદાલતમાં કેસનો ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો હતો, અને અંતે, IPC ની કલમ 376 હેઠળ કોઈ આરોપ દાખલ કરવામાં આવ્યા ન હતા. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે ભરતી અધિકારીઓએ કેસની પરિસ્થિતિઓમાંથી ખોટી રીતે નૈતિક અધોગતિનો નિષ્કર્ષ કાઢ્યો હતો. બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે ઉમેદવારને કાયદા મુજબ નિમણૂક આપવી જોઈએ.

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