'દુ:ખની વાત છે કે તમે અગાઉની ભૂલોમાંથી કંઇ શીખ્યા જ નથી', NEET પેપર લીક કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે NTAની ઝાટકણી કાઢી
Published : May 25, 2026 at 1:57 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)ને નોટિસ જારી કરી છે, જેમાં યુનાઇટેડ ડોક્ટર્સ ફ્રન્ટ (UDF) દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીઓનો સમાવેશ થાય છે.
NEET UG પેપર લીક કેસમાં સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે દુ:ખની વાત છે કે અગાઉની ભૂલોમાંથી કંઇ શીખ્યા જ નથી. જસ્ટિસ પીએસ નરસિમ્હા અને જસ્ટિસ આલોક અરાધેની સ્પેશ્યલ બેન્ચ આ કેસની સુનાવણી કરી રહી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટની અરજીઓ પર એક સાથે સુનાવણી કરી રહી છે જેમાં નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)ને ભંગ કરવાથી લઇને નિષ્પક્ષ CBI તપાસની માંગ કરવામાં આવી છે.
કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે NEET-UG 2024 વિવાદ બાદ, એક હાઇ-પાવર્ડ કમિટીની રચના થઇ ચૂકી છે, તેની ભલામણો સ્વીકારવામાં આવી છે અને પરીક્ષા સિસ્ટમમાં સુધારાઓના અમલીકરણની દેખરેખ માટે એક મોનિટરિંગ કમિટી બનાવવામાં આવી હતી. NTAને કોર્ટના અગાઉના નિર્દેશો અનુસાર રચાયેલ મોનિટરિંગ મિકેનિઝમના પાલનની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતી સોગંદનામું દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
રાષ્ટ્રીય સ્તરની પ્રવેશ પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિઓ અંગે વારંવાર થતા આરોપોને ધ્યાનમાં રાખીને, અરજીઓ વ્યાપક માળખાકીય સુધારાઓની માંગ કરે છે, જેમાં NTAને સંસદના કાયદા દ્વારા રચાયેલી નવી વૈધાનિક સંસ્થા સાથે બદલવાનો સમાવેશ થાય છે.
કોર્ટે એવો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે પિટીશનની નકલ ભારતના સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા અને આ મામલે અન્ય પ્રતિવાદી-અધિકારીઓને આપવામાં આવે.
Delhi: Lawyer representing the Federation of All India Medical Association (FAIMA) in the NEET case, Advocate Tanvi Dubey says, " today, the primary demand in the petition filed in the supreme court was that the paper was leaked again, and the cancellation of the paper is a very… pic.twitter.com/53SNfnhWCD— IANS (@ians_india) May 25, 2026
સુનાવણી બાદ, આ કેસમાં અરજદારોમાંના એક, યુનાઇટેડ ડોક્ટર્સ ફ્રન્ટ (UDF)ના અધ્યક્ષ ડૉ. લક્ષ્ય મિત્તલે જણાવ્યું હતું કે કોર્ટનું અવલોકન દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટેકહોલ્ડર્સ દ્વારા વારંવાર ઉઠાવવામાં આવતી ચિંતાઓની ગંભીરતાને દર્શાવે છે. મિત્તલે જણાવ્યું, "UDF પરીક્ષા પ્રણાલીમાં પારદર્શિતા, જવાબદારી અને માળખાકીય સુધારા સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે."
