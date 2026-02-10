ETV Bharat / bharat

બાળકોના ગુમ થવાના મામલામાં સુપ્રીમ કોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું, કેન્દ્ર સરકારને પૂછ્યું કે શું દેશમાં કોઈ મોટું નેટવર્ક સક્રિય છે?

સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરિયા સ્વયંસેવક સંસ્થા નામની NGO દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરતી વખતે આ ટિપ્પણીઓ કરી.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી ગુમ થઈ રહેલા બાળકોની વધતી સંખ્યા પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. મંગળવારે, કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને તપાસ કરવા કહ્યું કે શું બાળકો ગુમ થવાની ઘટનાઓ પાછળ કોઈ રાષ્ટ્રવ્યાપી નેટવર્ક છે કે રાજ્ય-વિશિષ્ટ જૂથ કાર્યરત છે.

આ મામલો ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્ના અને ઉજ્જલ ભુયાનની બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો. બેન્ચે પૂછ્યું, "અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે બાળકો ગુમ થાય છે તે ઘટનાઓ પાછળ કોઈ રાષ્ટ્રવ્યાપી નેટવર્ક છે કે રાજ્ય-વિશિષ્ટ જૂથ છે." બેન્ચે પૂછ્યું કે શું આ એક પેટર્ન છે કે ફક્ત એક રેન્ડમ ઘટના છે.

બેન્ચે આ ઘટનાઓ પાછળ કોઈ પેટર્ન કે રેન્ડમનેસ છે કે નહીં તે નક્કી કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો અને કેન્દ્ર સરકારને બધા રાજ્યોમાંથી ડેટા એકત્રિત કરવા કહ્યું. બેન્ચે સૂચન કર્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર આવી ઘટનાઓ માટે કોણ જવાબદાર છે તે નક્કી કરવા માટે બચાવેલા બાળકોની મુલાકાત લઈ શકે છે.

કેન્દ્ર સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વધારાના સોલિસિટર જનરલ ઐશ્વર્યા ભાટીએ જણાવ્યું હતું કે કેટલાક રાજ્યોએ ગુમ થયેલા બાળકો અને કાર્યવાહી અંગેનો તેમનો ડેટા પૂરો પાડ્યો છે. જોકે, ભાટીએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે લગભગ એક ડઝન રાજ્યોએ તેમનો ડેટા પૂરો પાડ્યો નથી અને ભાર મૂક્યો હતો કે કેન્દ્ર સરકારને સંપૂર્ણ ડેટા મળે પછી વિશ્લેષણ કરી શકાય છે.

બેન્ચે એવા રાજ્યો પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી જેમણે ડેટા પૂરો પાડ્યો નથી અને કહ્યું હતું કે જો જરૂરી હોય તો તે કડક આદેશો જારી કરી શકે છે. એડવોકેટ અપર્ણા ભટ્ટે કહ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારે પહેલ કરી છે અને બધા રાજ્યોને આવું કરવાનો અધિકાર છે. ડેટા પૂરો પાડવાનો નિર્દેશ આપવો જોઈએ.

સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરિયા સ્વયંસેવક સંસ્થા નામની એક NGO દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે આ ટિપ્પણી કરી હતી, જેમાં અનેક રાજ્યોમાં ગુમ થયેલા બાળકોની વધતી સંખ્યા પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને દેશભરમાં ગુમ થયેલા બાળકો અંગે છ વર્ષનો ડેટા પૂરો પાડવા અને આવા ડેટા એકત્રિત કરવામાં રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથે અસરકારક સંકલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયમાં એક સમર્પિત અધિકારીની નિમણૂક કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

અગાઉ, બેન્ચે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને ગુમ થયેલા બાળકોના કેસોની દેખરેખ માટે સમર્પિત નોડલ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો અને ખાતરી કરી હતી કે આવી માહિતી મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા સંચાલિત પોર્ટલ પર તાત્કાલિક અપલોડ કરવામાં આવે.

ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે એક સમાચાર અહેવાલ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે દેશમાં દર આઠ મિનિટે એક બાળક ગુમ થાય છે. તેણે તેને એક ગંભીર મુદ્દો ગણાવ્યો હતો.

