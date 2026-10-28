ISRO URSC Recruitment 2026: 10મું પાસ અને ITI ઉમેદવારો માટે ISRO URSCમાં ભરતી જાહેર
કુલ 61માંથી 46 જગ્યાઓ ટેક્નિશિયન-B માટે, જેમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિકેનિકની 24, ફિટરની 8, RACની 5 અને ઇલેક્ટ્રિશિયનની 4 જગ્યાઓ સામેલ છે.
Published : October 28, 2026 at 1:06 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા (ISRO)ના યુ. આર. રાવ ઉપગ્રહ કેન્દ્ર (URSC), બેંગલુરુએ 2026ની ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડી છે. જાહેરાત ક્રમાંક URSC:04:2026 હેઠળ ટેક્નિશિયન-B અને ડ્રાઇવરનાં વિવિધ પદો માટે કુલ 61 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ ભરતી ભારત સરકારના અવકાશ વિભાગ હેઠળ આવે છે. અવકાશ ક્ષેત્રમાં કામ કરવાની ઇચ્છા ધરાવતા અને જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક નોંધપાત્ર તક છે.
ભરતીમાં ટેક્નિશિયન-Bના વિવિધ ટ્રેડ ઉપરાંત લાઇટ વ્હીકલ ડ્રાઇવર-A, સ્ટાફ કાર ડ્રાઇવર-A અને હેવી વ્હીકલ ડ્રાઇવર-Aનાં પદો સામેલ છે. જાહેર કરેલી માહિતી પ્રમાણે પદો અસ્થાયી છે, પરંતુ આગળ ચાલુ રહેવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલાં પોતાના પદની લાયકાત, ઉંમર, અનુભવ અને લાઇસન્સની શરતો ધ્યાનથી તપાસવી જોઈએ.
જાહેરાત 23 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ બહાર પડી હોવાનું ભરતીની વિગતોમાં જણાવાયું છે, જ્યારે સૂચનાની તારીખ તરીકે 24 ઓક્ટોબરનો પણ ઉલ્લેખ છે. ઓનલાઇન અરજી 24 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યાથી શરૂ થશે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 13 નવેમ્બર 2026 છે; તે રાત્રે 11:55 વાગ્યા સુધી ફોર્મ સબમિટ કરી શકાશે. ફી પણ 13 નવેમ્બર સુધી ભરવાની રહેશે. અરજી ISRO અથવા URSCની સત્તાવાર વેબસાઇટ મારફતે કરવાની રહેશે.
પદ પ્રમાણે જગ્યાઓ
જરૂરી લાયકાત
ફી
પસંદગી પ્રક્રિયા
મહત્વની તારીખ
અરજી કરવાની રીત
Important Links
|ISRO URSC Recruitment 2026
|NOTIFICATION
|ISRO URSC Recruitment 2026
|APPLY ONLINE
|ISRO URSC Official Website
|ISRO
ડિસક્લેમર: ભરતી અંગેની નવી સૂચનાઓ, પરીક્ષાની તારીખ અને પ્રવેશપત્ર માટે ISRO તથા URSCની સત્તાવાર વેબસાઇટ નિયમિત તપાસતા રહો.
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