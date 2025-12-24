ISROએ રચ્યો ઈતિહાસ, શ્રીહરિકોટાથી LVM3-M6 બ્લુબર્ડ બ્લોક-2 ઉપગ્રહનું કર્યુ સફળ પ્રક્ષેપણ
અંતરીક્ષ ક્ષેત્રે આજે બુધવારે સવારે 08:55:30 વાગ્યે ISROએ ફરી ઈતિહાસ રચ્યો, શ્રીહરિકોટાથી LVM3-M6 બ્લુબર્ડ બ્લોક-2 ઉપગ્રહનું સફળ પ્રક્ષેપણ કર્યુ.
Published : December 24, 2025 at 9:28 AM IST
શ્રીહરિકોટા : ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO) આજે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના AST સ્પેસ મોબાઇલના બ્લુબર્ડ બ્લોક-2 કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટનું લોન્ચિંગ કરવા માટે તૈયાર છે. ISRO ના જણાવ્યા અનુસાર આજે બુધવારે સવારે 08:55:30 વાગ્યે આ લોન્ચ થશે. વધુમાં, ISRO દ્વારા જાહેર જનતાને SDSC SHAR ખાતે લોન્ચ વ્યૂ ગેલેરીમાંથી લોન્ચને લાઇવ જોવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
ISRO એ ફરી રચ્યો ઈતિહાસ
ઇસરોએ જણાવ્યું હતું કે, LVM3-M6/બ્લુબર્ડ બ્લોક-2 મિશન એ LVM3 લોન્ચ વ્હીકલ પર એક સમર્પિત વાણિજ્યિક મિશન છે, AST સ્પેસ મોબાઇલ USના બ્લુબર્ડ બ્લોક-2 કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટને લોન્ચ કર્યું. આ મિશન LVM3 ની છઠ્ઠી ઓપરેશનલ ફ્લાઇટ છે. જેને સતીષ ધવન સ્પેસ સેન્ટર (SDSC SHAR) ખાતેના બીજા લોન્ચ પેડ (SLP) પરથી ઉડાન ભરી.
શું છે બ્લુબર્ડ બ્લોક-2 કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટ?
ISRO એ જણાવ્યું હતું કે, આ મિશનમાં LVM3-M6 બ્લુબર્ડ બ્લોક-2 ઉપગ્રહને લો અર્થ ઓર્બિટમાં મૂકશે, જે લો અર્થ ઓર્બિટમાં તૈનાત કરાયેલો સૌથી મોટો વાણિજ્યિક સંચાર ઉપગ્રહ છે. તે ભારતીય ભૂમિ પરથી LVM3 દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલો સૌથી ભારે પેલોડ પણ હશે. આ ઉપગ્રહ બ્લુબર્ડ બ્લોક-2 સંચાર ઉપગ્રહની આગામી પેઢીનો એક ભાગ છે, જે પ્રમાણભૂત મોબાઇલ સ્માર્ટફોનને સીધા અવકાશ-આધારિત સેલ્યુલર બ્રોડબેન્ડ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરવા માટે રચાયેલ છે.
🚀 LVM3-M6 Mission Launch Scheduled— ISRO (@isro) December 19, 2025
The launch of LVM3-M6 is scheduled on 24 December 2025 at 08:54 hrs IST from the Second Launch Pad (SLP), SDSC SHAR, Sriharikota.
👀 The public can witness the launch from the Launch View Gallery, SDSC SHAR by registering online:
👉… pic.twitter.com/DXJ9JsFAhM
અવકાશ-આધારિત સેલ્યુલર બ્રોડબેન્ડ નેટવર્ક
AST સ્પેસમોબાઇલની વેબસાઈટ મુજબ રોજિંદા સ્માર્ટફોન દ્વારા સીધા સુલભ પ્રથમ અને એકમાત્ર અવકાશ-આધારિત સેલ્યુલર બ્રોડબેન્ડ નેટવર્ક બનાવી રહ્યું છે, જે વ્યાપારી અને સરકારી એપ્લિકેશનો બંને માટે રચાયેલ છે. બ્લુબર્ડ ઉપગ્રહ વિશિષ્ટ હાર્ડવેર અથવા ફોન ફેરફાર વિના પ્રમાણભૂત સ્માર્ટફોનને સીધા બ્રોડબેન્ડ પ્રદાન કરે છે, જેનાથી વપરાશકર્તાઓ પૃથ્વી પર ગમે ત્યાંથી વિડિઓ કૉલ્સ, વેબ બ્રાઉઝ તથા 4G અને 5G ઇન્ટરનેટ ગતિનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
ગગનયાન લોન્ચ વ્હીકલ "LVM3"
LVM3 ને ગગનયાન લોન્ચ વ્હીકલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ISRO નું સૌથી શક્તિશાળી રોકેટ છે અને ઉચ્ચ પેલોડ ક્ષમતાવાળા મિશનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. ISRO દ્વારા વિકસિત LVM3 ત્રણ-તબક્કાનું લોન્ચ વ્હીકલ છે, જેમાં બે સોલિડ સ્ટ્રેપ-ઓન મોટર્સ (S200), લિક્વિડ કોર સ્ટેજ (L110) અને ક્રાયોજેનિક અપર સ્ટેજ (C25)નો સમાવેશ થાય છે. તેમાં 640 ટનનું લિફ્ટ-ઓફ માસ, 43.5 મીટરની ઊંચાઈ અને જીઓસિંક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટ (GTO) સુધી 4,200 કિલોગ્રામ પેલોડ ક્ષમતા છે.
અગાઉના મિશનમાં LVM3 દ્વારા ચંદ્રયાન-2, ચંદ્રયાન-3 અને બે વનવેબ મિશન સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 72 ઉપગ્રહ હતા. LVM3 નું અગાઉનું લોન્ચિંગ LVM3-M5/CMS-03 મિશન હતું, જે આ વર્ષે 2 નવેમ્બરના રોજ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયું હતું.
