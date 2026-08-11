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ISRO Recruitment 2026: 244 સહાયક, જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ, UDC અને સ્ટેનોગ્રાફર પદો માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ

અવકાશ ક્ષેત્રે સરકારી નોકરીનું સપનું થશે સાકાર: ISRO માં 244 બિન-ટેક્નિકલ જગ્યાઓ પર ભરતી, ગ્રેજ્યુએટ ઉમેદવારો માટે સોનેરી તક.

244 સહાયક, જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ, UDC અને સ્ટેનોગ્રાફર પદો માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ
244 સહાયક, જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ, UDC અને સ્ટેનોગ્રાફર પદો માટે ઓનલાઈન અરજી શરૂ (AI Generated Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 6:02 PM IST

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અમદાવાદ: ભારતીય અવકાશ અનુસંધાન સંગઠન (ISRO) એ તાજેતરમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ ભરતી જાહેરાત બહાર પાડી છે, જે અંતરિક્ષ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છતા યુવાનો માટે એક સુવર્ણ તક છે. જાહેરાત નંબર ISRO: ICRB:01(A-JPA):2026 અન્વયે, ઈસરો તેના વિવિધ કેન્દ્રો, એકમો અને અવકાશ વિભાગ હેઠળના સ્વાયત્ત સંસ્થાઓમાં કુલ 244 વહીવટી પદો માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કરશે. આ પદોમાં સહાયક (આસિસ્ટન્ટ), જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ (JPA), ઉચ્ચ વિભાગ ક્લાર્ક (UDC) અને સ્ટેનોગ્રાફરનો સમાવેશ થાય છે. સ્નાતક થયેલા ઉમેદવારો કે જેઓ કોમ્પ્યુટરમાં પ્રાવીણ્ય ધરાવે છે તેઓ આ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 16 ઓગસ્ટ 2026 (રાત્રે 11:55 વાગ્યા) છે. આ ભરતીની એક વિશેષતા એ છે કે ઉમેદવારોએ સૌપ્રથમ પ્રોસેસિંગ ફી ભરવાની રહેશે, પરંતુ પરીક્ષામાં હાજર રહેવા પર લગભગ સમગ્ર રકમ પરત કરવામાં આવશે.

ભરતીની મુખ્ય વિગતો અને ખાલી જગ્યાઓનું વિતરણ

ભરતી પર એક નજર
ભરતી પર એક નજર (AI Generated Image)

ઈસરો ભારતની અંતરિક્ષ તકનીકીમાં અગ્રણી સંસ્થા છે, અને ત્યાં વહીવટી ક્ષેત્રે જોડાવું એ પણ એક ગૌરવપૂર્ણ તક છે. જાહેરાત નંબર ISRO: ICRB:01(A-JPA):2026 અંતર્ગત કુલ 244 ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી થવાની છે. આ પદોનું વિતરણ પોસ્ટ નંબર મુજબ નીચે મુજબ છે.

  1. આસિસ્ટન્ટ – 113 જગ્યાઓ, જે સામાન્ય વહીવટી કાર્ય માટેની સૌથી મોટી સંખ્યા છે.
  2. જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ (JPA) – 81 જગ્યાઓ, જેમાં શોર્ટહેન્ડ અને ટાઈપિંગ સહિત સ્ટેનોગ્રાફી કૌશલ્યો જરૂરી છે.
  3. ઉચ્ચ વિભાગ ક્લાર્ક (UDC) – 22 જગ્યાઓ, જે કાર્યાલય સંબંધિત કામગીરી સંભાળશે.
  4. સ્ટેનોગ્રાફર – 10 જગ્યાઓ, આ પણ સ્ટેનોગ્રાફી કૌશલ્યોની માંગ કરે છે. આ ઉપરાંત સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ માટે પણ પદો જાહેર થયા છે.
  5. આસિસ્ટન્ટ (સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ) – 17 જગ્યાઓ.
  6. જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ (સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ) – 1 જગ્યા.

આમ કુલ 244 પદો ઈસરો કેન્દ્રો અને સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ વચ્ચે વહેંચાયેલા છે.

244 પદોનું પોસ્ટવાર વિવરણ
244 પદોનું પોસ્ટવાર વિવરણ (AI Generated Image)

જણાવી દઈએ કે, ઉમેદવારો એક જ પોસ્ટ માટે અલગ-અલગ ઝોનમાં અરજી કરી શકશે નહીં, પરંતુ જુદા-જુદા પદો માટે અરજી કરી શકે છે. દાખલા તરીકે, એક ઉમેદવાર આસિસ્ટન્ટ અને જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ બંને માટે અરજી સબમિટ કરી શકે છે, પરંતુ એક જ પોસ્ટ માટે બે અલગ કેન્દ્રોમાં નહીં. દરેક પદ માટે નિયત લાયકાતો અલગ-અલગ હોઈ શકે છે, એટલે ઉમેદવારોએ ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન ધ્યાનથી વાંચવું જોઈએ.

આ ભરતી ઓનલાઈન માધ્યમથી જ થશે, અને ઈસરોની સત્તાવાર વેબસાઈટ www.isro.gov.in પરથી જ અરજી ફોર્મ ભરી શકાશે. અરજી 16 ઓગસ્ટ 2026 ની રાત્રે 11:55 વાગ્યા સુધી કરી શકાશે. ઉમેદવારોએ આ સમયમર્યાદાનો ચોક્કસ પાલન કરવાનું રહેશે, કારણ કે ત્યારબાદ કોઈપણ પ્રકારની અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા અને ફી માળખું

ઈસરોની આ ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાતની શરતો સરળ પરંતુ સ્પષ્ટ છે. આસિસ્ટન્ટ અને અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક (UDC) પદો (પોસ્ટ નં. 1, 3, અને 5) માટે ઉમેદવાર પાસે કોઈપણ માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ અથવા 10-પોઈન્ટ સ્કેલ પર 6.32 CGPA હોવો જોઈએ. એ પણ જરૂરી છે કે અભ્યાસક્રમ નિયત સમયગાળામાં પૂર્ણ થયો હોય, એટલે કે નિયમિત વિદ્યાર્થી તરીકે કોઈ બેકલોગ વગર સમયસર ડિગ્રી મેળવેલ હોવી જોઈએ. સાથે જ કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન અને તેમાં કામ કરવાની આવડત હોવી અનિવાર્ય છે. ઘણા ઉમેદવારોને CGPA અને ટકાવારી વચ્ચેના રૂપાંતરણ અંગે મૂંઝવણ હોય છે, પરંતુ ઈસરોની ગણતરી મુજબ 6.32 CGPA એ લગભગ 60% ગુણની સમકક્ષ છે. જો તમારી માર્કશીટમાં CGPA હોય, તો તેને યથાવત રાખીને અરજી કરી શકો છો, કોઈપણ રૂપાંતરણ સૂત્ર જાતે લાગુ કરવાની જરૂર નથી.

શૈક્ષણિક લાયકાત
શૈક્ષણિક લાયકાત (AI Generated Image)

જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ (JPA) અને સ્ટેનોગ્રાફર પદો (પોસ્ટ નં. 2, 4, અને 6) માટે શૈક્ષણિક લાયકાતના બે વિકલ્પ આપવામાં આવ્યા છે.

પ્રથમ વિકલ્પ:

ઉપર મુજબ ગ્રેજ્યુએશનમાં 60% ગુણ અથવા 6.32 CGPA સાથે ડિગ્રી.

બીજો વિકલ્પ:

માન્યતાપ્રાપ્ત બોર્ડ/યુનિવર્સિટીમાંથી કોમર્શિયલ/સેક્રેટેરિયલ પ્રેક્ટિસમાં ડિપ્લોમા, જેમાં પણ 60% ગુણ અથવા 6.32 CGPA જરૂરી છે.

ડિપ્લોમા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક વર્ષનો સ્ટેનો-ટાઈપિસ્ટ/સ્ટેનોગ્રાફર તરીકેનો અનુભવ આવશ્યક છે. બોર્ડ ઓફ એપ્રેન્ટિસશીપ ટ્રેનિંગ (BOAT) દ્વારા એપ્રેન્ટિસશીપ એક્ટ 1961 હેઠળ જારી થયેલ એપ્રેન્ટિસશીપ ટ્રેનિંગ સર્ટિફિકેટને આ અનુભવ તરીકે ગણવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, અંગ્રેજી શોર્ટહેન્ડમાં ઓછામાં ઓછી 60 શબ્દ પ્રતિ મિનિટ (w.p.m.)ની ઝડપ હોવી ફરજિયાત છે, અને કોમ્પ્યુટર પર પ્રાવીણ્ય પણ જરૂરી છે.

જણાવી દઈએ કે, શોર્ટહેન્ડની ઝડપ માત્ર અંગ્રેજીમાં જ માન્ય ગણાશે, હિન્દી કે અન્ય ભાષાની સ્ટેનોગ્રાફીનો સ્વીકાર નહીં થાય. ઉમેદવારોએ પોતાની પાસે જરૂરી ઝડપનું પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી નથી, પરંતુ કૌશલ્ય પરીક્ષામાં આ ઝડપ દર્શાવવી પડશે.

વયમર્યાદા

વય મર્યાદા
વય મર્યાદા (AI Generated Image)

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 16 ઓગસ્ટ 2026 ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમરની ગણતરી કરવામાં આવશે. સામાન્ય (UR) અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS) માટે મહત્તમ ઉંમર 28 વર્ષ છે, એટલે કે ઉમેદવારનો જન્મ 17 ઓગસ્ટ 1998 અથવા તેના પછી થયો હોવો જોઈએ. અન્ય પછાત વર્ગ (OBC) માટે 3 વર્ષની છૂટ સાથે ઉંમર 31 વર્ષ નક્કી કરાઈ છે (જન્મ 17 ઓગસ્ટ 1995 પછી). અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) ના ઉમેદવારો માટે વય હદ 33 વર્ષ છે (જન્મ 17 ઓગસ્ટ 1993 પછી). આ ઉપરાંત, ભારત સરકારના નિયમો અનુસાર કેટલાક વિશેષ વર્ગોને વધારાની વયમુક્તિ મળશે. જેમાં સેવારત સરકારી કર્મચારીઓ, ભૂતપૂર્વ સૈનિકો, દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ, પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓ, વિધવા મહિલાઓ, છૂટાછેડા લીધેલી મહિલાઓ અને ન્યાયિક રીતે અલગ થયેલી મહિલાઓ (જેમણે પુનર્લગ્ન ન કર્યું હોય) માટે નિયત વયમર્યાદામાં છૂટછાટ લાગુ પડશે. આ છૂટછાટ મેળવવા ઉમેદવારોએ સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે અપલોડ કરવાનું રહેશે.

ભરતીની ફી માળખું

પ્રત્યેક અરજી માટે માત્ર ₹100/- ની અરજી ફી નિર્ધારિત છે, જે ખૂબ જ ઓછી છે. પરંતુ ઉમેદવારોએ શરૂઆતમાં એક નોન-રીફંડેબલ પ્રોસેસિંગ ફી તરીકે ₹500/- ભરવાની રહેશે. એટલે કે સૌપ્રથમ તમારે દરેક પોસ્ટ માટે ₹500/- ચૂકવવા પડશે. જો કોઈ ઉમેદવાર આસિસ્ટન્ટ અને JPA બંને માટે અરજી કરે તો કુલ ₹1000/- (બે વખત ₹500) ચૂકવવા પડશે. ફી ભરવાની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન છે, જે ભારતકોષ ઈ-પેમેન્ટ ગેટવે મારફતે ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ, UPI અથવા ડોમેસ્ટિક ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા કરી શકાય છે. ક્રેડિટ કાર્ડથી ફી ભરવાનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ નથી, માટે ડેબિટ કાર્ડ અથવા UPI એપ તૈયાર રાખવી.

અરજી ફી
અરજી ફી (AI Generated Image)

હવે સૌથી મહત્ત્વની રીફંડ પોલિસી સમજવા જેવી છે. જે ઉમેદવારો લેખિત પરીક્ષા/કોમ્પ્યુટર આધારિત ટેસ્ટ (CBT) માં ખરેખર હાજર રહેશે તેઓની પ્રોસેસિંગ ફી પરત કરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો અરજી ફીમાંથી મુક્ત છે (જેમ કે મહિલાઓ, SC/ST, દિવ્યાંગ, ભૂતપૂર્વ સૈનિકો) તેઓને પૂરા ₹500/- પરત મળશે. જ્યારે અન્ય તમામ ઉમેદવારો (UR, OBC, EWS) ને ₹100/- અરજી ફી કાપીને બાકીના ₹400/- પરત કરવામાં આવશે. મતલબ કે જો તમે પરીક્ષા આપો તો તમારો ખર્ચ માત્ર ₹100/- જ રહેશે. આ એક અનોખી અને આવકારદાયક વ્યવસ્થા છે, જેનાથી બિનજરૂરી અરજીઓ ઓછી થશે અને ગંભીર ઉમેદવારોને પ્રોત્સાહન મળશે. ધ્યાન રાખો કે જો તમે ફી ભરીને પરીક્ષામાં ગેરહાજર રહેશો તો કોઈપણ રકમ પરત મળશે નહીં. તેથી અરજી પહેલા ખાતરી કરો કે તમે પરીક્ષા તારીખે હાજર રહી શકશો.

પસંદગી પ્રક્રિયા, કૌશલ્ય પરીક્ષા

ઈસરોની પસંદગી પ્રક્રિયા બે તબક્કામાં પૂર્ણ થાય છે. પ્રથમ તબક્કો લેખિત પરીક્ષાનો છે, જે ઓબ્જેક્ટિવ પ્રકારની એક જ પેપર તરીકે 150 મિનિટ (અઢી કલાક) ની અવધિની હશે. દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને વધારાનો સમય મળશે. લેખિત પરીક્ષામાં ચાર વિભાગ હશે: સામાન્ય અંગ્રેજી, સંખ્યાત્મક અભિયોગ્યતા (ક્વોન્ટિટેટીવ એપ્ટિટ્યુડ), સામાન્ય બુદ્ધિમત્તા અને તર્કશક્તિ, તથા સામાન્ય જ્ઞાન. સામાન્ય (UR) ઉમેદવારોએ દરેક વિભાગમાં 50% ગુણ મેળવવા ફરજિયાત છે, જ્યારે અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે આ લાયકાત ગુણ 40% રાખવામાં આવ્યા છે. એટલે માત્ર કુલ ગુણના આધારે જ નહીં, પરંતુ દરેક સેક્શન પાસ કરવું જરૂરી છે.

પરિક્ષા પેટર્ન
પરિક્ષા પેટર્ન (AI Generated Image)

જે ઉમેદવારો લેખિત પરીક્ષામાં જરૂરી લઘુત્તમ ગુણ પ્રાપ્ત કરશે, તેમાંથી શ્રેણીવાર ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યાના 1:5 ના ગુણોત્તરમાં (મહત્તમ પાંચ ગણા) ઉમેદવારોને કૌશલ્ય પરીક્ષા માટે બોલાવવામાં આવશે. જો કોઈ શ્રેણીમાં યોગ્ય ઉમેદવારોની સંખ્યા ખૂબ ઓછી હોય, તો પણ ઓછામાં ઓછા 10 ઉમેદવારોને કૌશલ્ય પરીક્ષામાં સામેલ કરાશે. આ કૌશલ્ય પરીક્ષા બે ભાગમાં વહેંચાયેલી છે. પહેલો ભાગ કોમ્પ્યુટર સાક્ષરતા પરીક્ષા છે, જે તમામ પદો માટે સામાન્ય છે. આમાં ઉમેદવારોએ કોમ્પ્યુટર પર ટાઈપિંગ, ફાઈલ મેનેજમેન્ટ, ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ જેવી મૂળભૂત બાબતોનું પ્રદર્શન કરવાનું રહેશે. UR ઉમેદવારોએ 60% ગુણ અને અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ 50% ગુણ મેળવવા આવશ્યક છે.

પરિક્ષાના સંપૂર્ણ માપદંડ
પરિક્ષાના સંપૂર્ણ માપદંડ (AI Generated Image)

બીજો ભાગ માત્ર જુનિયર પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ અને સ્ટેનોગ્રાફર પદો માટે લાગુ થાય છે – તે છે સ્ટેનોગ્રાફી ટેસ્ટ (શોર્ટહેન્ડ ટેસ્ટ). આ પરીક્ષામાં 300 શબ્દોનો એક ફકરો 60 શબ્દ પ્રતિ મિનિટની ઝડપે 5 મિનિટ માટે બોલવામાં આવશે, અને ઉમેદવારે તેને શોર્ટહેન્ડમાં લખવાનો રહેશે. ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટર પર 30 મિનિટમાં તે શોર્ટહેન્ડ નોંધોનું ટાઈપિંગ કરીને ટ્રાન્સક્રિપ્શન તૈયાર કરવાનું રહેશે. ભૂલોની મહત્તમ મંજૂર મર્યાદા UR ઉમેદવારો માટે 10% અને અનામત વર્ગ માટે 12% છે. એટલે 300 શબ્દોમાં UR 30 થી વધુ ભૂલો અને અનામત વર્ગ 36 થી વધુ ભૂલો કરે તો ગેરલાયક ઠરશે. ટ્રાન્સક્રિપ્શન વખતે સ્પેલિંગ, વિરામચિહ્નો અને વ્યાકરણની શુદ્ધતા પણ જોવામાં આવે છે. ઉમેદવારોએ સ્ટેનોગ્રાફી ટેસ્ટ આપવા માટે પોતાનું પેન અને શોર્ટહેન્ડ નોટપેડ સાથે લાવવાનું રહેશે.

અંતિમ પસંદગી લેખિત પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણના આધારે જ કરવામાં આવશે, પરંતુ એ શરતે કે ઉમેદવારે કૌશલ્ય પરીક્ષા (કોમ્પ્યુટર લિટરસી અને જો લાગુ હોય તો સ્ટેનોગ્રાફી) પાસ કરેલી હોવી જોઈએ. જો બે કે તેથી વધુ ઉમેદવારોના લેખિત પરીક્ષાના ગુણ સમાન આવે તો ટાઈ-બ્રેકરના નિયમો લાગુ થશે. સૌપ્રથમ કોઈ ચોક્કસ વિભાગ (જેમ કે સામાન્ય અંગ્રેજી અથવા ક્વોન્ટિટેટીવ એપ્ટિટ્યુડ) ના ગુણ જોવામાં આવશે, અને જો ત્યાં પણ સમાનતા રહે તો ઉમેદવારની જન્મતારીખ પ્રમાણે જે ઉંમરમાં મોટો હશે તેને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. આ ટાઈ-બ્રેકિંગ પદ્ધતિ પારદર્શક અને ન્યાયી છે.

અરજી કેવી રીતે કરવી

  • સૌથી પહેલા www.isro.gov.in વેબસાઈટ પર જાઓ.
  • ત્યાં “Careers” અથવા “Recruitment” સેક્શનમાં જઈને જાહેરાત નંબર ISRO: ICRB:01(A-JPA):2026 શોધો અને તેના પર ક્લિક કરો.
  • વિગતવાર નોટિફિકેશન અને FAQ ડાઉનલોડ કરીને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
  • “Apply Online” લિંક પર ક્લિક કરો.
  • ઓનલાઈન અરજી ફોર્મમાં તમારું નામ, પિતાનું નામ, જન્મતારીખ, શૈક્ષણિક વિગતો, સરનામું વગેરે દાખલ કરો.

કૃપા કરીને દરેક માહિતી દસ્તાવેજો અનુસાર સાચી ભરો, કારણ કે પછીથી ચકાસણી વખતે કોઈ અસમાનતા આવશે તો ઉમેદવારી રદ થઈ શકે છે. અરજી સાથે તાજો પાસપોર્ટ સાઈઝનો રંગીન ફોટોગ્રાફ (50-100 KB, JPG/JPEG ફોર્મેટમાં) અને સહી (50-100 KB, JPG/JPEG) અપલોડ કરવાના રહેશે. ફોટો અસ્પષ્ટ કે જૂનો ન હોવો જોઈએ, સફેદ બેકગ્રાઉન્ડ વાળો ફોટો આદર્શ છે.

અરજી કરવાની રીત
અરજી કરવાની રીત (AI Generated Image)

ત્યારબાદ જો તમને ફી મુક્તિનો લાભ મેળવવો હોય (SC/ST/PwBD/Ex-servicemen) તો તેના સહાયક દસ્તાવેજો અપલોડ કરો. ત્યારબાદ ફી ચુકવણીના પગલા પર જાવ. ભારતકોષ ગેટવે દ્વારા ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરો. સફળ વ્યવહાર બાદ તમને એક રજીસ્ટ્રેશન નંબર પ્રાપ્ત થશે. આ નંબર ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે, તેને સાચવી રાખો. ઉપરાંત અરજીની પ્રિન્ટ કાઢીને રાખવી સલાહભર્યું છે. ઈ-મેઈલ અને મોબાઈલ નંબર સક્રિય રાખવા જરૂરી છે, કારણ કે ISRO તમામ સૂચનાઓ એના પર જ મોકલશે.

મહત્વની લિંક

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Official WebsiteVisit ISRO Website

ઈસરો દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી 244 પદોની આ ભરતી માત્ર નોકરીનો અવસર નથી, પણ દેશની અવકાશ ગાથા સાથે જોડાવાનું ગૌરવ છે. શરતો સરળ છે, ફી નજીવી છે અને રીફંડ પોલિસી ઉમેદવારોના હિતમાં છે. આ તક ઝડપી લેવા યોગ્ય છે.

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