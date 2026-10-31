ISRO એ સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યો નવો સેટેલાઇટ NVS 03 , નેવિગેશ સિસ્ટમને થશે વધુ મજબૂત
ISROના નવા ઉપગ્રહ NVS 03 ના પ્રક્ષેપણ સાથે, ભારતની પોતાની નેવિગેશન સિસ્ટમ, NavIC, હવે ફરીથી સંપૂર્ણપણે કાર્યરત છે. ISRO
Published : October 31, 2026 at 7:46 AM IST
હૈદરાબાદ: શુક્રવાર રાત્રે, 30 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ, ISRO એ બીજી એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી. ભારતીય અવકાશ એજન્સીની પોતાની નેવિગેશન સિસ્ટમ, NavIC, હવે ઓછામાં ઓછા ચાર ઉપગ્રહો સાથે સંપૂર્ણપણે કાર્યરત છે. તેના માટે, ISRO એ શુક્રવારે રાત્રે NVS 03 નામનો એક નવો ઉપગ્રહ સફળતાપૂર્વક અવકાશમાં લોન્ચ કર્યો. આ ઉપગ્રહ GSLV F18 રોકેટ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.
ગઈકાલે રાત્રે, 11:51 વાગ્યે, 50 મીટરની ઊંચાઈ પર રહેલ GSLV F18 રોકેટે, સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરના બીજા લોન્ચ પેડ પરથી ઉડાન ભરી. રોકેટના ત્રણેય તબક્કા સરળતાથી કાર્યરત થયા.
નોંધનીય છે કે, ઉપલા ક્રાયોજેનિક સ્ટેજ પણ કોઈપણ ખામી વિના કાર્યરત હતો. લગભગ 18 મિનિટની ઉડાન પછી, ઉપગ્રહ રોકેટથી અલગ થઈ ગયો અને Geosynchronous Transfer Orbit માં પહોંચી ગયો.
🚨 Liftoff of GSLV-F18 carrying NVS-03 at 11:51 PM IST from Second Launch Pad, SHAR! ISRO's rescue mission for NavIC is now underway 🚀 #ISRO | #GSLVF18 https://t.co/MizXSaUe4R— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) October 30, 2026
NVS-03 ઉપગ્રહ શું છે?
NVS-03 એ આગામી પેઢીની નેવિગેશન (દિશા-સૂચક) ઉપગ્રહ પ્રણાલીનો ત્રીજો ઉપગ્રહ છે. તેને IRNSS શ્રેણી માટે નેવિગેશન સેવાઓ અવિરત ચાલુ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવાના હેતુથી વિકસાવવામાં આવ્યો છે. આ ઉપગ્રહમાં સ્વદેશી અને વિદેશી એમ બંને પ્રકારની પરમાણુ ઘડિયાળો (એટોમિક ક્લોક્સ) લગાવવામાં આવી છે. હાલના L5/S સિગ્નલો ઉપરાંત, તેમાં L1 સિગ્નલનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેની કાર્યક્ષેત્ર મર્યાદા સમગ્ર ભારતને આવરી લે છે અને ભારતની ભૌગોલિક સીમાઓથી 1500 કિલોમીટર સુધી વિસ્તરેલી છે.
GSLV-F18 શું છે?
GSLV-F18 એ ભારતના 'જિયોસિન્ક્રોનસ સેટેલાઇટ લોન્ચ વ્હીકલ' (GSLV)ની 20મી ઉડાન છે. GSLV-F18 યાન NVS-03 ઉપગ્રહને 'જિયોસિન્ક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટ' (ભૂ-સમકાલિક સ્થાનાંતરણ કક્ષા)માં સ્થાપિત કરશે. તેને સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર (SDSC) SHAR ના બીજા લોન્ચ પેડ પરથી પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યું છે.
NVS-03 ઉપગ્રહ: NavIC (નેવિક) માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ
જાણવા મળતી વિગત અનુસાર, મિશનની સફળતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉચ્ચ-સ્તરીય સમિતિ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા સુધારાત્મક પગલાંનો આ પ્રક્ષેપણમાં સંપૂર્ણપણે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. NVS-03 એ ભારતની પ્રાદેશિક ઉપગ્રહ નેવિગેશન સિસ્ટમ 'નેવિગેશન વિથ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટેલેશન' (NavIC)—માટે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ઉપગ્રહ છે. તેમાં 'સ્પેસ એપ્લિકેશન્સ સેન્ટર' દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી સ્વદેશી રુબિડિયમ એટોમિક ક્લોક (પરમાણુ ઘડિયાળ) લગાવવામાં આવી છે. આ ઉપગ્રહ L1, L5 અને S બેન્ડમાં સિગ્નલોનું પ્રસારણ કરશે.
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