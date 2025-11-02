ETV Bharat / bharat

LVM3-M5 રોકેટ: ઈસરોએ રચ્યો ઈતિહાસ, અંતરિક્ષમાં મોકલ્યો સૌથી ભારે 'બાહુબલી' ઉપગ્રહ

ઈસરોના બાહુબલી કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ CMS-03 ને શ્રીહરિકોટાથી અવકાશમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું.

ISRO એ સૌથી ભારે ઉપગ્રહ 'બાહુબલી' અવકાશમાં મોકલ્યો
ISRO એ સૌથી ભારે ઉપગ્રહ 'બાહુબલી' અવકાશમાં મોકલ્યો (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 2, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીહરિકોટા (આંધ્રપ્રદેશ): ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ઇસરો) એ રવિવારે ભારતીય નૌકાદળના કોમ્યુનિકેશન ઉપગ્રહ GSAT 7R (CMS-03) ને લોન્ચ કર્યું. આ સ્વદેશી રીતે નિર્મિત ઉપગ્રહ ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ભારે સંચાર ઉપગ્રહ છે, જેનું વજન આશરે 4,400 કિલોગ્રામ છે.

આ પ્રક્ષેપણ આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા સ્થિત સતીશ ધવન સ્પેસ સ્ટેશનના બીજા લોન્ચ પેડ પરથી સાંજે 5:26 વાગ્યે થયું.

આ ઉપગ્રહ ભારતીય નૌકાદળની કાર્યકારી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે ખાસ વિકસાવવામાં આવેલા સ્વદેશી, અત્યાધુનિક ઘટકો સાથે નૌકાદળની અવકાશ-આધારિત સંચાર અને દરિયાઈ ક્ષેત્ર જાગૃતિ ક્ષમતાઓને વધારશે.

ભારતીય નૌકાદળે જણાવ્યું હતું કે, "આ ઉપગ્રહ ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ભારે સંચાર ઉપગ્રહ છે, જેનું વજન 4,400 કિલોગ્રામથી વધુ છે, અને તેમાં ભારતીય નૌકાદળની કાર્યકારી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે ખાસ વિકસાવવામાં આવેલા ઘણા સ્વદેશી, અત્યાધુનિક ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે."

ઇસરો અનુસાર, CMS-03 એક મલ્ટી-બેન્ડ સંચાર ઉપગ્રહ છે જે ભારતીય ભૂમિ સહિત વિશાળ દરિયાઈ વિસ્તારમાં સેવાઓ પૂરી પાડશે. આ ઉપગ્રહ પ્રખ્યાત LVM3 લોન્ચ વ્હીકલ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો, જેણે ચંદ્રયાન-3 મિશન દરમિયાન ભારતને ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર સફળતાપૂર્વક ઉતરણમાં મદદ કરી હતી. આ યાનની પાંચમી ઓપરેશનલ ફ્લાઇટ હશે.

એક નિવેદનમાં, ISRO એ જણાવ્યું હતું કે, "આશરે 4400 કિલો વજન ધરાવતું, CMS-03 ભારતીય ભૂમિ પરથી જીઓસિંક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટ (GTO) માં લોન્ચ કરાયેલ સૌથી ભારે સંચાર ઉપગ્રહ હશે. અગાઉના LVM3 મિશન દ્વારા ચંદ્રયાન-3 મિશન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભારત ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવની નજીક સફળતાપૂર્વક ઉતરાણ કરનાર પ્રથમ દેશ બન્યો હતો."

લોન્ચ વ્હીકલ પહેલાથી જ તૈયાર થઈ ગયું હતું અને 26 ઓક્ટોબરથી પ્રી-લોન્ચ કામગીરી માટે લોન્ચ પેડ પર હતું.

LVM3-M5 લોન્ચમાં આઠ લોન્ચ સિક્વન્સ હતા, જેમાં CMS-03 લગભગ 179 કિમીની ઊંચાઈએ વાહનથી લગભગ 10 કિમી પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે અલગ થયું હતું.

લોન્ચ વ્હીકલની ઊંચાઈ 43.5 મીટર અને કુલ દળ 642 ટન હતું. આ વાહન ઉપગ્રહને જીઓસિંક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટ (GTO) સુધી પહોંચાડવા માટે ત્રણ તબક્કાના થ્રસ્ટરનો ઉપયોગ કરે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 8 વર્ષના બાળકનું વિચિત્ર રીતે મોત, એક્સ-રેમાં દેખાયો સિક્કો પોસ્ટમોર્ટમમાં ગાયબ મળ્યો, ડોક્ટરે શું કહ્યું?
  2. 29 કીમોથેરાપી અને 3 સર્જરીથી 83 વર્ષની ઉંમરે બ્રેસ્ટ કેન્સરને હરાવ્યું, મહિલાઓને કરી આ અપીલ

TAGGED:

ISRO LAUNCH BAHUBALI ROCKET
SATELLITE LAUNCH
LVM3 M5 ROCKET
SPACE MISSION
ISRO LAUNCH BAHUBALI ROCKET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.