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ISRO ISTRAC Recruitment 2026: ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ, ટેકનિશિયન અને અન્ય જગ્યાઓ માટે ભરતી, જાણો અરજી કરવાની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા

અવકાશ પ્રેમીઓ માટે સોનેરી તક, ISROની ISTRAC સંસ્થામાં ડિપ્લોમા-ITI વાળાઓ માટે ભરતી, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે 20 જુલાઈ.

ISROની ISTRAC સંસ્થામાં ડિપ્લોમા-ITI વાળાઓ માટે ભરતી, 20 જુલાઈ છે છેલ્લી તારીખ
ISROની ISTRAC સંસ્થામાં ડિપ્લોમા-ITI વાળાઓ માટે ભરતી, 20 જુલાઈ છે છેલ્લી તારીખ (Photo Credit - AI Generated)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 11:32 AM IST

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હૈદરાબાદ : ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠન (ISRO) અંતર્ગત આવતી ટેલીમેટ્રી ટ્રેકિંગ એન્ડ કમાન્ડ નેટવર્ક (ISTRAC), બેંગલુરુએ વિવિધ ટેકનિકલ, વૈજ્ઞાનિક અને વહીવટી સહાયક પદો પર ભરતી માટે એક સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી છે. જાહેરાત ક્રમાંક ISTRAC:02:2026 હેઠળ આ ભરતી ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ, સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ, લાઇબ્રેરી આસિસ્ટન્ટ, ટેકનિશિયન-બી, ડ્રાફ્ટ્સમેન-બી અને કુક-એ જેવા પદો માટે કરવામાં આવી રહી છે. એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમા ધરાવતા, વિજ્ઞાન સ્નાતક અને ITI પાસ ઉમેદવારો માટે એક પ્રતિષ્ઠિત કેન્દ્ર સરકારની નોકરી મેળવવાનો આ એક શાનદાર મોકો છે. પાત્ર ઉમેદવારો 20 જુલાઈ 2026 સુધી સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

આ લેખમાં, તમને ISRO ISTRAC ભરતી 2026 વિશે વિસ્તૃત માહિતી મળશે, જેમાં જગ્યાઓનું વિતરણ, પાત્રતા માપદંડ, જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર મર્યાદા, અરજી ફી માળખું, પસંદગી પ્રક્રિયા અને ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તેના સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ નિર્દેશો સામેલ છે.

ISRO ISTRAC ભરતી 2026 ની મુખ્ય વિશેષતાઓ

ISRO ISTRAC ભરતી 2026 ની મુખ્ય વિશેષતાઓ
ISRO ISTRAC ભરતી 2026 ની મુખ્ય વિશેષતાઓ (Photo Credit - AI Generated)

ISRO ISTRAC ભરતી 2026 માટે જગ્યાઓની વિગતો

ISRO ISTRAC ભરતી 2026 માટે જગ્યાઓની વિગતો
ISRO ISTRAC ભરતી 2026 માટે જગ્યાઓની વિગતો (Photo Credit - AI Generated)

આ કોષ્ટકમાં તમે જોઈ શકો છો કે કઈ જગ્યા માટે કેટલી ખાલી જગ્યાઓ છે અને શરૂઆતનો પગાર કેટલો રહેશે. ISTRAC બેંગલુરુ ઉપરાંત MCF હસન ખાતે પણ કેટલીક જગ્યાઓ છે. ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ અને સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ પદો લેવલ-7 ના છે, જેમાં દર મહિને લગભગ 44,900 રૂપિયા ઉપરાંત ભથ્થાં મળશે. જ્યારે ટેકનિશિયન-બી અને ડ્રાફ્ટ્સમેન-બી માટે લેવલ-3 મુજબ 21,700 રૂપિયા માસિક અને કુક માટે લેવલ-2 મુજબ 19,900 રૂપિયા માસિક વેતનમાન રહેશે. આ ઉપરાંત સરકારી નિયમો મુજબ મોંઘવારી ભથ્થું (DA), મકાન ભાડું ભથ્થું (HRA) અને અન્ય લાભો પણ મળવાપાત્ર રહેશે.

ISRO ISTRAC ભરતી 2026 માટે પાત્રતા માપદંડ

ઉમેદવારોએ નાગરિકતા અને શારીરિક યોગ્યતાના ન્યૂનતમ માપદંડો પૂરા કરવા જરૂરી છે, જે નીચે મુજબ છે.

નાગરિકતા: ફક્ત ભારતીય નાગરિકો જ અરજી કરવા માટે પાત્ર છે.
શારીરિક યોગ્યતા: ઉમેદવારોએ ટેકનિકલ ભૂમિકાઓ માટે જરૂરી શારીરિક ધોરણો સંતોષવા આવશ્યક છે. જેમ કે બેસવું, ઉભા રહેવું, ચાલવું, આંગળીઓ વડે કામ કરવું, જોવું, સાંભળવું વગેરે. દરેક પોસ્ટ કોડ માટે સત્તાવાર સૂચનામાં આ શારીરિક ધોરણોની વિગત આપવામાં આવી છે, જે ઉમેદવારે વાંચી લેવી જોઈએ.

શૈક્ષણિક લાયકાત

શૈક્ષણિક લાયકાત
શૈક્ષણિક લાયકાત (Photo Credit - AI Generated)

ઉંમર મર્યાદા

ઉંમર મર્યાદા
ઉંમર મર્યાદા (Photo Credit - AI Generated)
ISRO ISTRAC ભરતી 2026 માટે અરજી ફી અને પસંદગી પ્રક્રિયા

અરજી ફી માળખું:
આ ભરતીમાં અરજી ફી અને પ્રોસેસિંગ ફીનું એક અનોખું માળખું છે. પ્રોસેસિંગ ફી બધા ઉમેદવારોએ ભરવાની હોય છે, પરંતુ જો તમે લેખિત પરીક્ષામાં બેસો છો તો તેનો અમુક ભાગ અથવા પૂરો રિફંડ મળે છે.

ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ અને સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ પદો માટે:

બિન-રિફંડપાત્ર અરજી ફી: રૂ. 250/-

પ્રારંભિક પ્રોસેસિંગ ફી (બધાએ ભરવાની): રૂ. 750/-

રિફંડ: જો તમે CBT પરીક્ષામાં બેસો તો, SC/ST/PwBD/ભૂતપૂર્વ સૈનિકો અને મહિલા ઉમેદવારોને રૂ. 750/- નું સંપૂર્ણ રિફંડ. અન્ય તમામ ઉમેદવારોને રૂ. 500/- રિફંડ (એટલે કે ખરેખર ફક્ત રૂ. 250/- ફી ચૂકવવાની થાય છે).

ટેકનિશિયન-બી, ડ્રાફ્ટ્સમેન-બી અને કુક-એ પદો માટે:

બિન-રિફંડપાત્ર અરજી ફી: રૂ. 100/-

પ્રારંભિક પ્રોસેસિંગ ફી (બધાએ ભરવાની): રૂ. 500/-

રિફંડ: CBT પરીક્ષામાં બેસવા પર, SC/ST/PwBD/ભૂતપૂર્વ સૈનિકો અને મહિલા ઉમેદવારોને રૂ. 500/- સંપૂર્ણ રિફંડ. અન્ય ઉમેદવારોને રૂ. 400/- રિફંડ (એટલે કે ખરેખર ફક્ત રૂ. 100/- ખર્ચ).

મહત્વપૂર્ણ નોંધ: પ્રોસેસિંગ ફીનું રિફંડ ફક્ત તે ઉમેદવારોને જ મળશે જેઓ ખરેખર લેખિત પરીક્ષા/CBT માં હાજર રહેશે. પેમેન્ટ ઓનલાઇન ભારતકોશ ઈ-પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ, UPI અથવા ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને કરવાનું રહેશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

પસંદગી પ્રક્રિયા
પસંદગી પ્રક્રિયા (Photo Credit - AI Generated)

ISRO ISTRAC ભરતી 2026 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

ISRO ISTRAC ભરતી 2026 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?
ISRO ISTRAC ભરતી 2026 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી? (Photo Credit - AI Generated)

મહત્વપૂર્ણ લિંક અને તારીખો

મહત્વપૂર્ણ લિંક:

સત્તાવાર સૂચના ડાઉનલોડ કરવા માટે: [ડાઉનલોડ સૂચના]

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે: [અહીં અરજી કરો]

સત્તાવાર વેબસાઇટ: www.istrac.gov.in

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઇન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 27.06.2026 (સવારે 10:00 વાગ્યાથી)

ઓનલાઇન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ: 20.07.2026 (રાત્રે 11:55 વાગ્યા સુધી)

ઉંમર અને લાયકાત માટેની અંતિમ તારીખ: 20.07.2026

લેખિત પરીક્ષા (CBT) ની તારીખ: ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે

આ ભરતીની મહત્વપૂર્ણ બાબતો

આ ભરતીની મહત્વપૂર્ણ બાબતો
આ ભરતીની મહત્વપૂર્ણ બાબતો (Photo Credit - AI Generated)

ISRO ISTRAC ભરતી 2026 એ મહત્વાકાંક્ષી ટેકનિશિયન અને એન્જિનિયરો માટે વિશ્વની અગ્રણી અંતરિક્ષ સંશોધન સંસ્થાઓમાંની એકમાં જોડાવાની એક સોનેરી તક છે.

વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ: www.istrac.gov.in ની મુલાકાત લો.

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TAGGED:

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