ISRO આજે રાત્રે લોન્ચ કરશે GSLV-F18: અંતરિક્ષમાં જશે નવો નેવિગેશન સેટેલાઇટ; LIVE જોવા સેવ કરો આ LINK
ISRO આજે રાત્રે 11.51 વાગ્યે શ્રીહરિકોટાથી GSLV-F18 રોકેટનો ઉપયોગ કરીને NVS-03 નેવિગેશન સેટેલાઇટને સફળતાપૂર્વક અવકાશમાં લોન્ચ કરશે.
Published : October 30, 2026 at 11:50 AM IST
હૈદરાબાદ: ભારતની અંતરિક્ષ સંસ્થા, ઈસરો (ISRO), આજે રાત્રે એક મહત્વપૂર્ણ રોકેટ લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. GSLV-F18 રોકેટ આજે રાત્રે, 30 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ, રાત્રે 11.51 વાગ્યે શ્રીહરિકોટા સ્થિત સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી ઉડાન ભરશે. આ રોકેટમાં NVS-03 નામનો નેવિગેશન ઉપગ્રહ (સેટેલાઈટ) લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે.
આ સેટેલાઈટ ભારતની પોતાની 'NavIC' (નેવિક) સિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવશે. જણાવી દઈએ કે, આજે GSLV રોકેટ તેની 20મી ઉડાન ભરી રહ્યું છે. આ રોકેટ NVS-03 ઉપગ્રહને 'જિયોસિન્ક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટ' (Geosynchronous Transfer Orbit)માં સ્થાપિત કરશે. આ લૉન્ચ સેકન્ડ લૉન્ચ પેડ પરથી કરવામાં આવશે.
NVS-03 શું ખાસ છે?
NVS-03એ NavIC ઉપગ્રહોની બીજી પેઢીનો ત્રીજો ઉપગ્રહ છે. તેમાં દેશમાં બનેલી atomic clock અને બહારથી ખરીદાયેલી એટૉમિક ક્લૉક એમ બંનેથી લગાવાઈ છે. અગાઉના સેટેલાઈટ્સમાં L5 અને S-બેન્ડ સિગ્નલો હતા, જ્યારે આ ઉપગ્રહમાં હવે એક નવું L1 સિગ્નલ પણ સામેલ છે, જે નેવિગેશન ક્ષમતાઓમાં વધુ વધારો કરશે. આ ઉપગ્રહ ભારતભરમાં અને દેશની આસપાસ ૧૫૦૦ કિલોમીટરના ઘેરાવામાં સ્થાન, ગતિ અને સમય અંગે સચોટ માહિતી પૂરી પાડશે.
Meet NVS-03 - the third satellite of the second-generation NVS series, intended to augment the NavIC constellation and support continuity of navigation services. Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 29, 2026
NavICએ ભારતની પોતાની નેવિગેશન સિસ્ટમ છે. તેમાં બે પ્રકારની સર્વિસીઝ છે. એક સામાન્ય જનતા માટે, જેને 'સ્ટાન્ડર્ડ પોઝિશનિંગ સર્વિસ' (Standard Positioning Service) કહેવામાં આવે છે, અને બીજી વિશિષ્ટ વપરાશકર્તાઓ માટે, જેને 'રિસ્ટ્રિક્ટેડ સર્વિસ' (Restricted Service) કહેવામાં આવે છે.
GSLV-F18, India’s Geosynchronous Satellite Launch Vehicle mission, will carry the NVS-03 navigation satellite. Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 28, 2026
પહેલા પણ આવા સેટેલાઈટ ગયા હતા
ISRO (ઈસરો)એ સેકન્ડ જનરેશનના કુલ પાંચ ઉપગ્રહો બનાવવાની યોજના બનાવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 29 મે, 2023ના રોજ ISROએ GSLV-F12 રોકેટ દ્વારા NVS-01 ઉપગ્રહને અવકાશમાં લોન્ચ કર્યો હતો; તે મિશનમાં પ્રથમ વખત દેશી atomic clockનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આજે લોન્ચ થનારા રૉકેટ મારફતે નવો ઉપગ્રહ, NVS-03, તે જ કામને આગળ વધારશે.
આ સિસ્ટમ વાહન નેવિગેશન, લોકેશન સર્વિસ અને અન્ય વિવિધ કાર્યો માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. તેનાથી ભારતે અન્ય દેશોની સિસ્ટમ પર એટટલું નિર્ભર નહીં રહેવું પડે, જેટલું પહેલા રહેવું પડતું હતું. આ જોતાં, ISRO દ્વારા આજે રાત્રે કરવામાં આવનારું ઉપગ્રહ લોન્ચિંગ દેશ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે આ લોન્ચિંગનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોવા માંગતા હોવ, તો તમે ISROના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર જઈને તે જોઈ શકો છો. અમે નીચે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગની લિંક આપી છે, જ્યાં તમે રોકેટ લોન્ચિંગને રીઅલ-ટાઇમમાં જોઈ શકશો:
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