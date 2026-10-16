સાવધાન! કોઈ ક્લિક વિના જ તમારા મોબાઈલમાં ઘૂસી રહ્યો છે ઈઝરાયેલી જાસૂસી સ્પાયવેર
I4C અને CERT-In એ ભારતમાં વધી રહેલા સાયબર જોખમો અંગે કડક ચેતવણી જારી કરી છે. ગૌતમ દેબરોયનો અહેવાલ
Published : October 16, 2026 at 7:05 PM IST
નવી દિલ્હી: ઇન્ટરનેટ યૂઝર્સને ટ્રેક કરવા અને તેમના પર સ્પાયવેર હુમલાઓને સરળ બનાવવા માટે ઇઝરાયેલી ડિજિટલ જાહેરાત એજન્સી દ્વારા ઓનલાઈન જાહેરાતોનો કથિત ઉપયોગ ભારતના ડિજિટલ ઇકોસિસ્ટમની સુરક્ષા અંગે નવા સવાલ ઊભા કરી દીધા છે. આ માળખામાં, ઓનલાઈન જાહેરાતો, મોબાઇલ એપ્લિકેશનો અને તૃતીય-પક્ષ જાહેરાત નેટવર્ક સાયબર ગુનેગારો અને સર્વેલન્સ ઓપરેટરો માટે સંભવિત પ્રવેશ બિંદુઓ તરીકે સેવા આપી શકે છે.
બે સંશોધન સંસ્થાઓ - કેનેડાની 'સિટીઝન લેબ' અને યુએસ સ્થિત જાહેરાત સુરક્ષા કંપની 'કોન્ફિયન્ટ' એ આરોપ લગાવ્યો છે કે ઇઝરાયેલી કંપની, 'ડિસ્કવર-ટેક', ઇન્ટરનેટ યૂઝર્સને ઓળખવા અને ટ્રેક કરવા માટે એક વિશાળ જાહેરાત નેટવર્કનો ઉપયોગ કરે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, આ નેટવર્ક 'કેન્ડિરુ' નામની ઇઝરાયેલી સર્વેલન્સ ટેકનોલોજી કંપની દ્વારા વિકસિત સ્પાયવેરને યૂઝર્સના ડિવાઈસ પર પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે. જણાવી દઈએ કે, યુએસ સરકારે 2021 માં કેન્ડિરુને બ્લેકલિસ્ટ કર્યું હતું.
તેમના અહેવાલના તારણો અનુસાર, ડિસ્કવર-ટેકની જાહેરાતો વિવિધ જાહેરાત ભાગીદારી દ્વારા 120,000 થી વધુ વેબસાઇટ્સ અને 75,000 અરજીઓ સુધી પહોંચી હતી. કેટલીક દૂષિત જાહેરાતો યૂઝર્સના ડિવાઈસ પર સ્પાયવેર પહોંચાડવામાં સક્ષમ હોવાનું કહેવાય છે, જેમાં યૂઝર્સ તરફથી કોઈપણ ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા અથવા ક્લિક્સની જરૂર પડતી નથી. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, આ નીતિ ઉલ્લંઘનના આરોપો બાદ, ગૂગલ અને અન્ય એડ-ટેક કંપનીઓએ ડિસ્કવર-ટેક સામે કડક પગલાં લીધાં છે.
ભારતની ડિજિટલ સુરક્ષા માટે એક મોટી ચેતવણી
જોકે આ તપાસમાં 'ડિસ્કવર-ટેક' અને ભારતમાં કોઈ ચોક્કસ સાયબર એટેક વચ્ચે સીધો સંબંધ સ્થાપિત થયો નથી, તેમ છતાં તારણો એક મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા ચિંતાને પ્રકાશિત કરે છે. તેઓ સૂચવે છે કે ડિજિટલ જાહેરાત માળખાનો દુરુપયોગ યૂઝર્સ પર નજર રાખવા, ઉચ્ચ-મૂલ્યના લક્ષ્યોને ઓળખવા અને તેમના ડિવાઈસ પર એટેક્સને સરળ બનાવવા માટે થઈ શકે છે.
જોખમ વ્યવસ્થાપન અને સલાહકાર પેઢી 'લાન્સર્સ નેટવર્ક લિમિટેડ' ના અધ્યક્ષ અને પ્રખ્યાત સાયબર સુરક્ષા નિષ્ણાત કુંવર વિક્રમ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "ભારત માટે - જ્યાં સરકારી સેવાઓ, નાણાકીય વ્યવહારો, વાણિજ્ય અને દૈનિક સંદેશાવ્યવહાર ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર વધુને વધુ નિર્ભર છે - આ મુદ્દો પરંપરાગત ઓનલાઈન છેતરપિંડીથી ઘણો આગળ વધે છે; તે સંવેદનશીલ માહિતી અને મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ માળખાના રક્ષણની ચિંતા કરે છે."
ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ચંદ્ર શેખરના આંતરિક સુરક્ષા સલાહકાર તરીકે પણ સેવા આપી ચૂકેલા કુંવર વિક્રમ સિંહે ઉમેર્યું હતું કે ભારતને પ્રતિકૂળ રાષ્ટ્રો અને અન્ય વિવિધ દળો તરફથી મોટા પાયે, બહુપક્ષીય સાયબર ધમકીઓનો સામનો કરવો પડે છે.
I4Cએ ખતરનાક જાહેરાતો અને એપ્લિકેશનો અંગે જારી કર્યું એલર્ટ
ભારતમાં અગાઉ એવા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે જ્યાં ખતરનાક અને કપટપૂર્ણ એપ્લિકેશનોનો પ્રચાર કરવા માટે જાહેરાતો અને ઓનલાઇન પ્રમોશનલ ઝુંબેશનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
સપ્ટેમ્બર 2026 માં, ભારતીય સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (I4C) - જે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કાર્યરત છે - એ નોંધ્યું હતું કે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રમોટ થતી દૂષિત એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનો સાથે જોડાયેલ નાણાકીય છેતરપિંડીમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. એક સત્તાવાર સલાહકાર અનુસાર, આ એપ્લિકેશનોની જાહેરાત નાઇટ પ્લે, રીલૂપ, કિસ, વિમો, રિવો, નેક્સો અને વિક્સા જેવા નામોથી કરવામાં આવી રહી હતી.
યૂઝર્સને બાહ્ય વેબસાઇટ્સ પરથી આ એપ્લિકેશનો માટે પેકેજ ફાઇલો ડાઉનલોડ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. એકવાર ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા પછી, આમાંની કેટલીક એપ્લિકેશનો ઉપકરણ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવવા માટે ઉપકરણની 'સુલભતા પરવાનગીઓ'નો ઉપયોગ કરશે, યૂઝર્સની સંમતિ વિના અનધિકૃત નાણાકીય વ્યવહારો કરશે અને કાઢી નાખવાના પ્રયાસોનો પણ પ્રતિકાર કરશે.
કુંવર વિક્રમ સિંહે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આ ઝુંબેશ 'ડિસ્કવર-ટેક' સામે લગાવવામાં આવેલા આરોપોની જેમ સ્પાયવેર હુમલાના સીધા પુરાવા રજૂ કરતી નથી, ત્યારે તે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કેવી રીતે જાહેરાત પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ શંકાસ્પદ વપરાશકર્તાઓને દૂષિત સોફ્ટવેર પહોંચાડવા માટે કરી શકાય છે.
ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં, જ્યારે ભારત સરકારે ગૂગલને સેંકડો 'ફાયરબેઝ' એકાઉન્ટ્સ બંધ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો - જેનો બેંકિંગ કૌભાંડો માટે દુરુપયોગ થતો હોવાનો આરોપ છે - ત્યારે I4C એ ઓછામાં ઓછી 57 ફાયરબેઝ-હોસ્ટેડ વેબસાઇટ્સ ઓળખી કાઢી હતી જે માલવેરનું વિતરણ કરી રહી હતી અથવા સંવેદનશીલ નાણાકીય માહિતી ચોરી રહી હતી.
અહેવાલો અનુસાર, છેતરપિંડી કરનારાઓએ આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ 'પીએમ-કિસાન' જેવી બેંકો અને સરકારી યોજનાઓનો ઢોંગ કરવા માટે કર્યો હતો, જેથી એન્ડ્રોઇડ વપરાશકર્તાઓને દૂષિત એપ્લિકેશનો ડાઉનલોડ કરવા અથવા તેમનો નાણાકીય ડેટા કાઢવા માટે છેતરવામાં આવે.
પ્રાથમિક ચિંતા: કોઈપણ ચેતવણી વિના યૂઝર્સની જાસૂસી અને ટ્રેકિંગ
'ડિસ્કવર-ટેક' ની તપાસ જાહેરાતમાં કપટપૂર્ણ લિંકની હાજરી કરતાં ઘણા વધુ જટિલ અને મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ ઉભા કરે છે.
'સિટીઝન લેબ' અને 'કોન્ફિયન્ટ' અનુસાર, ઇઝરાયેલી પેઢીના નેટવર્કે 'કૂકી મેચિંગ' તરીકે ઓળખાતી ડેટા-શેરિંગ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને જાહેરાત ટેકનોલોજી દ્વારા યૂઝર્સની ઓળખ અને ટ્રેકિંગને સરળ બનાવ્યું હતું. અહેવાલો દર્શાવે છે કે વેબપેજ પર અમુક જાહેરાતો લોડ થવાથી જ આ ટ્રેકિંગ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ હતી - એટલે કે યૂઝર્સને જાહેરાત પર ક્લિક કરવાની પણ જરૂર નહોતી.
નામ ન આપવાની શરતે બોલતા, I4C ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જાહેરાત ઓળખકર્તાઓ, બ્રાઉઝિંગ પેટર્ન અને સ્થાન ડેટાનો ઉપયોગ કરીને, વ્યક્તિની વ્યાપક પ્રોફાઇલ બનાવી શકાય છે. જ્યારે આ ડેટાને અન્ય માહિતી સાથે જોડવામાં આવે છે, ત્યારે તે સાયબર ગુનેગારોને ફિશિંગ હુમલાઓ કરવામાં, ઉપકરણોને હેક કરવામાં અથવા વધુ આધુનિક જાસૂસી કામગીરી માટે લક્ષ્યોને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે."
I4C તરફથી ભારતની સંભવિત વ્યૂહરચના અને સુરક્ષા સલાહ
'ડિસ્કવર-ટેક' સંબંધિત તારણો જાહેરાત એક્સચેન્જો, પ્રકાશકો, એપ્લિકેશન ડેવલપર્સ અને ટેક કંપનીઓની જવાબદારીઓ અંગે પણ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે જે મોટા ડિજિટલ નેટવર્ક્સમાં જાહેરાતોના પ્રસારને સરળ બનાવે છે. સિંહના મતે, 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન પણ, દુશ્મન રાષ્ટ્રો અને દળો - ભારતની સુરક્ષાના વિરોધીઓ - એ સરહદ પારથી ભારતના ઓનલાઈન સુરક્ષા માળખાને તોડવાના અનેક નિષ્ફળ પ્રયાસો કર્યા હતા.
તેમણે કહ્યું, "આ ખતરોનો સામનો કરવા માટે, ભારતની વ્યૂહરચનામાં જાહેરાત મધ્યસ્થીઓ પર કડક દેખરેખ, દૂષિત જાહેરાતો સાથે જોડાયેલા સૂચકાંકોની ઝડપી વહેંચણી, શંકાસ્પદ તૃતીય-પક્ષ કોડનું વધુ સારું નિરીક્ષણ અને સરકારી અધિકારીઓ અને અન્ય ઉચ્ચ-જોખમ ધરાવતા વ્યક્તિઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ઉપકરણો માટે મજબૂત સુરક્ષા પગલાંનો અમલ શામેલ હોઈ શકે છે."
દરમિયાન, I4C એ સામાન્ય યૂઝર્સને સલાહ આપી છે કે તેઓ ચકાસાયેલ ન હોય તેવી વેબસાઇટ્સ પરથી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવાનું ટાળે, એપ્લિકેશન્સને આપવામાં આવેલી કોઈપણ બિનજરૂરી 'ઍક્સેસિબિલિટી પરવાનગીઓ'ની સમીક્ષા કરે અને ખાતરી કરે કે તેમની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સ અને સુરક્ષા સોફ્ટવેર અપ ટુ ડેટ રાખવામાં આવે.
I4C એ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, "કોઈપણ શંકાસ્પદ સાયબર ગુનાની જાણ 'નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ' દ્વારા કરી શકાય છે, જ્યારે નાણાકીય સાયબર છેતરપિંડીના કિસ્સાઓમાં, હેલ્પલાઈન નંબર 1930 પર કૉલ કરીને તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવવી જોઈએ."
સુરક્ષા નિષ્ણાત કુંવર વિક્રમ સિંહે વધુમાં ઉમેર્યું, "હવે ઉભરતો પડકાર એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે આ સંકલિત અભિગમનો અવકાશ ફક્ત પરંપરાગત છેતરપિંડીવાળી લિંક્સ અને દૂષિત ડાઉનલોડ્સ સુધી મર્યાદિત ન રહે. તેના બદલે, તે જાહેરાત સપ્લાય ચેઇન, તૃતીય-પક્ષ ટ્રેકિંગ તકનીકો અને કાયદેસર ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મના દુરુપયોગને રોકવા સુધી વિસ્તરવો જોઈએ - એવા ક્ષેત્રો જ્યાં યૂઝર્સ શોષણ માટે સંભવિત રીતે સંવેદનશીલ હોય છે."
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