ETV Bharat / bharat

'ઑનલાઈન ન દેખાઉં તો સમજી લેજો'... દૂબઈમાં ફસાયેલા બિહારના સુજીતે કરી ભાવુક પોસ્ટ

દુબઈમાં ફસાયેલા બિહારના એક યુવકે ભાવુક પોસ્ટ મૂકી છે. જેમાં તેણે લખ્યું છે કે, જો ઓનલાઈન ન દેખાઉં તો સમજી લેજો બાબત ગંભીર છે.

સુજીત કુશવાહા
સુજીત કુશવાહા (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

બક્સર: અમેરિકા અને ઇઝરાયલના હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા ખામેનેઈ માર્યા ગયા છે, તો બીજી તરફ ઈરાનના હુમલાથી દુબઈ અને અન્ય મુસ્લિમ દેશોમાં પરિસ્થિતિ અત્યંત ગંભીર છે. આ દરમિયાન, દુબઈમાં રહેતા બિહારના બક્સરના રહેવાસી સુજીત કુશવાહાએ પોતાના પરિવાર સાથે એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં તેણે ભવિષ્યને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

બિહારનો યુવક દુબઈમાં ફસાયો: બક્સર જિલ્લાના ચૌસાના રહેવાસી સુજીત કુશવાહ છેલ્લા છ મહિનાથી દુબઈમાં કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી ભાવુક પોસ્ટથી માત્ર તેમના પરિવારની જ નહીં પરંતુ દુબઈમાં રહેતા દરેક ભારતીયના સંબંધીઓની ચિંતા વધી ગઈ છે.

સુજીતે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, "જો હું ઓનલાઈન ન દેખાઉં, તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે. મારું મોબાઈલ નેટવર્ક ગમે ત્યારે ગાયબ થઈ શકે છે. ચિંતા કરશો નહીં."

દુબઈમાં નોકરી કરતા બિહારના બક્સરના રહેવાસી સુજીત કુશવાહા
દુબઈમાં નોકરી કરતા બિહારના બક્સરના રહેવાસી સુજીત કુશવાહા (Etv Bharat)

પરિવારની ચિંતા વધી ગઈ: સુજીતના આ શબ્દોએ પરિવારને હચમચાવી નાખ્યો છે. ચૌસામાં તેમના ઘરમાં ચિંતાનું વાતાવરણ છવાયું છે. તેની માતાની આંખો સતત મોબાઈલ સ્ક્રીન પર ચોંટેલી છે. દરેક આવનારી કોલ તેના પિતના શ્વાસ અધ્ધર કરી દે છે. પરિવારના સંપર્ક કરવા પર સુજીતે કહ્યું કે તે હાલમાં તે સુરક્ષિત છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ અત્યંત તણાવ પૂર્ણ છે.

'રાતનું દ્રશ્ય ભયાનક હતું': સુજીતે રાત્રિના દ્રશ્યને ભયાનક ગણાવ્યું. એક તરફ, પ્રચંડ વિસ્ફોટોનો અવાજ અને બીજી તરફ, મોબાઈલ ફોન પર સતત ચેતવણીના વાગતા સાયરનનો અવાજ. મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યાથી ઊંઘ ઉડી ગઈ છે.

સમગ્ર વ્યવસ્થા ઠપ્પ થઈ ગઈ: સુજીતે જણાવ્યું હતું કે, પરિસ્થિતિ અચાનક એટલી ખરાબ થઈ ગઈ કે, UAEમાં આખી વ્યવસ્થા ઠપ્પ થઈ ગઈ. બધા કામદારોને તાત્કાલિક સલામત રૂમમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે રૂપે, બે દિવસ માટે વર્ક પરમિટ સ્થગિત કરવામાં આવી. રવિવાર અને સોમવારે સંપૂર્ણપણે કામ બંધ રહેશે. ઘણા જાહેર અને પર્યટન સ્થળો પણ અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવ્યા છે.

"પ્રચંડ વિસ્ફોટના અવાજથી લોકો હચમચી ગયા છે, શેરીઓ સુમસાન થઈ ગઈ, અને લોકો ગભરાટમાં તેમના રૂમમાં ભેગા થઈ ગયા. જોકે, વહીવટીતંત્રે સુરક્ષા કડક કરી છે અને નાગરિકોને સલામત સ્થળોએ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે." દુબઈમાં ફસાયેલા ભારતીય સુજીત કુશવાહા

ઘરે પાછા ફરવા અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી: સુજીત જણાવે છે કે, હાલમાં ભારત પાછા ફરવા અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી. ભારતીય દૂતાવાસે ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર જારી કર્યા છે જેથી જરૂર પડ્યે ભારતીય નાગરિકો તેમનો સંપર્ક કરી શકે. તેમણે તેમના પરિવારને ખાતરી આપી કે, તેઓ સંપૂર્ણ સાવચેતી રાખી રહ્યા છે અને સલામત સ્થળે છે. આ સાથે, માનવતા સામેની લડાઈને બોલાવતા તેમણે કહ્યું,'અમે દેશ અને વિદેશના બુદ્ધિજીવીઓને શાંતિપૂર્ણ વ્યવસ્થા લાગુ કરવા વિનંતી કરીએ છીએ.'

ઘરે ચિંતાતુર માતા-પિતા: અહીં, ચૌસામાં, સંબંધીઓ અને ગામલોકો તેમના ઘરે ઉમટી રહ્યા છે. દરેક વ્યક્તિ ફક્ત એક જ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે: "શું સુજીત ઠીક છે?" દરમિયાન, સુજીતની માતા ભાવુક રીતે કહે છે, "મારો દીકરો સુરક્ષિત છે, આ સૌથી મોટી રાહત છે, પરંતુ જ્યાં સુધી પરિસ્થિતિ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી મારા હૃદયને શાંતિ મળશે નહીં."

સરકારને અપીલ: સુજીતના પરિવાર અને ગ્રામજનોએ ભારત સરકારને અપીલ કરી છે કે તેઓ વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીય પ્રવાસીઓની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપે અને જો જરૂરી હોય તો તેમને સુરક્ષિત રીતે પાછા લાવવા માટે નક્કર વ્યવસ્થા કરે. તેઓ કહે છે કે વિદેશમાં કામ કરતા લાખો ભારતીયો દેશના અર્થતંત્રમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે. તેથી, કટોકટીના સમયે તેમની સલામતી સરકારની જવાબદારી છે.

પરિસ્થિતિ કેમ તંગ છે?: શુક્રવારે રાત્રે અમેરિકા અને ઇઝરાયલના હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ, તેમના પરિવારના ઘણા સભ્યો સાથે માર્યા ગયા. ત્યાર બાદ, ઈરાને સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં શ્રેણીબદ્ધ હુમલાઓ શરૂ કર્યા છે. સંયુક્ત આરબ અમીરાતનું શહેર દુબઈને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે, હોટલ અને ઇમારતો પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.

  1. પીવી સિંધુ દુબઈમાં ફસાઈ, તમામ ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત, કહ્યુ ટીમ સાથે સુરક્ષિત
  2. ખામેનેઇના મોત બાદ ઇરાનમાં માતમ, રસ્તા પર ઉતર્યા લોકો; 108 વિદ્યાર્થીઓ સહિત 200થી વધુ લોકોના મોત

TAGGED:

ISRAEL US ATTACK ON IRAN
SUJEET KUSHWAHA
BUXAR YOUTH GOT STUCK IN DUBAI
INDIAN YOUTH GOT STUCK IN DUBAI
ISRAEL US ATTACK ON IRAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.