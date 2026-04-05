ISIના સાગરીતોનો દિલ્હી અને પંજાબમાં બોમ્બ ધડાકા કરવાનો ટાર્ગેટ, NIAએ કેસ સંભાળ્યો
પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સીના એક સાગરીતે ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાંથી યુવાનોને જોડીને એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે.
Published : April 5, 2026 at 12:25 PM IST
નવી દિલ્હી: પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી ISI એ પંજાબ અને દિલ્હી સહિત ભારતમાં અનેક સ્થળોએ આતંકવાદી હુમલાઓ કરવા માટે તેના હેન્ડલર્સને સક્રિય કર્યા છે. આ ઇનપુટ મળ્યા બાદ, રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ તાજેતરમાં પંજાબમાંથી શસ્ત્રો, દારૂગોળો અને IEDsનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યા બાદ આ કેસ પોતાના હાથમાં લીધો છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી (ISI) ના એક ઓપરેટિવ જસવીર ચૌધરી ભારતમાં ભરતી દ્વારા આતંકવાદી હુમલાઓનું કાવતરું ઘડી રહ્યો છે. હકીકતમાં, સરહદ પારથી ડ્રોન દ્વારા ભારતમાં ફેંકવામાં આવેલું એક કન્સાઈનમેન્ટ, જે પાછળથી ફેબ્રુઆરીમાં પંજાબ પોલીસે જપ્ત કર્યું હતું, તે આ આતંકવાદી કાવતરાનો જ એક ભાગ હતો.
ગુપ્ત અહેવાલો અનુસાર, પાકિસ્તાની આતંકવાદી ચૌધરી વોટ્સએપ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા તેના ભારતીય સાગરીતો સાથે સતત સંપર્કમાં હતો. આ મામલે 21 માર્ચે, NIA એ UAPA અને BNS ની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો. આ કેસ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS), 2023ની કલમ 61(2); UA(P) અધિનિયમ, 1967ની કલમ 18 અને 20; વિસ્ફોટક પદાર્થો અધિનિયમ, 1904ની કલમ 4; અને શસ્ત્ર અધિનિયમ, 1959ની કલમ 25(1)(D) હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
પંજાબ પોલીસ પાસેથી કેસ સંભાળ્યા બાદ, NIA એ 21 માર્ચે FIR નોંધી. FIR માં જણાવાયું છે કે, 10 ફેબ્રુઆરીએ, પંજાબ પોલીસના સ્ટેટ સ્પેશિયલ ઓપરેશન સેલને વિશ્વસનીય ગુપ્ત માહિતી મળી હતી, જે દર્શાવે છે કે, જસવીર ચૌધરી નામના પાકિસ્તાની ઓપરેટિવના કહેવા પર, તેની સાથે સંકળાયેલા ભારતીય સાગરીતોઓએ ભારત-પાકિસ્તાન સરહદ પાર ડ્રોન દ્વારા શસ્ત્રો, દારૂગોળો અને IEDsનો મોટો જથ્થો મેળવ્યો હતો. જેનો હેતુ પંજાબ, દિલ્હી અને ભારતના અન્ય ભાગોમાં વિવિધ સ્થળોએ IED વિસ્ફોટ કરીને જાનમાલનું નુકસાન કરવાનો હતો.
હકીકતમાં, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના નિર્દેશો પછી, NIA એ આ કેસનો કબજો લીધો છે. NIAને આપવામાં આવેલ અને રિપોર્ટર દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલ એક ગુપ્ત અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, જસવીર ચૌધરી નામના એક પાકિસ્તાની ઓપરેટિવે ભારતીય સાગરીતોની મદદથી એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે.
NIAને મળેલા ગુપ્ત ઈનપુટ સૂચવે છે કે, જસવીર ચૌધરી પંજાબ સરહદના માર્ગે પાકિસ્તાનથી શસ્ત્રો, દારૂગોળો અને IEDs ની દાણચોરી કરી રહ્યો છે, અને તે તેના ભારતીય સાગરીતોને સપ્લાય કરી રહ્યો છે. તેમનો હેતુ ભારતના વિવિધ શહેરોમાં ખાસ કરીને દિલ્હી અને પંજાબમાં મોટા પાયે આતંકવાદી હુમલાઓ અને બોમ્બ વિસ્ફોટો કરવાનો છે.
ઉત્તર પ્રદેશના સીતાપુરના રહેવાસી શુભમ કુમાર (ઉર્ફે શુભમ શ્રીવાસ્તવ) નામના એક ભારતીય ભરતીની શસ્ત્રો અને દારૂગોળોનો માલ એકત્રિત કરવા બદલ ધરપકડ કરી હતી, એજન્સીઓ માને છે કે પાકિસ્તાની હેન્ડલર, ચૌધરી, દેશભરમાં આતંકવાદી કૃત્યો કરવા માટે અન્ય સમાન જૂથો સ્થાપી શકે છે.
શુભમની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે IEDs અનેક રાજ્યોમાં લક્ષિત હુમલાઓ કરવા માટે બનાવાયેલા હતા. આ કન્સાઈનમેન્ટ અમૃતસર-જલંધર GT રોડ પર સ્થિત દરગઢમાંથી મળી આવ્યું હતું.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઉત્તર પ્રદેશ આતંકવાદ વિરોધી દળ (ATS) એ શુક્રવારે પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલા તોડફોડ અને જાસૂસી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો હતો, જેમાં ચાર વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેઓ સરહદ પારના હેન્ડલરોના ઈશારે આતંક ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યા હતા. ATS અનુસાર, આરોપીઓને ચોક્કસ સ્થળો, વાહનો અને રેલ્વે સિગ્નલ બોક્સની જાસૂસી કરવા તેમજ જાહેર સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવા અને સમગ્ર ઉત્તર પ્રદેશમાં ભય ફેલાવવા માટે આગ લગાડવાના કૃત્યો કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું.