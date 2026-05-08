ISI સાથે જોડાયેલા મોડ્યુલે દિલ્હી મંદિર, ઢાબા અને મિલિટરી કેમ્પ પર હુમલાઓ કરવાનો બનાવ્યો હતો પ્લાન
સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે આ મોડ્યુલ મંદિરમાં તૈનાત પોલીસ કર્મચારીઓ અને અર્ધલશ્કરી દળોને નિશાન બનાવીને ગોળીબાર કરવાની પ્લાન બનાવી રહ્યો હતો.
Published : May 8, 2026 at 11:31 AM IST
નવી દિલ્હી: શુક્રવારે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી, ISI એ કથિત રીતે શહઝાદ ભટ્ટી મોડ્યુલ સાથે સંકળાયેલા કાર્યકરો દ્વારા દિલ્હીના એક ઐતિહાસિક મંદિર, દિલ્હી-સોનીપત હાઇવે પરના એક લોકપ્રિય ઢાબા અને હરિયાણામાં એક લશ્કરી છાવણી પર હુમલાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ સેલે તેના "ગેંગ બસ્ટ ઓપરેશન 2.0" ના ભાગ રૂપે અનેક રાજ્યોમાંથી મોડ્યુલના નવ કથિત કાર્યકરોની ધરપકડ અને પૂછપરછ કર્યા પછી આ ખુલાસો થયો છે.
સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે તપાસકર્તાઓને જાણવા મળ્યું છે કે એક આરોપીએ દિલ્હીના એક ઐતિહાસિક મંદિરની રેકી કરી હતી અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા પાકિસ્તાનમાં તેના હેન્ડલરોને મંદિર સંકુલના ફોટા મોકલ્યા હતા. સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે મોડ્યુલ કથિત રીતે મંદિરમાં તૈનાત પોલીસકર્મીઓ અને અર્ધલશ્કરી દળોને નિશાન બનાવવા અને ગભરાટ અને અરાજકતા ફેલાવવા માટે ગોળીબાર કરવાની યોજના બનાવી હતી.
સૂત્રએ એમ પણ કહ્યું હતું કે આરોપીઓને દિલ્હી-સોનીપત હાઇવે પરના એક લોકપ્રિય ઢાબા પર ગ્રેનેડ હુમલો કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. દરરોજ હજારો લોકો આ ઢાબાની મુલાકાત લે છે, અને આ હુમલાનો ઉદ્દેશ્ય જાનમાલનું મોટા પાયે નુકસાન પહોંચાડવાનો હતો.
સૂત્રએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "હિસારમાં એક લશ્કરી છાવણીની પણ કથિત રીતે જાસૂસી કરવામાં આવી હતી, અને તે વિસ્તારના વીડિયો સરહદ પારના હેન્ડલર્સ સાથે શેર કરવામાં આવ્યા હતા. ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક પોલીસ સ્ટેશન પણ તેમની હિટ લિસ્ટમાં હતા."