શું મુખ્યમંત્રી વિજયની ઈર્ષ્યા કરે છે રજનીકાંત?, કહ્યું - સ્ટાલિનની હારથી દુ:ખી છું!

રજનીકાંતે પ્રામાણિકતા સાથે કહ્યું કે, તેમને સ્ટાલિનની હારની અપેક્ષા નહોતી (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 3:55 PM IST

ચેન્નાઈ: અભિનેતા રજનીકાંતે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી વિજય અંગે ચાલી રહેલા અહેવાલો પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ મુખ્યમંત્રી વિજયના વિરોધી નથી. જોકે, તેમણે સ્વીકાર્યું કે તેઓ સ્ટાલિનની હારથી દુઃખી થયા હતા.

તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા પછી તરત જ, અભિનેતા રજનીકાંતે ડીએમકે પ્રમુખ એમ.કે. સ્ટાલિન સાથે મુલાકાત કરી અને તેમની સાથે વાતચીત કરી. આ ઘટનાએ રાજકીય વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો. તેમના પર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા કે, તેમણે વિજયને મળીને તેમને અભિનંદન ન પાઠવ્યા. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, અભિનેતા રજનીકાંતે ચેન્નાઈના પોસ ગાર્ડન સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને પત્રકારો સાથે મુલાકાત કરી.

આ પ્રસંગે બોલતા તેમણે કહ્યું, “ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થતાંની સાથે જ, હું સૌપ્રથમ સ્ટાલિનને મળ્યો અને તેમની સાથે વાત કરી. આનાથી થોડી ટીકા થઈ. સ્ટાલિન અને હું 38-40 વર્ષથી મિત્રો છીએ. અમારી મિત્રતા રાજકારણ અને વિચારધારાથી આગળ છે. લોકશાહીમાં, જીત અને હાર સામાન્ય છે. જ્યારે સ્ટાલિનને કોલાથુર મતવિસ્તારમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો ત્યારે મને ખૂબ દુઃખ થયું. તેથી, હું તેમને મિત્ર તરીકે મળવા ગયો. આના જવાબમાં, આરોપો લગાવવામાં આવ્યા કે હું વિજયને મુખ્યમંત્રી બનતા અટકાવવા માટે ત્યાં ગયો હતો, અથવા હું બે અન્ય રાજકીય પક્ષો વચ્ચે સંભવિત જોડાણની ચર્ચા કરી રહ્યો હતો. શું આવી પરિસ્થિતિઓમાં આવી ચર્ચાઓ કરવી શક્ય છે? રજનીકાંત આવા નીચ વ્યક્તિ નથી. વધુમાં, એવો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે મેં વિજયને અભિનંદન આપ્યા નથી. વિજય મેળવતાની સાથે જ મેં મારા સોશિયલ મીડિયા પેજ પર તેમને અભિનંદન આપ્યા. તેવી જ રીતે, જ્યારે એરપોર્ટ પર કોઈએ મને વિજયના મુખ્યમંત્રી બનવા વિશે પૂછ્યું, ત્યારે મને તેમને અભિનંદન ન આપવા બદલ ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો. હું સામાન્ય રીતે એરપોર્ટ પર પહોંચતા જ પૂછું છું કે શું ત્યાં કોઈ પત્રકાર હાજર છે. મને તે દિવસે કહેવામાં આવ્યું કે ત્યાં કોઈ નથી. તે માણસ પ્રશ્નમાં જે વ્યક્તિ છે તે પત્રકાર લાગતો ન હતો; તેણે અચાનક તેનો મોબાઇલ ફોન પકડીને મને પ્રશ્ન પૂછ્યો. મેં ફક્ત તેની તરફ જોયું, સ્મિત કર્યું અને ચાલ્યો ગયો."

આના પર, લોકો દાવો કરે છે કે મને વિજયની ઈર્ષ્યા થાય છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "હું તેમની ઈર્ષ્યા કેમ કરું, ખાસ કરીને જ્યારે હું રાજકારણમાં સામેલ ન હોઉં? જો કમલ હાસન મુખ્યમંત્રી બન્યા હોત, તો હું ચોક્કસ કહી શકતો નથી કે મને ઈર્ષ્યા થઈ હોત કે નહીં - જોકે, તે પરિસ્થિતિમાં પણ, તે ખૂબ જ અસંભવિત છે. વિજય અને મારી વચ્ચે લગભગ 25 વર્ષનો તફાવત છે. મેં તેમને બાળપણથી મોટા થતા જોયા છે. તો પછી, હું તેમની મુખ્યમંત્રી બનવા માટે કેમ ઈર્ષ્યા કરું - ખાસ કરીને જ્યારે તેમણે આટલી નાની ઉંમરે આટલું મોટું સ્થાન મેળવ્યું છે? આ સિદ્ધિ એમ.જી.આર. અથવા એન.ટી.આર. ની સિદ્ધિઓ કરતાં પણ ઘણી મોટી છે. તેમણે એક શક્તિશાળી કેન્દ્ર સરકાર અને મુખ્ય રાજકીય પક્ષોને હરાવીને આ વિજય મેળવ્યો છે. તે એક એવી લાગણી છે જે આનંદ અને આશ્ચર્ય બંનેને મિશ્રિત કરે છે. જનતા વિજય પાસેથી અપાર અપેક્ષાઓ રાખે છે. તેમણે લોકો માટે ઘણું બધું સિદ્ધ કરવું પડશે. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે તેઓ આમ કરશે."

એક પત્રકારના પ્રશ્નના જવાબમાં - જેમણે કહ્યું હતું કે તેમના ચાહકો ઘણીવાર અફસોસ વ્યક્ત કરતા હોય છે કે, "જો તમે રાજકારણમાં આવ્યા હોત, તો તમે મુખ્યમંત્રી બની શક્યા હોત; પરિસ્થિતિઓ જ તમને રોકી રહી હતી" - તેમણે કહ્યું, "મેં રાજકારણમાં કેમ ન પ્રવેશ્યો તે સમજાવતું નિવેદન પહેલેથી જ બહાર પાડ્યું છે. રાજકારણ એ સરળ કાર્ય નથી; તેમાં એક જબરદસ્ત જવાબદારી શામેલ છે. સિનેમા અને રાજકારણ બે અલગ અલગ ક્ષેત્ર છે."

વિજયને સલાહ આપવાનું કહેવામાં આવતા, તેમણે ટિપ્પણી કરી, "અપેક્ષાઓ ખૂબ ઊંચી ચાલી રહી છે. તેમને લગભગ બે વર્ષનો સમય આપવો જોઈએ. તેમના ચાહકોએ સમજવું જોઈએ કે જો તેમના પક્ષના કાર્યકરો અથવા સમર્થકો કોઈ ભૂલ કરે છે, તો આખરે વિજયને જ પરિણામ ભોગવવું પડશે. તેમની સિનેમેટિક ખ્યાતિ - યુવાનો, મહિલાઓ અને સોશિયલ મીડિયાના સમર્થન સાથે - તેમની સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે."

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે, તેઓ મુખ્યમંત્રીના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં કેમ હાજર ન રહ્યા, ત્યારે તેમણે જણાવ્યું, "જ્યારે સ્વર્ગસ્થ કલાઈગનારે મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યું ત્યારે પણ હું હાજર નહોતો. તે સમયે કલાઈગનારે મને પૂછ્યું, 'તમે આવશો, કે મારે તમારી પાસે આવવું જોઈએ?' મેં જવાબ આપ્યો, 'હું આવીશ,' અને તેમને મળવા ગયો." છેલ્લે, જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું, "જો તમે રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો હોત, તો શું તમને સફળતા મળી હોત?" તેમણે જવાબ આપ્યો, "મને સો ટકા સફળતા મળી હોત. તેમાં કોઈ શંકા નથી."

સંપાદકની પસંદ

