રેલવે ટેન્ડર કૌભાંડ: લાલુ યાદવ, રાબડી અને તેજસ્વી સહિત 9 આરોપીઓ સામે મની લોન્ડરિંગ હેઠળ ઘડાયા આરોપ
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં લાલુ પરિવારને મોટો ફટકો પડ્યો છે. લાલુ યાદવ, તેજસ્વી યાદવ અને રાબડી દેવી સહિત નવ આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવામાં આવ્યા
Published : September 10, 2026 at 10:55 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે રેલવે ટેન્ડર કૌભાંડ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આરજેડી સુપ્રીમો લાલુ પ્રસાદ યાદવ, રાબડી દેવી અને તેજસ્વી યાદવ સહિત નવ આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડ્યા છે. વિશેષ ન્યાયાધીશ વિશાલ ગોગ્નેએ આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે લાલુ યાદવના જમાઈ રાહુલ યાદવ સહિત સાત વ્યક્તિઓને આ કેસમાંથી મુક્ત કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો હતો.
આ ત્રણેય ઉપરાંત અન્ય જેમના પર કોર્ટે આરોપો ઘડ્યા છે, તેમાં લારા પ્રોજેક્ટ્સ, સરલા ગુપ્તા, પ્રેમચંદ ગુપ્તા, સુજાતા હોટેલ્સ, વિનય કોચર અને વિજય કોચરનો સમાવેશ થાય છે. કોર્ટે જેમને નિર્દોષ છોડી મૂકવાનો આદેશ આપ્યો છે, તેમાં રાહુલ યાદવ, ગૌરવ ગુપ્તા, નાથ મલ કંકરાનિયા, વિજય ત્રિપાઠી, ડી.એન. તુલસ્યન, રાજીવ રેલન અને અભિષેક ફાઇનાન્સનો સમાવેશ થાય છે.
સમગ્ર કેસમાં કોર્ટે 13 ફેબ્રુઆરીએ પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો. 28 જાન્યુઆરી, 2019ના રોજ કોર્ટે ED દ્વારા નોંધાયેલા કેસમાં લાલુ યાદવ, રાબડી દેવી અને તેજસ્વી યાદવના નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા હતા; આ જામીન દરેકને 1 લાખ રૂપિયાના વ્યક્તિગત બોન્ડ રજૂ કરવા પર આપવામાં આવ્યા હતા. 19 જાન્યુઆરી, 2019ના કોર્ટે CBI દ્વારા નોંધાયેલા કેસમાં લાલુ યાદવને નિયમિત જામીન આપ્યા હતા. 13 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ અદાલતે રેલવે ટેન્ડર કૌભાંડ સંબંધિત CBI કેસમાં લાલુ યાદવ, રાબડી દેવી, તેજસ્વી યાદવ અને અન્ય આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
કોર્ટે 17 સપ્ટેમ્બર, 2018ના રોજ ED દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટની નોંધ લીધી હતી. લાલુ યાદવ પર આરોપ છે કે, રેલવે મંત્રી તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે બે રેલવે હોટેલ્સ IRCTCને હસ્તાંતરિત કરી હતી અને તેમના નિભાવ (મેન્ટેનન્સ) માટે ટેન્ડર બહાર પાડ્યા હતા. રાંચી અને પુરીમાં આવેલી આ બે હોટેલ્સની ફાળવણી કોચર બંધુઓની માલિકીની કંપની 'સુજાતા હોટેલ્સ'ને કરવામાં આવી હતી.