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IRCTC તત્કાલ બુકિંગ : ગણતરીની સેકન્ડોમાં બુક થશે કન્ફર્મ તત્કાલ ટિકિટ, બસ રેલવેના આ નિયમનું રાખવું પડશે ધ્યાન

સામાન્ય મુસાફરોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે રેલવેએ અધિકૃત બુકિંગ એજન્ટો પર કડક નિયંત્રણો લાદ્યા છે

સામાન્ય મુસાફરોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે રેલવેએ અધિકૃત બુકિંગ એજન્ટો પર કડક નિયંત્રણો લાદ્યા છે
સામાન્ય મુસાફરોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે રેલવેએ અધિકૃત બુકિંગ એજન્ટો પર કડક નિયંત્રણો લાદ્યા છે (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 6:35 PM IST

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હૈદરાબાદ: ઈન્ડિયન રેલવેએ મુસાફરોને મોટી રાહત આપતા તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમમાં એક ઐતિહાસિક અને મોટો ફેરફાર લાગુ કર્યો છે. આગામી ફેસ્ટિવ સીઝનને ધ્યાનમાં રાખીને, રેલ્વે અને IRCTC એ તત્કાલ ટિકિટના ગેરકાયદેસર કાળાબજાર, દલાલોની મનમાની અને ઑટોમેટિક બોટ સોફ્ટવેરના ઉપયોગને સંપૂર્ણપણે રોકવા માટે આધાર-આધારિત OTP વેરિફિકેશન ફરજિયાત બનાવ્યું છે.

દલાલો અને નકલી IDની રમત પર લાગશે લગામ

મુસાફરોમાં એક સામાન્ય ફરિયાદ એ હતી કે, તહેવારો અથવા લગ્નની સીઝનમાં, તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ વિન્ડો ખુલ્યાની થોડીક સેકન્ડોમાં વેચાઈ જતી હતી. દલાલ અને ગેરકાયદેસર ટ્રાવેલ એજન્ટો ઓટોમેટેડ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને સામાન્ય મુસાફરોની પહેલા જ ટિકિટોને જથ્થાબંધ બ્લોક કરી લેતા હતા. રેલ્વે મંત્રાલયે આ સમસ્યાને જડમૂળથી દૂર કરવા માટે આ પગલું ભર્યું છે. હવે, જ્યાં સુધી મુસાફરનું એકાઉન્ટ આધાર સાથે લિંક ન હોય અને બુકિંગ દરમિયાન રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવેલ OTP દાખલ ન થાય ત્યાં સુધી ટિકિટ બુક કરી શકાશે નહીં. આનાથી નકલી ID નો ઉપયોગ કરીને ટિકિટ બુક કરનારાઓનો ખેલ ખતમ થઈ જશે.

મુસાફરોએ કરવા પડશે આ કામ

આ નવા નિયમના સરળ અમલીકરણની ખાતરી કરવા અને છેલ્લી ઘડીએ ટિકિટ ચૂકી જવાનું જોખમ ટાળવા માટે, મુસાફરોએ તેમની IRCTC પ્રોફાઇલમાં અગાઉથી કેટલાક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ્સ કરવા જોઈએ:

તમારા એકાઉન્ટને લિંક કરો: સૌપ્રથમ, IRCTC ની ઑફિશિયલ વેબસાઇટ અથવા એપ પર જઈને 'માય એકાઉન્ટ' સેક્શનમાં તમારું આધાર KYC પૂર્ણ કરો.

તમારો મોબાઇલ નંબર સક્રિય રાખો: સુનિશ્ચિત કરો કે તમારા આધાર સાથે લિંક કરેલ મોબાઇલ નંબર સક્રિય અને રિચાર્જ્ડ હોય છે, કારણ કે OTP તત્કાલ બુકિંગ પહેલાં આ નંબર પર મોકલવામાં આવશે.

માસ્ટર લિસ્ટનો ઉપયોગ: બુકિંગ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે, પ્રોફાઇલની 'માસ્ટર લિસ્ટ'માં મુસાફરોની વિગતો જેમ કે નામ, ઉંમર અને લિંગ અગાઉથી સેવ કરીને રાખો.

એજન્ટો માટે પણ નિયમો બદલાયા

સામાન્ય મુસાફરોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે, રેલ્વેએ અધિકૃત બુકિંગ એજન્ટો પર કડક નિયંત્રણો લાદ્યા છે. નવા નિયમો હેઠળ, એજન્ટો તત્કાલ બુકિંગ વિન્ડો ખુલ્યા પછી પ્રથમ 30 મિનિટ દરમિયાન ટિકિટ બુક કરી શકશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત સામાન્ય લોકો જ સીધી ટિકિટ બુક કરી શકશે. એટલે કે, એસી ક્લાસ માટે સવારે 10:00 થી 10:30 વાગ્યા સુધી અને સવારે 11:00 થી 11:30 વાગ્યા સુધી નોન-AC ક્લાસ માટે માત્ર સામાન્ય લોકો જ સીધા ટિકિટ બુક કરી શકશે. રેલવેની આ નવી પહેલથી વાસ્તવિક મુસાફરો આગામી તહેવારોની મોસમ દરમિયાન સરળતાથી અને પારદર્શક રીતે કન્ફર્મ તત્કાલ ટિકિટ મેળવી શકશે તેવી અપેક્ષા છે.

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