ETV Bharat / bharat

IRCTC એલર્ટ: LPGની અછતને કારણે ટ્રેનોમાં  ભોજન બંધ થઈ શકે છે; કહ્યું ‘પોતાનું ટિફિન લાવો’

ઈરાન કટોકટીના પરિણામે LPGની અછતને કારણે, IRCTC એ સ્ટેશનો પર વૈકલ્પિક રસોઈ પદ્ધતિઓ માટે સૂચનાઓ જારી કરી છે.

IRCTC લોગો
IRCTC લોગો (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને ઈરાન-ઈઝરાયલ સંઘર્ષ વચ્ચે, ભારતમાં ઉર્જા સંકટ વધુ ઘેરું બની રહ્યું છે. આ પરિસ્થિતિની સીધી અસર રેલ્વે કેટરિંગ સેવાઓ પર પડી છે. ઇન્ડિયન રેલ્વે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન (IRCTC) એ બુધવારે તેની તમામ પ્રાદેશિક કચેરીઓને કટોકટી નિર્દેશ જારી કર્યો હતો, જેમાં કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરોની અછતને કારણે રેલ્વે સ્ટેશનો પર સ્થિત કેટરિંગ યુનિટમાં વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવા જણાવ્યું હતું.

પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ અને ઉર્જા સંકટ

28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા સંયુક્ત લશ્કરી હુમલાઓ પછી આ કટોકટી શરૂ થઈ હતી, જેમાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની અને ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓનું મોત થયું હતું. આ ભૂ-રાજકીય અસ્થિરતાએ ભારતની ઇંધણ અને ગેસ સપ્લાય ચેઇનને ભારે વિક્ષેપિત કરી છે. ભારત તેની LPG અને કુદરતી ગેસની જરૂરિયાતો માટે પશ્ચિમ એશિયા પર ખૂબ આધાર રાખે છે.

સરકારે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો કાયદો લાગુ

ઊર્જા પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે, કેન્દ્ર સરકારે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો કાયદો, 1955 લાગુ કર્યો છે, જે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસના વિતરણને નિયંત્રિત કરે છે. સરકારની પ્રાથમિકતા સ્થાનિક પીએનજી, પરિવહન માટે સીએનજી, અને સ્થાનિક એલપીજી ઉત્પાદન જાળવવાની છે. તેલ કંપનીઓએ હાલમાં વાણિજ્યિક એલપીજી સિલિન્ડર જારી કરવાનું સ્થગિત કર્યું છે, જોકે હોસ્પિટલો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને આમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

આઈઆરસીટીસીના નિર્દેશો અને મુસાફરો પર અસર

આઈઆરસીટીસીએ તેના લાઇસન્સધારકોને રસોઈ માટે ગેસને બદલે ઇન્ડક્શન અને માઇક્રોવેવ ઓવન જેવા ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. મુસાફરોની માંગને પહોંચી વળવા માટે તેમને તૈયાર ભોજનનો પૂરતો સ્ટોક રાખવાનો પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. જો પરિસ્થિતિ વધુ વણસે છે, તો લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં રાંધેલું ભોજન પૂરું પાડવું પડકારજનક બની શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, મુસાફરોને વૈકલ્પિક રિફંડ અથવા અન્ય ખાદ્ય ચીજો પૂરી પાડવામાં આવી શકે છે.

ઘરેલુ ગેસ પુરવઠા પર સ્થિતિ

એલપીજી એસોસિએશનના રાષ્ટ્રીય ઉપપ્રમુખ આર.કે. ગુપ્તાએ સ્પષ્ટતા કરી કે સ્થાનિક એલપીજી પુરવઠામાં કોઈ અછત નથી. ઘરોમાં રસોઈ ગેસની અછત ટાળવા માટે તેલ કંપનીઓ ઉત્પાદન વધારી રહી છે. જોકે, સાવચેતી રૂપે, સરકારે હવે ઘરેલુ ગેસ રિફિલ માટે 25 દિવસનો ફરજિયાત બુકિંગ સમયગાળો સ્થાપિત કર્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

IRCTC ALERT
COOKED FOOD MAY BE DISCONTINUED
DISCONTINUED ON TRAINS
CARRY YOUR OWN TIFFIN
LPG SHORTAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.