ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ PM મોદીને મોકલ્યું નિમંત્રણ, ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કારમાં આવવા માટે આગ્રહ કર્યો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આવતા મહિને આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવાનું આમંત્રણ મળ્યું છે
Published : June 24, 2026 at 4:30 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને દિવંગત સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપ્યું છે. બુધવારે રાજદ્વારી સૂત્રોએ આ માહિતી આપી હતી.
અંતિમ સંસ્કાર વિધિ 5 જુલાઈથી 9 જુલાઈ સુધી યોજાવાની છે. પીએમ મોદીને આપવામાં આવેલા નિમંત્રણ અંગે નવી દિલ્હી તરફથી કોઈ પુષ્ટિ મળી નથી. ત્રણ દાયકા સુધી ઈરાન પર શાસન કરનારા ખામેનેઈનું તેહરાન પર મોટા પાયે યુએસ અને ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલાના પહેલા દિવસે એટલે કે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ મૃત્યુ થયું હતું. રાજદ્વારી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને ભારતીય વડાપ્રધાનને દફનવિધિમાં આમંત્રણ આપ્યું છે.
ખામેનેઈના સન્માનમાં 5 જુલાઈથી 9 જુલાઈ દરમિયાન અનેક ધાર્મિક અને સત્તાવાર કાર્યક્રમો યોજાશે. આમાં 5, 6 અને 7 જુલાઈના રોજ તેહરાન અને કોમમાં ખાસ સમારોહનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ સમારોહ 9 જુલાઈના રોજ મશહદમાં યોજાશે.
ત્રણ દાયકા સુધી ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા રહ્યા ખામેનેઈ
ખામેનેઈ લગભગ ત્રણ દાયકા સુધી ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાના પદ પર રહ્યાં. તેમનું 28 ફેબ્રુઆરીએ અવસાન થયું. તેમના અવસાન પછી આ પહેલો મોટો આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ હશે, જેમાં અનેક દેશોના નેતાઓ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.
ભારતને શા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું?
ભારત ઈરાનને "વિસ્તૃત પાડોશી" માને છે અને દેશ સાથે પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક સંબંધો ધરાવે છે. ભારત સરકારે ખામેનેઈના અવસાન પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. જ્યારે મે 2024 માં ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ ઈબ્રાહિમ રાયસીનું હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું, ત્યારે ભારતે એક દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક મનાવ્યો હતો, જેમાં ધ્વજ અડધી કાઠીએ લહેરાવાયો હતો; તે પ્રસંગે ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખરને ઈરાન મોકલવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ કાર્યક્રમમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કયું ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળ કરશે તે હજુ સુધી નક્કી થયું નથી. પશ્ચિમ એશિયામાં 40 દિવસના સંઘર્ષ દરમિયાન પણ, વડાપ્રધાન મોદી અને વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે ઈરાની નેતૃત્વ સાથે સતત સંપર્ક જાળવી રાખ્યો હતો. વધુમાં, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી તાજેતરમાં બ્રિક્સ વિદેશ પ્રધાનોની બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે નવી દિલ્હીની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જે દરમિયાન તેમણે વડાપ્રધાન મોદી અને એસ. જયશંકર સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરી હતી.
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