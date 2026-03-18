ઈરાન યુદ્ધ: 80,800 મેટ્રિક ટન ક્રૂડ ઓઈલ લઈને ભારતીય જહાજ જગ લડકી ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદરે પહોંચ્યું
અગાઉ, બે ભારતીય ધ્વજવાળા LPG કેરિયર્સ, MT શિવાલિક અને MT નંદા દેવી, આશરે 92,712 મેટ્રિક ટન LPG લઈને મુન્દ્રા બંદરે પહોંચ્યા હતા.
Published : March 18, 2026 at 3:43 PM IST
મુન્દ્રા (ગુજરાત): પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ વચ્ચે, ભારતીય ધ્વજવાળા ક્રૂડ ઓઈલ ટેન્કર, જગ લડકી, ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદરે સફળતાપૂર્વક પહોંચી ગયું છે, જેનાથી ઉર્જા સંકટ વચ્ચે રાહત મળી છે. આ જહાજ આશરે 80,886 મેટ્રિક ટન (MT) ક્રૂડ ઓઈલ લઈને બંદરે પહોંચ્યું હતું. કાર્ગો UAE થી આયાત કરવામાં આવ્યો હતો અને ફુજૈરા બંદરે લોડ કરવામાં આવ્યો હતો.
જહાજની કુલ લંબાઈ 274.19 મીટર અને પહોળાઈ 50.04 મીટર છે. ટેન્કરમાં ડેડવેઇટ ટનેજ (કુલ લોડ વહન ક્ષમતા) આશરે 164716 ટન અને કુલ ટનેજ આશરે 84735 ટન છે.
#WATCH | The Indian-flagged crude oil tanker 'Jag Laadki' arrived at Adani Ports Mundra in Gujarat.— ANI (@ANI) March 18, 2026
It carried approximately 80,886 metric tonnes (MT) of crude oil—sourced from the UAE—loaded at Fujairah Port.
(Video Source: Adani Port) pic.twitter.com/5zeosrpVbp
મુન્દ્રા બંદર પર તેનું આગમન મોટા પાયે ક્રૂડ આયાતને હેન્ડલ કરવામાં અદાણી પોર્ટ્સ સુવિધાની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા દર્શાવે છે. આવી ડિલિવરી મોટી રિફાઇનરી કંપનીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જે અવિરત કામગીરી જાળવવા અને ભારતની ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા માટે આ શિપમેન્ટ પર આધાર રાખે છે.
અગાઉ, બે ભારતીય ધ્વજવાળા LPG કેરિયર્સે 16 અને 17 માર્ચે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત રીતે પરિવહન કર્યું હતું અને ભારતમાં પહોંચ્યા હતા. MT શિવાલિક અને MT નંદા દેવી - આશરે 92,712 મેટ્રિક ટન LPG લઈને - શુક્રવાર (13 માર્ચ, 2026) સવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પરિવહન કર્યું હતું.
તેના વ્યાપારી હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે, ભારત "ઓપરેશન સંકલ્પ" હેઠળ પ્રદેશના પાણીમાં સતત નૌકાદળની હાજરી જાળવી રાખે છે. આ પહેલ આવશ્યક શિપિંગ લેનનું રક્ષણ કરવા અને જગ લડકી જેવા જહાજોના સુરક્ષિત બર્થિંગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમર્પિત છે.
એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે શિપિંગ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ (DG શિપિંગ) જહાજ માલિકો, ભરતી અને પ્લેસમેન્ટ સર્વિસ લાઇસન્સ (RPSL) એજન્સીઓ અને વિસ્તારમાં ભારતીય રાજદ્વારી મિશન સાથે સહયોગથી પરિસ્થિતિનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરી રહ્યું છે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કેન્દ્રીય બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રી પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. દરિયાઈ કામગીરીને સરળ બનાવવા માટે, સરકાર બંદરો, શિપિંગ લાઇન્સ અને લોજિસ્ટિક્સ હિસ્સેદારો સાથે નજીકથી કામ કરી રહી છે જેથી દરિયાઈ વેપારમાં કોઈપણ કામગીરીમાં અવરોધ ઓછો થાય. બંદરોને જરૂર મુજબ રાહત પગલાં વધારવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, જેમાં એન્કરેજ, બર્થ ભાડા અને સ્ટોરેજ ચાર્જમાં માફીનો સમાવેશ થાય છે.
