ઈરાન સંઘર્ષ: ભારતે વિદેશી નાગરિકો માટે વિઝા રાહતની જાહેરાત કરી; લાંબા રોકાણ માટે કોઈ દંડ નહીં

જો કોઈ વિદેશી નાગરિક 'એક્ઝિટ પરમિટ' અથવા 'વિઝા એક્સ્ટેંશન' માટે અરજી કરી શકતો નથી, તો તેને ઇમિગ્રેશન કાયદાનું ઉલ્લંઘન ગણવામાં આવશે નહીં.

વારાણસીમાં એક વિદેશી પ્રવાસી યોગ કરે છે (File photo (ANI))
Published : March 14, 2026 at 10:05 AM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે, ભારતે દેશમાં ફસાયેલા વિદેશીઓ માટે વિઝા લંબાવવાની જાહેરાત કરી છે અને ઓવરસ્ટેઇંગ માટે દંડ માફ કર્યો છે.

દુબઈમાં ભારતના કોન્સ્યુલેટ જનરલે એક નોટિસ જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે તમામ વિઝા અને ઈ-વિઝા - ભલે તે સમાપ્ત થઈ ગયા હોય કે સમાપ્ત થવાની નજીક હોય - સંબંધિત ફોરેનર્સ રિજનલ રજિસ્ટ્રેશન ઓફિસ (FRRO) દ્વારા એક મહિના માટે નિઃશુલ્ક લંબાવવામાં આવશે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ચાલુ સંઘર્ષને કારણે, 28 ફેબ્રુઆરી પછી અસરગ્રસ્ત વિદેશી નાગરિકો દ્વારા ઓવરસ્ટેઇંગ માટે કરવામાં આવેલા દંડ માફ કરવામાં આવશે. અધિકારીઓએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે મુસાફરી વિક્ષેપોથી પ્રભાવિત વિદેશી નાગરિકોને 'એક્ઝિટ પરમિટ' (જવાની પરવાનગી) મફતમાં આપવામાં આવશે, જેનાથી તેઓ મુસાફરી રૂટ ફરી ખુલ્યા પછી ભારત છોડી શકશે.

કોન્સ્યુલેટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે જો કોઈ વિદેશી નાગરિક એક્ઝિટ પરમિટ અથવા વિઝા લંબાવવા માટે અરજી કરી શકતો નથી, તો આવા ઉદાહરણને ઇમિગ્રેશન કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવશે નહીં. અધિકારીઓએ ઉમેર્યું હતું કે ફ્લાઇટ ડાયવર્ઝનને કારણે ભારતમાં આવનારા વિદેશી નાગરિકોને પણ મફતમાં 'ટેમ્પરરી લેન્ડિંગ પરમિટ' (TLP) આપવામાં આવશે.

આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ ચાલુ છે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ ઇરાન સામે સતત ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓ કરી રહ્યા છે. બદલામાં, ઇરાને ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં વ્યૂહાત્મક યુએસ બેઝને નિશાન બનાવ્યા છે અને ઇઝરાયલ પર સીધા હુમલા પણ શરૂ કર્યા છે.

દોહામાં ભારતીય દૂતાવાસે એક સલાહકારમાં જણાવ્યું હતું કે કતાર એરવેઝ દ્વારા સંચાલિત ફ્લાઇટ્સ દ્વારા આશરે 500 ભારતીય નાગરિકો કતારથી ભારત અને અન્ય વૈશ્વિક સ્થળો માટે રવાના થયા હતા.

શુક્રવારે X (અગાઉ ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટમાં, દૂતાવાસે પુષ્ટિ આપી હતી કે આ મુસાફરો કતાર એરવેઝની ફ્લાઇટ્સમાં કોચી અને અન્ય સ્થળો માટે રવાના થયા હતા. માનવતાવાદી ધોરણે, એરલાઇને બે ભારતીય નાગરિકોના મૃતદેહો (જેમણે કુદરતી કારણોસર પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો) તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે કોચી પરત મોકલવાની સુવિધા પણ આપી હતી.

દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે કતારનું હવાઈ ક્ષેત્ર ફક્ત આંશિક રીતે ખુલ્લું છે, જેના પરિણામે કતાર એરવેઝ દ્વારા મર્યાદિત ફ્લાઇટ કામગીરી કરવામાં આવી છે. મુંબઈનો ઉલ્લેખ કરતા, સલાહકારમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, "કતાર એરવેઝ 14 માર્ચે મુંબઈ માટે ફ્લાઇટ ચલાવવાની યોજના ધરાવે છે."

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતી જતી સુરક્ષા કટોકટીના પગલે આ મર્યાદિત ફ્લાઇટ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ કટોકટી ઇરાન દ્વારા ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ, દૂતાવાસો અને નાગરિક માળખાને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવેલા મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓને કારણે ઉદ્ભવી છે - જેમાં યુએઈ, સાઉદી અરેબિયા, કતાર, કુવૈત, બહેરીન અને જોર્ડનનો સમાવેશ થાય છે. આ સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠામાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપો થયા છે, ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ, જ્યાંથી વિશ્વના લગભગ 20 ટકા તેલ પસાર થાય છે.

