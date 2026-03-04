મધ્ય પૂર્વના તણાવથી હવાઈ સેવા ખોરવાઈ, ઈન્ડિયન એરલાઈન્સે સમયપત્રકમાં કર્યો ફેરફાર
Published : March 4, 2026 at 8:04 AM IST
નવી દિલ્હી: મધ્ય પૂર્વમાં સતત વણસી રહેલી પરિસ્થિતિ વચ્ચે, મુખ્ય એરલાઇન્સે મુસાફરોની મુશ્કેલી ઓછી કરવા અને કનેક્ટિવિટી જાળવવા માટે સમયપત્રકમાં ફેરફાર કર્યો છે.
મંગળવારે એર ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે UAE, સાઉદી અરબ, ઇઝરાયલ અને કતાર જતી અને આવતી મોટાભાગની ફ્લાઇટ્સનું સ્થગિતીકરણ 4 માર્ચના રોજ 23:59 કલાક IST સુધી લંબાવ્યું છે. એરલાઇને એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "મધ્ય પૂર્વમાં સતત બગડતી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, એર ઇન્ડિયાએ UAE, સાઉદી અરબ, ઇઝરાયલ અને કતાર જતી મોટાભાગની ફ્લાઇટ્સનું સ્થગિતીકરણ 4 માર્ચ, 2026 ના રોજ 23:59 કલાક IST સુધી લંબાવ્યું છે. અમે આ ક્ષેત્રમાં થઇ રહેલી દરેક ગતિવિધિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ અને તેનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છીએ. અમારા મુસાફરો અને ક્રૂની સલામતી અને સુખાકારી એ અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા તરીકે રાખીને, ફક્ત મર્યાદિત સંખ્યામાં ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે."
એરલાઇને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ઉત્તર અમેરિકા, યુકે અને યુરોપ જતી તેની ફ્લાઇટ્સ સમયપત્રક મુજબ કાર્યરત છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "આ સેવાઓ મધ્ય પૂર્વીય હવાઈ ક્ષેત્ર પર અન્ય રૂટ દ્વારા સંચાલિત થઈ રહી છે, અને સલામતી અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે."
એર ઇન્ડિયાએ પણ અસુવિધા બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે, તે વૈકલ્પિક મુસાફરી વ્યવસ્થા, સંપૂર્ણ રિફંડ અથવા મફત રિશેડ્યુલિંગ વિકલ્પો ઓફર કરીને અસરગ્રસ્ત ગ્રાહકોને મદદ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. મુસાફરોને અપડેટેડ ફ્લાઇટ સ્ટેટસ માટે airindia.com પર ફ્લાઇટ સ્ટેટસ તપાસવાની અથવા સહાય માટે એરલાઇનની 24/7 ગ્રાહક સપોર્ટ હોટલાઇનનો સંપર્ક કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
With the ongoing Middle East situation, from March 7 to 21 we’re adding a frequency for double-daily Toronto-Delhi service and using larger aircraft on select Toronto-London-Mumbai flights to provide routing options.— Air Canada (@AirCanada) March 3, 2026
X પર એક પોસ્ટમાં, એર કેનેડાએ જણાવ્યું હતું કે, "મધ્ય પૂર્વની વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, 7 થી 21 માર્ચ સુધી, અમે અમારી ટોરોન્ટો-દિલ્હી સેવાની આવર્તન (દિવસમાં બે વાર) વધારી રહ્યા છીએ અને વધુ રૂટિંગ વિકલ્પો પ્રદાન કરવા માટે કેટલીક ટોરોન્ટો-લંડન-મુંબઈ ફ્લાઇટ્સ પર મોટા વિમાનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ."