વિશ્વના 20 ટકા તેલના પુરવઠા પર જોખમ: ઈરાનની સંસદ અધ્યક્ષે ગણિતના દાખલાથી દુનિયાને આપી ચેતવણી

ગાલિબાફનું સમીકરણ ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) શું સંકેત આપે છે? તેલના ભાવમાં બેવડો ઝટકો અને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર વિનાશક અસરની આગાહી.

ઈરાનની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ-બઘેર ગાલિબાફ (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 6:04 PM IST

ઈરાનની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ-બાઘેર ગાલિબાફે સોમવારે એક અત્યંત અનોખી અને ગણિતથી ભરપૂર રાજકીય ચેતવણી જારી કરીને સમગ્ર વિશ્વમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક ગૂંચવણભર્યું ગાણિતિક સમીકરણ પોસ્ટ કરીને ચેતવણી આપી છે કે જો હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાં કોઈપણ પ્રકારનો અવરોધ ઊભો થશે કે નાકાબંધી કરવામાં આવશે તો વૈશ્વિક સ્તરે તેલના ભાવમાં એવો ઝટકો લાગશે જેની કલ્પના પણ નહીં થઈ શકે.

પોતાની પોસ્ટમાં ગાલિબાફે લખ્યું: "હાલના પંપના આંકડાઓની મજા માણી લો. કહેવાતી 'નાકાબંધી' સાથે, ટૂંક સમયમાં તમે $4-$5 ના ગેસોલીનના ભાવ માટે નોસ્ટાલ્જિક થઈ જશો. ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O)." આ સાથે જ તેમણે અમેરિકાના વ્હાઈટ હાઉસ પાસે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પરના વર્તમાન ભાવની એક તસવીર પણ શેર કરીને અમેરિકન નાગરિકોને ચેતવ્યા કે તેઓ ટૂંક સમયમાં જ આ ભાવોને યાદ કરતા થઈ જશે. આ પોસ્ટ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો માહોલ જામી ગયો છે અને ઘણા વિશ્લેષકો આ સમીકરણને તેલના ભાવમાં થનારા સ્તરીય ઉછાળાની આગાહી તરીકે જોઈ રહ્યા છે.

ગણિતના સમીકરણનો સરળ અર્થ શું છે?

આ સમીકરણમાં 'BSOH' શબ્દ 'બ્લોકેડ ઓફ ધ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' દર્શાવે છે, જે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ પરિવહન માર્ગોમાંનો એક છે. આ સમીકરણને સરળ ભાષામાં સમજીએ તો:

ΔO_BSOH > 0: એટલે કે હોર્મુઝમાં કોઈપણ પ્રકારનો અવરોધ કે ખલેલ વધવી.

f(O): એટલે કે તેલના ભાવ પર તેની પ્રથમ તબક્કાની અસર (જેમ કે તાત્કાલિક ભાવવધારો).

f(f(O)): એટલે કે તેની બીજા તબક્કાની અથવા શૃંખલાબદ્ધ અસરો.

આ સમીકરણનો સીધો સંદેશ એ છે કે બીજા તબક્કાની આર્થિક અસર પ્રથમ તબક્કાની અસર કરતાં વધુ ગંભીર અને વિનાશક હશે. સામાન્ય માણસની ભાષામાં કહીએ તો, ગાલિબાફ એવું કહેવા માગે છે કે તણાવના કારણે તેલના ભાવમાં પહેલો જે ઉછાળો આવશે તેના કરતાં તેનાથી ફેલાતી અસરો- જેવી કે પુરવઠાનો ઝટકો, પેનિક ખરીદી અને શિપિંગ માર્ગોમાં વિક્ષેપ- ભાવોને હાલની ધારણાઓથી ઘણા આગળ ધકેલી દેશે.

રાજકીય સંદેશ અને વૈશ્વિક પ્રતિક્રિયાઓ

આ પોસ્ટને અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વૈશ્વિક ઉર્જા નીતિ અંગેના પ્રભાવ અને ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ વચ્ચે એક વ્યૂહાત્મક ચેતવણી તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. સામાન્ય રીતે રાજનેતાઓ ભાષણો કે નિવેદનો દ્વારા ચેતવણી આપતા હોય છે, પરંતુ ગાલિબાફે ગણિતના દાખલાનો ઉપયોગ કરીને આડકતરી રીતે ખૂબ જ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે, જેણે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

નિષ્ણાતોની ધારણા મુજબ વિશ્વનો આશરે 20 ટકા તેલનો પુરવઠો હોર્મુઝની સામુદ્રધુનીમાંથી પસાર થાય છે, તેથી અહીં કોઈપણ અડચણ તુરંત જ વૈશ્વિક અર્થતંત્રને અસર કરે છે. આ પોસ્ટને સમજાવતા અર્થશાસ્ત્રીઓ અને વિશ્લેષકો કહે છે કે:

પ્રથમ તબક્કાની અસર (f(O)): ક્રૂડ તેલના ભાવમાં તાત્કાલિક તીવ્ર ઉછાળો.

બીજા તબક્કાની અસર (f(f(O))): વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈનમાં ભંગાણ, વીમા અને શિપિંગ ખર્ચમાં વધારો, ચલણમાં અસ્થિરતા અને વૈશ્વિક બજારોમાં ફેલાતી મોંઘવારી.

આ સ્તરીય વધારો જ એ સમીકરણનું હાર્દ છે, જે એક વખતના આંચકાને બદલે એક જટિલ આર્થિક સંકટની ચેતવણી આપે છે. પાકિસ્તાની મૂળના કોલમિસ્ટ અને શાંઘાઈની ફુદાન યુનિવર્સિટીના પૂર્વ વરિષ્ઠ વિઝિટિંગ કર્મી જાવેદ હસન જેવા નીતિ નિરીક્ષકોએ સમજાવ્યું કે, ગાલિબાફનું સમીકરણ બિન-રેખીય આર્થિક વૃદ્ધિ (નોન-લીનિયર ઈકોનોમિક એસ્કેલેશન) દર્શાવે છે. ઓનલાઈન વાયરલ થયેલા એક અર્થઘટનમાં ચેતવણીનો સારાંશ કંઈક આ રીતે આપવામાં આવ્યો: "જો અવરોધ વધશે, તો ભવિષ્યના ભાવના આંચકા આજના 'ઊંચા ભાવ'ને પણ સસ્તા સાબિત કરી દેશે."

રાજદ્વારી સંદેશાઓ માટે ગાણિતિક સંકેતોનો આ અસામાન્ય ઉપયોગ ગાલિબાફની એક એન્જિનિયર તરીકેની પૃષ્ઠભૂમિ સાથે પણ જોડવામાં આવી રહ્યો છે. હોર્મુઝ સામુદ્રધુનીમાં કોઈપણ ગંભીર વિક્ષેપ એશિયા અને યુરોપના મોટા તેલ આયાતકાર દેશોને સીધી અસર કરશે એટલું જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં ઈંધણના ભાવ અને મોંઘવારીના ટ્રેન્ડને પણ બદલી નાખશે. ક્ષેત્રમાં પહેલાથી જ શિપિંગ માર્ગો પર તણાવની અસર જોવા મળી રહી છે, ત્યારે ગાલિબાફના નિવેદનને સાવધાનીના સૂચન અને સંભવિત વૃદ્ધિના દૃશ્યોના સંકેત તરીકે વાંચવામાં આવી રહ્યું છે.

