ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધની અસર ભારતીય બજાર પર: ડ્રાયફ્રૂટના ભાવમાં 25%નો ઉછાળો, સપ્લાયને અસર થતા વેપારીઓ ચિંતિત
ઈરાન, ઇઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા લશ્કરી તણાવને કારણે આગામી મહિનાઓમાં ડ્રાય ફ્રૂટના ભાવમાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે.
Published : March 9, 2026 at 10:24 PM IST
નવી દિલ્હી: મધ્ય પૂર્વમાં ઈરાન, ઈઝરાયલ અને અમેરિકા વચ્ચે વધી રહેલા લશ્કરી તણાવની અસર હવે ભારતના ડ્રાયફ્રૂટ માર્કેટ પર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. વેપારીઓનું કહેવું છે કે, યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિને કારણે અફઘાનિસ્તાન અને ઈરાનમાંથી સપ્લાય ખોરવાઈ ગયો છે, જેના કારણે પિસ્તા, બદામ, ખજૂર અને અન્ય ડ્રાયફ્રૂટના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. પુરવઠાની અછત, ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ અને નબળા પડતા રૂપિયાને કારણે, આગામી મહિનાઓમાં ડ્રાયફ્રૂટના ભાવમાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર પડશે.
ભારતનું ડ્રાયફ્રૂટ માર્કેટ ₹70,000-₹75,000 કરોડનું છે:
નટ્સ એન્ડ ડ્રાયફ્રૂટ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાના સ્થાપક સભ્ય અને દિલ્હી કિરાણા કમિટીના સંયુક્ત સચિવ રવિન્દર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં ડ્રાયફ્રૂટ માર્કેટ સતત વધી રહ્યું છે. હાલમાં, દેશમાં ડ્રાયફ્રૂટ માર્કેટ આશરે ₹70,000-₹75,000 કરોડનું છે, અને વાર્ષિક આશરે 1.6-1.7 મિલિયન ટન વિવિધ પ્રકારના ડ્રાયફ્રૂટનો વપરાશ થાય છે. ભારત અમેરિકા પછી વિશ્વમાં સૂકા ફળોનો સૌથી મોટો ગ્રાહક બન્યો છે.
મુખ્ય આયાત ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન અને દુબઈથી થાય છે:
રવીન્દ્ર મહેતાએ સમજાવ્યું કે, ભારત ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન અને દુબઈથી નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ડ્રાયફ્રૂટની આયાત કરે છે. આ પ્રદેશોમાં આશરે $1.5 બિલિયનનો વેપાર થાય છે. અંજીર, બદામ, કેસર, હિંગ, જીરું, ડ્રાય દ્રાક્ષ અને કિસમિસ અફઘાનિસ્તાનથી આવે છે. ઈરાન મુખ્યત્વે પિસ્તા અને ખજૂરની આયાત કરે છે. દુબઈ લાંબા સમયથી ભારત માટે એક મુખ્ય વેપાર કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપી રહ્યું છે. તેમણે સમજાવ્યું કે વર્તમાન તણાવે આ સમગ્ર સપ્લાય ચેઇનને અસર કરી છે.
પુરવઠા માર્ગોમાં ફેરફારથી સમસ્યા વધી છે:
તેમણે સમજાવ્યું કે, અગાઉ, અફઘાનિસ્તાનથી સૂકા ફળો પાકિસ્તાન થઈને રોડ માર્ગે ભારત પહોંચતા હતા. જોકે, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ વધ્યા બાદ આ માર્ગ બંધ થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ, અફઘાન માલ ઈરાન થઈને દરિયાઈ માર્ગે ભારતમાં આવવા લાગ્યો. તેમણે સમજાવ્યું કે, મધ્ય પૂર્વમાં વધતા યુદ્ધની અસર હવે આ માર્ગ પર પડી છે, જેના કારણે વિલંબ અને આયાત ખર્ચ બંનેમાં વધારો થયો છે.
પિસ્તા, બદામ અને ખજૂરના ભાવમાં તીવ્ર વધારો:
રવીન્દ્ર મહેતાએ સમજાવ્યું કે, પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે ઘણા ડ્રાય ફ્રૂટના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થઈ રહ્યો છે. પિસ્તા પિસ્તા ₹2,700–₹2,800 થી વધીને આશરે ₹3,200 પ્રતિ કિલો થયા છે. ઈરાની પિસ્તા ₹100 થી ₹250 પ્રતિ કિલો મોંઘા થયા છે, અને મમરા બદામ 5 થી 10 ટકા વધ્યા છે. દરમિયાન, રમઝાન દરમિયાન, ખજૂરના ભાવ ₹20 થી ₹200 પ્રતિ કિલો વધ્યા છે. તેમણે સમજાવ્યું કે, ભારત વાર્ષિક આશરે 400,000 થી 450,000 ટન ખજૂરની આયાત કરે છે, મુખ્યત્વે ઈરાન, સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈથી.
રવીન્દ્ર મહેતાએ સમજાવ્યું કે, રમઝાન દરમિયાન ખજૂર અને ડ્રાય ફ્રૂટની માંગ વધે છે. આ સમય દરમિયાન ભાવમાં વધારો બજાર માટે મુખ્ય ચિંતાનો વિષય છે. ઘણા ઉત્પાદનોના ભાવ 5 ટકાથી 25 ટકા સુધી વધ્યા છે.
તેલના ભાવ અને નબળા પડતા રૂપિયાએ પણ ભૂમિકા ભજવી:
રવીન્દ્ર મહેતાએ સમજાવ્યું કે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવને કારણે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ પ્રતિ બેરલ $115 થી ઉપર વધી ગયો છે. ભારતીય રૂપિયો પણ નબળો પડીને લગભગ 92 રૂપિયા પ્રતિ ડોલર થઈ ગયો છે. આનાથી ડ્રાય ફ્રૂટના પરિવહન અને આયાત ખર્ચમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેની સીધી અસર બજારના ભાવ પર પડી રહી છે.
ખારી બાવળી બજાર સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત:
દિલ્હીના ખારી બાવળીને એશિયાના સૌથી મોટા મસાલા અને સૂકા ફળોના બજારોમાંનું એક માનવામાં આવે છે. તે અફઘાનિસ્તાન અને ઈરાનના ઉત્પાદનોનો ભારે વેપાર કરે છે. વેપારીઓના મતે, પુરવઠામાં વિક્ષેપ અને વધતા આયાત ખર્ચને કારણે અહીંના વેપારીઓને પહેલેથી જ નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. ખાસ કરીને અફઘાનિસ્તાનના વેપારીઓ ઉત્પાદનની ગુણવત્તા અને પરિવહન ખર્ચ બંનેની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે.
સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર અસર:
રવીન્દ્ર મહેતાએ સમજાવ્યું કે, જો મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો આગામી ત્રણથી ચાર મહિનામાં ડ્રાય ફ્રૂટના ભાવ વધુ વધી શકે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે, ડ્રાય ફ્રૂટ હજુ પણ ભારતીય પરિવારો માટે જરૂરિયાતને બદલે વૈભવી શ્રેણીમાં આવે છે. તેથી, જો કિંમતો વધે છે, તો લોકો તેમની ખરીદી ઘટાડી શકે છે.
