પીવી સિંધુ દુબઈમાં ફસાઈ, તમામ ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત, કહ્યુ ટીમ સાથે સુરક્ષિત
બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા પીવી સિંધુ શનિવારે પ્રતિષ્ઠિત ઓલ ઇંગ્લેન્ડ ઓપન બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટ માટે દુબઈ એરપોર્ટ પર ફસાઈ છે.
Published : March 1, 2026 at 8:57 AM IST
દૂબઈ: બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા પીવી સિંધુ શનિવારે પ્રતિષ્ઠિત ઓલ ઇંગ્લેન્ડ ઓપન બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટ માટે દુબઈ એરપોર્ટ પર ફસાઈ છે, કારણ કે મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવને કારણે ફ્લાઇટ કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.
સિંધુએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો જેમાં ભીડવાળા એરપોર્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કેપ્શન આપવામાં આવ્યું હતું "આગળની સૂચના સુધી બધી ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત." સિંધુએ પાછળથી પુષ્ટિ કરી કે તે સુરક્ષિત છે અને તેની ટીમ સાથે છે. તેણીએ કહ્યું કે તણાવમાં ઝડપથી વધારો "ડરામણો" હતો. સિંધુએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "હાલમાં શું થઈ રહ્યું છે તે સમજવું મુશ્કેલ છે. ઉપરથી અવરોધ સાંભળીને અને બધું કેટલી ઝડપથી વધી ગયું છે તે જોવું ખરેખર ભયાનક છે."
ઘણા બધા ચિંતિત કરતા વીડિયો સામે આવી રહ્યા છે, અને દુઃખની વાત છે કે, આ શું થઈ રહ્યું છે તેની વાસ્તવિકતા છે. દુબઈ એક એવું શહેર છે જેને હું ખૂબ પ્રેમ કરું છું, એક એવી જગ્યા જે હંમેશા સલામત અને ખુશખુશાલ જીવનથી ભરેલી લાગતી હતી, 'તેમણે ઉમેર્યું કે, આ ક્ષણને સમજવામાં વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે. ઈરાન સાથેના યુદ્ધ અંગેની પરિસ્થિતિ સતત બદલાઈ રહી છે. સિંધુએ કહ્યું કે એરપોર્ટ પર અરાજકતા છે અને ઘણા પરિવારો ફસાયેલા છે અને રાહ જોઈ રહ્યા છે.'
હૈદરાબાદમાં ANI સાથે ફોન પર વાત કરતા, ભારતીય બેડમિન્ટન ખેલાડી પીવી સિંધુના પિતા રમણે કહ્યું, 'મેં આજે સવારે 3 વાગ્યાની આસપાસ મારી પુત્રી સાથે વાત કરી. તેણીએ કહ્યું કે ભારતીય દૂતાવાસ તેની સંભાળ રાખી રહ્યું છે અને તેને એક હોટલમાં રાખવામાં આવી છે.'