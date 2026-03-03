ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધ: ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને તેહરાનની બહાર સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા
ઓલ ઈન્ડિયા મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે તેહરાનમાં ફસાયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને કોમ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
Published : March 3, 2026 at 5:05 PM IST
નવી દિલ્હી: ઈરાન પર વધી રહેલા યુએસ-ઈઝરાયલી હુમલાઓ વચ્ચે, તેહરાનથી બહાર કાઢવામાં આવેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે કોમ લઈ જવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ભારતીય દૂતાવાસે તેના નાગરિકોને સાવચેતીના પગલા તરીકે ઘરની અંદર રહેવા વિનંતી કરી છે.
ઓલ ઈન્ડિયા મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં નોંધાયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસ સાથે સંકલન કરીને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા જેથી તેમની સલામતી અને સુખાકારી સુનિશ્ચિત કરી શકાય.
એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે, "આ સ્થળાંતર પ્રક્રિયા દરમિયાન સમયસર સમર્થન અને ઉત્તમ સંકલન બદલ અમે દૂતાવાસના અધિકારીઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. બધા વિદ્યાર્થીઓ સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળે છે." ઈરાનમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આશરે 1200 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયેલા છે, જેમાંથી મોટાભાગના MBBS અને એન્જિનિયરિંગ કાર્યક્રમો કરી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ સહિત આશરે 9000 ભારતીયો ઈરાનમાં ફસાયેલા છે.
ઓલ ઈન્ડિયા મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશને વાલીઓ અને શુભેચ્છકોને શાંત અને એકતા જાળવવા વિનંતી કરી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "દરેક ભારતીય વિદ્યાર્થીની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે સતત વાતચીત ચાલી રહી છે."
ઈરાનમાં નાગરિકો માટે ભારતીય દૂતાવાસની સલાહ
ભારતીય દૂતાવાસે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેહરાન શહેરમાં વધતા જોખમને કારણે, તેણે "તેહરાનમાં મોટાભાગના ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને તેહરાનની બહાર સલામત સ્થળોએ ખસેડ્યા છે" અને ઉમેર્યું હતું કે દૂતાવાસે તેમના મુસાફરી, ખોરાક અને રહેવાની વ્યવસ્થા કરી છે.
"દૂતાવાસની ઓફરનો ઇનકાર કરનારા ફક્ત થોડા વિદ્યાર્થીઓ જ તેહરાનમાં રહે છે. ઈરાનમાં હજુ પણ રહેલા અન્ય ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને ભારતીય નાગરિકો માટે, અગાઉ જારી કરાયેલી ગાઇડલાઇનમાં કોઈ ફેરફાર નથી: તમે જ્યાં છો ત્યાં રહો, શક્ય તેટલું ઘરની અંદર રહો અને બારીઓથી દૂર રહો," તે જણાવ્યું હતું.
ઈરાનમાં ભારતીય નાગરિકોને વધુમાં વિનંતી કરવામાં આવી છે:
- હંમેશા સાવધાની રાખો
- વિરોધ કે પ્રદર્શનના સ્થળો ટાળો
- ઈરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસ સાથે નિયમિત સંપર્કમાં રહો
- ઈરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે ઈરાનમાં ફસાયેલા તેના નાગરિકોને વિનંતી કરી છે કે જેમને સહાયની જરૂર હોય તેઓ +989128109115; +989128109109; +989128109102; પર ઇમરજન્સી સંપર્ક હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરે. +989932179359 અથવા ઇમેઇલ આઈડી cons.tehran@mea.gov.in દ્વારા.
