ઈરાન-ઇઝરાયલ યુદ્ધ: ભારતીયોને સુરક્ષિત પરત લાવવા માટે પ્રયાસો, વિદેશ મંત્રાલય મિશન મોડમાં
અમેરિકા-ઈઝરાયલ હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર ખામેનીનું મોત થતા ખાડી દેશોમાં તણાવ ભર્યું વાતાણ, ભારત ખાડી વિસ્તારમાંથી ભારતીય નાગરિકોને બહાર કાઢવા માટે મિશન મોડ પર છે.
Published : March 2, 2026 at 4:10 PM IST
કાંગડા: ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધે આખા મિડલ ઈસ્ટને હલાવી દીધું છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર મોટા હુમલા કર્યા છે. આ હુમલાઓમાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈ સહિત અનેક મોટા મંત્રીઓ અને સેના કમાન્ડરો માર્યા ગયા છે. આ હુમલાનો આજે એટલે કે સોમવારે ત્રીજો દિવસ છે. ઈરાને જવાબમાં ઇઝરાયલ પર મિસાઈલ વરસાવી છે અને અમેરિકન સૈન્યએ અડ્ડાઓને નિશાન બનાવ્યા છે. ઈરાને બહરીન, કુવૈત, સઊદી અરબ, કતાર સહિત સાત ખાડી દેશો પર પણ હુમલા કર્યા છે.
આ જવાબી કાર્યવાહીથી આખો વિસ્તાર યુદ્ધની ચપેટમાં આવી ગયો છે. સાઉદી અરબ, UAE જેવા દેશોએ પણ જવાબી હુમલાની વાત કરી છે. આ સંઘર્ષથી દુબઈ, કતાર, સઊદી અરબ જેવા દેશોમાં રહેતા ભારતીયોમાં ભય ફેલાયો છે. ઘણા ભારતીયો ત્યાં કામ કરે છે અને ફસાઈ ગયા છે. હવાઈ મથકો બંધ છે અને હવાઈ મુસાફરી કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે.
ભારત સરકાર આ સ્થિતિ પર પૂરી નજર રાખી રહી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુ કાંગડા એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા અને મીડિયા સાથે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સરકારે સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યા છે કે વિદેશમાં કોઈ ભારતીય અસુવિધામાં ન રહે. ભારતીયોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે અને સુરક્ષિત ભારત લાવવા માટે ઝડપથી મોટા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
વિદેશ મંત્રાલય મિશન મોડમાં કામ કરી રહ્યું છે. સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જ્યાં પણ ભારતીયો ફસાયા છે, ત્યાં ભારતીય દૂતાવાસ સક્રિય છે. જરૂર પડે તો વિશેષ અભિયાન ચલાવીને બધાને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવશે. રિજિજુએ કહ્યું કે ભારતની વિદેશ નીતિ હવે પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત છે. આવા સંકટમાં પ્રધાનમંત્રીના નેતૃત્વમાં ઝડપી નિર્ણય લેવામાં આવે છે.
તેમણે ભરોસો આપ્યો કે સરકાર દરેક ભારતીયની સાથે છે. જરૂર પડે તો દરેક પ્રકારની મદદ આપવામાં આવશે. ખાડી દેશોમાં લાખો ભારતીયો કામ કરે છે. આ યુદ્ધથી તેમના જીવને જોખમ છે. તેથી સરકારે એડવાઈઝરી જારી કરી છે અને નિકાલની તૈયારી ઝડપી કરી દીધી છે.
આ પણ વાંચો: