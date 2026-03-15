ઈરાન સંકટ વચ્ચે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પાછા ફરવાનું શરૂ કર્યું, 70થી વધુ લોકો સુરક્ષિત રીતે ભારત પહોંચ્યા
ડૉ. મોહમ્મદ મોમીન ખાને જણાવ્યું હતું કે ઈરાનમાં તેહરાન યુનિવર્સિટી ઓફ મેડિકલ સાયન્સમાં લગભગ 1200 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.
Published : March 15, 2026 at 3:59 PM IST
નવી દિલ્હી : ઈરાનમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને હુમલાઓ વચ્ચે, ભારતીય વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષિત વાપસી શરૂ થઈ ગઈ છે. રવિવારે સવારે 70થી વધુ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ દુબઈ થઈને ભારત પહોંચ્યા. આ વિદ્યાર્થીઓમાંથી મોટાભાગના જમ્મુ અને કાશ્મીરના છે અને ઈરાનની વિવિધ મેડિકલ યુનિવર્સિટીઓમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગયા પછી, ભારતીય હાઈ કમિશન અને ભારત સરકારે સંયુક્ત રીતે વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી.
ઓલ ઈન્ડિયા મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશનના રાષ્ટ્રીય ઉપપ્રમુખ ડૉ. મોહમ્મદ મોમીન ખાને જણાવ્યું હતું કે હાલમાં ઈરાનમાં લગભગ 1000 થી 1200 ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ છે, જેમાંથી ઘણા તેહરાન યુનિવર્સિટી ઓફ મેડિકલ સાયન્સમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.
ડૉ. મોમિન ખાને જણાવ્યું કે ઈરાનની રાજધાની , તેહરાન પર વારંવાર હુમલાઓ અને મિસાઈલ હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિએ ત્યાં રહેતા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે નોંધપાત્ર ચિંતા ઊભી કરી છે. યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિએ વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારોમાં ચિંતા વધારી છે.
Delhi: J&K Students Association National Convenor Nasir Khuehami reached Delhi Airport to welcome students arriving in India from Armenia via Dubai— IANS (@ians_india) March 15, 2026
ભારતીય હાઈ કમિશને વિદ્યાર્થીઓને સલામત સ્થળોએ પહોંચાડ્યા
ડૉ. મોમિન ખાને જણાવ્યું કે તેહરાનમાં ભારતીય હાઈ કમિશને તાત્કાલિક પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો. વિદ્યાર્થીઓને આ વિસ્તારોમાંથી બહાર કાઢીને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા. તેમણે ઉમેર્યું કે સરકારે વિદ્યાર્થીઓને સલામત હોટલ અને સલામત ઘરોમાં રહેવાની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. ડૉ. મોમિન ખાને જણાવ્યું કે ભારતીય દૂતાવાસ વિદ્યાર્થીઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમના સતત સંપર્કમાં છે.
આર્મેનિયામાંથી વિદ્યાર્થીઓનું સ્થળાંતર
સલામત સ્થળોએ પરિવહન કર્યા પછી, વિદ્યાર્થીઓને પડોશી દેશો આર્મેનિયા અને અઝરબૈજાન દ્વારા ઈરાનથી બહાર મોકલવામાં આવ્યા. ડૉ. મોમિન ખાને જણાવ્યું કે ભારત સરકારે વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે ઈરાની સરહદ પર પહોંચાડ્યા, ત્યારબાદ તેમને સંબંધિત દેશના વહીવટીતંત્રને સોંપવામાં આવ્યા.
Delhi: A passenger arriving in Delhi from Dubai says, " the situation is a little better now. things are normal. however, in some places, people are being killed..." pic.twitter.com/bj81MVOpqb— IANS (@ians_india) March 15, 2026
દુબઈની ફ્લાઇટ FZ8124 વિદ્યાર્થીઓને લઈને 14 માર્ચ, શનિવારના રોજ આર્મેનિયાના યેરેવનના ઝ્વાર્ટનોટ્સ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી રવાના થઈ હતી. ફ્લાઇટ સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 1:25 વાગ્યે યેરેવનથી દુબઈ જવા રવાના થઈ હતી. તેમાં 70 થી વધુ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય ઘણા યાત્રાળુઓ પણ સવાર હતા.
ફ્લાઇટ સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર આવી, ત્યારબાદ મુસાફરોને દુબઈથી કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ, ફ્લાયદુબઈ ફ્લાઇટ નંબર FZ441 દ્વારા ભારત મોકલવામાં આવ્યા, જે રવિવારે સવારે 10 વાગ્યે દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર આવી.
વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની ટિકિટનો ખર્ચ જાતે ઉઠાવવો પડ્યો
ડૉ. મોમિન ખાને જણાવ્યું કે ભારત સરકારે વિદ્યાર્થીઓને સરહદ સુધી સુરક્ષિત રીતે પહોંચાડવામાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપ્યો છે. તેમણે સમજાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓએ આર્મેનિયાથી ભારત જવા માટે પોતાની ટિકિટ જાતે બુક કરાવવી પડશે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ આશરે 50,000 રૂપિયામાં ટિકિટ ખરીદી હતી, જ્યારે અન્ય લોકોએ 70,000 થી 80,000 રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા.
ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હજુ પણ જવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે
તેમણે કહ્યું કે ઘણા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ હજુ પણ ઈરાન અને પડોશી દેશોમાં હાજર છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ હોસ્પિટલોમાં અભ્યાસ અને તાલીમને કારણે તાત્કાલિક જઈ શક્યા ન હતા, જ્યારે કેટલાક પરીક્ષાઓ ચાલી રહી હોવાથી ત્યાં અટવાઈ ગયા હતા. તેમણે કહ્યું કે અઝરબૈજાનમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પણ વિઝા અને મુસાફરી સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે.
ઓલ ઈન્ડિયા મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (AIMSA)એ વિદેશ મંત્રાલયને અઝરબૈજાનમાં ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓના નિરાકરણને ઝડપી બનાવવા અપીલ કરી છે. ડૉ. મોમિન ખાને જણાવ્યું હતું કે સંગઠને આ મુદ્દો વિદેશ મંત્રી અને કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ ઉઠાવ્યો છે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓના સુરક્ષિત પરત ફરવા માટે પ્રધાનમંત્રી અને વિદેશ મંત્રાલયની મદદ બદલ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.
વિદ્યાર્થીઓનું પરત ફરવાનું કાર્ય તબક્કાવાર ચાલુ રહેશે
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આગામી દિવસોમાં વિવિધ ફ્લાઇટ્સ દ્વારા વધુ વિદ્યાર્થીઓને ભારત લાવવામાં આવશે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સોમવારે સવારની ફ્લાઇટમાં પહોંચશે, જ્યારે અન્ય માટે મુંબઈની ફ્લાઇટ્સ પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકાર અને ભારતીય દૂતાવાસના પ્રયાસોથી, આશા છે કે બધા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ ટૂંક સમયમાં સુરક્ષિત રીતે તેમના દેશમાં પાછા ફરશે.
દિલ્હી એરપોર્ટ પર જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકારની પહેલ
ઈરાનમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ભારત પરત ફરેલા જમ્મુ અને કાશ્મીરના વિદ્યાર્થીઓ માટે જમ્મુ અને કાશ્મીર વહીવટીતંત્રે દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ખાસ વ્યવસ્થા કરી હતી. વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે તેમના ઘરે પહોંચાડવા માટે વહીવટીતંત્રે એરપોર્ટ પરિસરથી મફત બસોની વ્યવસ્થા કરી હતી.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાનથી લાંબી આંતરરાષ્ટ્રીય યાત્રા પછી દિલ્હી પહોંચેલા અને તેમના સંબંધિત જિલ્લાઓ સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માટે આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ઓલ ઈન્ડિયા મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ ડૉ. મોહમ્મદ મોમિન ખાને જણાવ્યું હતું કે આ પહેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થઈ છે. તેમણે કહ્યું કે લાંબી આંતરરાષ્ટ્રીય યાત્રા પછી, વિદ્યાર્થીઓ તેમના ઘરે પહોંચવા માટે ચિંતિત હતા, પરંતુ બસોની વ્યવસ્થાથી આ સમસ્યાનો મોટાભાગે ઉકેલ આવ્યો છે.
