કોણ છે IPS સુનિલ નાયક ? જેની ધરપકડ કરવા પટના પહોંચી આંધ્રપ્રદેશ પોલીસ
આ કેસમાં YSRCPના ભૂતપૂર્વ સાંસદ રઘુરામ કૃષ્ણ રાજુ સાથે સંકળાયેલો છે. સુનિલ નાયક પર પૂર્વ સાંસદને કસ્ટડીમાં ત્રાસ આપવાનો આરોપ હતો.
Published : February 23, 2026 at 12:50 PM IST
પટના: આંધ્રપ્રદેશ પોલીસની એક ટીમે સોમવારે સવારે પટણામાં બિહાર ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (આઇજી) સુનીલ કુમાર નાયકના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન પર દરોડો પાડ્યો. બિહાર પોલીસે જણાવ્યું કે "આંધ્રપ્રદેશ પોલીસ ઘણા કલાકોથી શાસ્ત્રી નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાન પર હાજર છે, જ્યાં તેમની સતત પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે."
શું છે સમગ્ર મામલો?: આ સમગ્ર મામલો આંધ્રપ્રદેશના ગુંટુર જિલ્લાના નરસાપુરમનો છે. પૂર્વ સાંસદ રઘુરામ કૃષ્ણ રાજુની 2021માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન સુનીલ કુમાર નાયક આંધ્રપ્રદેશમાં સીઆઈડીમાં તૈનાત હતા. એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે, સુનીલ નાયકના નિર્દેશ પર રઘુરામ કૃષ્ણ રાજુની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ધરપકડ દરમિયાન તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
पटना, बिहार: आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम पटना पहुंच गई है। बिहार कैडर के IPS अधिकारी सुनील नायक को आंध्र प्रदेश में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रघुराम कृष्ण राजू की कथित हत्या की कोशिश के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था। pic.twitter.com/kllaZgoa5P— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 23, 2026
પૂર્વ સાંસદ રઘુરામ કૃષ્ણ રાજુ સાથે સંકળાયેલો કેસ: આ પછી, YSRCPના સાંસદ કે. રઘુરામ કૃષ્ણ રાજુએ નાગરમ પોલમ પોલીસમાં તત્કાલીન સીઆઈડી ડીઆઈજી એમ.સુનીલ નાયક વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં તેમના પર કસ્ટોડિયલ ટોર્ચરનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદ મળ્યા પછી, પોલીસે વારંવાર એમ. સુનીલ નાયકને તેમનું નિવેદન નોંધવા માટે બોલાવ્યા હતા. પરંતુ આંધ્ર પોલીસે બોલાવ્યા છતાં તેઓ ન જતા હતા.
હત્યા અને ત્રાસનો ગંભીર આરોપ: કોર્ટના આદેશ બાદ સુનીલ કુમાર નાયક સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટ દ્વારા તેમના જામીન રદ કરવામાં આવ્યા બાદ, આંધ્ર પ્રદેશ પોલીસ તેમની ધરપકડ કરવા માટે પટના પહોંચી હતી. હાલમાં, પોલીસ IG ના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને તેમની પૂછપરછ કરી રહી છે.
વિસ્તારમાં પોલીસ તૈનાત: કેન્દ્રીય પોલીસ અધિક્ષક (સેન્ટ્રલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ), સચિવાલય SDPO-2, અને સ્થાનિક પોલીસ દળો સુનીલ કુમાર નાયકના નિવાસસ્થાને હાજર છે. કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, અને વિસ્તારમાં ભારે પોલીસ હાજરી જોવા મળી રહી છે.
બિહારમાં પોલીસ તૈનાત, 2005 બેચના IPS અધિકારી વર્ષ 2019 માં, એમ. સુનીલ નાયક આંધ્ર પ્રદેશની પ્રતિનિયુક્તિ પર ગયા હતા. તેઓ ત્રણ વર્ષ ત્યાં રહ્યા. 2024 માં તેલુગુ દેશમ પાર્ટીની સરકાર સત્તામાં આવ્યા પછી તેઓ બિહાર પાછા ફર્યા. નાયક બિહાર કેડરના 2005 બેચના IPS અધિકારી છે અને હાલમાં બિહાર ફાયર સર્વિસના IG તરીકે સેવા આપે છે. દરોડા દરમિયાન, ટીમ દસ્તાવેજો એકત્રિત કરી રહી છે, જ્યારે બધા આગળની કાર્યવાહી પર નજર રાખી રહ્યા છે.