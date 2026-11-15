IPLના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદી હવે 'બ્રિટિશ નાગરિક', કહ્યું 'મને બ્રિટિશ નાગરિક હોવાનો ગર્વ'
લલિત મોદી પર કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, ત્યાર બાદ તેમણે ભારત છોડી દીધું હતું.
Published : November 15, 2026 at 1:13 PM IST
લંડન: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ના સ્થાપક લલિત મોદીએ શનિવારે જાહેરાત કરી કે, તેમણે 15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ સત્તાવાર રીતે બ્રિટિશ નાગરિકતા પ્રાપ્ત કરી છે. તેમણે તેને તેમના જીવનનો ખૂબ જ વ્યક્તિગત અને ગૌરવપૂર્ણ પડાવ ગણાવ્યો છે.
14 નવેમ્બરના રોજ પ્રતિષ્ઠિત ઓક્સફોર્ડ યુનિયનમાં આ સમાચાર શેર કરતા, લલિત મોદીએ કહ્યું કે તેમણે આ પ્રસંગ તેમના પરિવાર અને મિત્રો સાથે એક ખાસ નાગરિકતા સમારોહમાં ઉજવ્યો. તેમણે કહ્યું કે બ્રિટન ઘણા વર્ષોથી તેમનું ઘર રહ્યું છે અને દેશના લોકો, સંસ્થાઓ, પરંપરાઓ અને મૂલ્યો પ્રત્યે તેમની પ્રશંસા વ્યક્ત કરી.
🇬🇧 A PROUD MOMENT. A NEW CHAPTER. Today, 14 November 2026, I had the honour of addressing the Oxford Union, where I publicly shared a very special and personal milestone. I AM PROUD TO BE A BRITISH CITIZEN. 🇬🇧 On 15 September 2026, surrounded by family and friends, I celebrated my British citizenship at a ceremony that will always hold a special place in my heart. The United Kingdom has been my home for many years. It is a country I have come to admire and appreciate deeply — its people, institutions, traditions and values. Becoming British is a privilege and a responsibility that I embrace with pride, gratitude and a genuine sense of belonging. My life’s journey has been shaped by different cultures and experiences, and I look forward to continuing to contribute positively to the country I proudly call home. Thank you to my family, friends and everyone who has been part of this journey, and to the Oxford Union for providing such a memorable occasion to share this news. A new chapter, with much to look forward to. And on His Majesty King Charles III’s birthday, a particularly special day to share this moment. God Save the King! 🇬🇧👑 Lalit Modi Founder IPL #BritishCitizen #OxfordUnion #UnitedKingdom #GodSaveTheKing— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) November 14, 2026
લલિત મોદીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, બ્રિટિશ નાગરિક બનવું એ માત્ર એક ખાસ પ્રસંગ નહોતો, પરંતુ એક જવાબદારી હતી જેને તેમણે ગર્વ, કૃતજ્ઞતા અને પોતાનાપણાની ભાવના સાથે સ્વીકારી હતી. "એક ગર્વની ક્ષણ. એક નવો અધ્યાય." આજે, 14 નવેમ્બર 2026 ના રોજ, મને ઓક્સફોર્ડ યુનિયનને સંબોધન કરવાનું સન્માન મળ્યું, જ્યાં મેં એક ખૂબ જ ખાસ અને વ્યક્તિગત ગૌરવપૂર્ણ પડાવ અનુભવ વ્યક્ત કર્યો છે.
મને બ્રિટિશ નાગરિક હોવાનો ગર્વ છે. 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ, પરિવાર અને મિત્રો સાથે, મેં એક સમારોહમાં મારી બ્રિટિશ નાગરિકતાની ઉજવણી કરી જે હંમેશા મારા હૃદયમાં એક ખાસ સ્થાન રાખશે. લલિત મોદીએ એક X પોસ્ટમાં લખ્યું, "બ્રિટન ઘણા વર્ષોથી મારું ઘર રહ્યું છે.
તે એક એવો દેશ છે જેની હું ખૂબ પ્રશંસા કરું છું અને તેની કદર કરું છું, તેના લોકો, સંસ્થાઓ, પરંપરાઓ અને મૂલ્યો. બ્રિટિશ બનવું એ એક ખાસ તક અને જવાબદારી છે જેને હું ગર્વ, કૃતજ્ઞતા અને પોતાનાપણાની સાચી ભાવના સાથે સ્વીકારું છું."
વિવિધ સંસ્કૃતિઓ અને અનુભવો દ્વારા પોતાની સફર પર પ્રતિબિંબ પાડતા, તેમણે જે દેશને તેઓ હવે ગર્વથી ઘર કહે છે, તેમાં સકારાત્મક યોગદાન આપવાનું યથાવત રાખવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. તેમણે આ યાદગાર પ્રસંગનો ભાગ બનવા બદલ તેમના પરિવાર, મિત્રો અને ઓક્સફોર્ડ યુનિયનનો આભાર માન્યો. લલિત મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે રાજા ચાર્લ્સ ત્રીજાના જન્મદિવસ પર આ જાહેરાત શેર કરવાથી આ ક્ષણ ખાસ બની ગઈ, અને તેમણે કહ્યું, " ગોડ સેવ ધ કિંગ એટલે કે ભગવાન રાજાને બચાવો!"
"મારા જીવનની સફર વિવિધ સંસ્કૃતિઓ અને અનુભવો દ્વારા ઘડવામાં આવી છે, અને હું જે દેશને ગર્વથી ઘર કહું છું તેમાં યોગદાન આપવાનું ચાલુ રાખવા માંગુ છું. મારા પરિવાર, મિત્રો અને આ સફરનો ભાગ રહેલા દરેકનો આભાર, અને આ સમાચાર શેર કરવાની યાદગાર તક પૂરી પાડવા બદલ ઓક્સફર્ડ યુનિયનનો આભાર." આ એક નવો અધ્યાય, જેની રાહ જોવા માટે ઘણું બધું છે, અને મહામહિમ રાજા ચાર્લ્સ III ના જન્મદિવસ પર આ ક્ષણ શેર કરવા માટે આ એક ખાસ દિવસ છે." - લલિત મોદી, સ્થાપક, IPL."
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