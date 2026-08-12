ન્યાયાધીશ યશવંત વર્મા સામેનો તપાસ અહેવાલ સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો
તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનમાંથી મોટી માત્રામાં બળી ગયેલી ચલણી નોટો મળી આવી. વધતા દબાણ હેઠળ, ન્યાયાધીશ યશવંત વર્માએ રાજીનામું આપ્યું.
Published : August 12, 2026 at 5:37 PM IST
નવી દિલ્હી: અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ યશવંત વર્મા સામેના આરોપોની તપાસ કરતી સમિતિનો અહેવાલ બુધવારે સંસદના બંને ગૃહો, લોકસભા અને રાજ્યસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
ન્યાયાધીશ વર્માને તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનમાંથી ચલણી નોટોના અડધા બળી ગયેલા બંડલ મળી આવ્યા બાદ તેમના પદ પરથી દૂર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
રાજ્યસભાના મહાસચિવ પી.સી. મોદીએ ગૃહમાં તપાસ સમિતિનો બે ખંડનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન નોંધાયેલા મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવા પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
લોકસભાના મહાસચિવ ઉત્પલ કુમાર સિંહે પણ તપાસ સમિતિનો બે ખંડનો અહેવાલ લોકસભામાં રજૂ કર્યો હતો.
ત્રણ સભ્યોની તપાસ સમિતિએ મે મહિનામાં લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાને પોતાનો અહેવાલ સુપરત કર્યો હતો.
બિરલાએ 12 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ ન્યાયાધીશ વર્માના દિલ્હી સ્થિત સત્તાવાર નિવાસસ્થાનમાંથી મોટી માત્રામાં રોકડ મળી આવવાના કથિત કેસની તપાસ માટે સમિતિની રચના કરી હતી.
14 માર્ચ, 2025 ના રોજ રાત્રે જસ્ટિસ વર્માના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનમાં આગ લાગી હતી. આગ બુઝાવવા પહોંચેલા ફાયર ફાઇટર્સને સ્ટોરરૂમમાં ચલણી નોટોના અડધા બળી ગયેલા બંડલ મળી આવ્યા હોવાના અહેવાલ છે.
જસ્ટિસ વર્માએ રાજીનામું આપ્યું, જેના કારણે તેમને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા લગભગ બિનઅસરકારક બની ગઈ. જોકે, કાયદા મંત્રાલય દ્વારા હજુ સુધી તેમના રાજીનામાની જાણ કરવામાં આવી નથી.
આ વિવાદ બાદ, ઘટના સમયે દિલ્હી હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ રહેલા જસ્ટિસ વર્માને તેમની મૂળ કોર્ટ, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશ સંજીવ ખન્ના દ્વારા રચાયેલી આંતરિક સમિતિએ તારણ કાઢ્યું હતું કે જસ્ટિસ વર્માનો ચોક્કસ સ્ટોરરૂમ પર "સક્રિય અથવા મૌન નિયંત્રણ" હતો જ્યાં રોકડ કથિત રીતે રાખવામાં આવી હતી.
જુલાઈ 2025 માં, 200 થી વધુ સાંસદોએ જસ્ટિસ વર્માને મહાભિયોગ આપવાના ઠરાવ પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
ત્યારબાદ, ઓગસ્ટમાં, બિરલાએ આરોપોની તપાસ માટે ત્રણ સભ્યોની ન્યાયાધીશોની તપાસ સમિતિની રચના કરી.
જોકે, સંસદ દ્વારા દૂર કરવાના ડરથી, જસ્ટિસ વર્માએ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ તરીકે રાજીનામું આપ્યું, જેના કારણે તેમની સામે મહાભિયોગ કાર્યવાહી બિનઅસરકારક બની ગઈ.
સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશોની નિમણૂક અને દૂર કરવાની પ્રક્રિયાથી પરિચિત નિષ્ણાતોના મતે, સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા મુજબ, જો કોઈ ન્યાયાધીશ રાષ્ટ્રપતિને રાજીનામું સુપરત કરે છે અને રાજીનામાની નકલ જાહેર કરવામાં આવે છે તો તેને રાજીનામું આપ્યું હોવાનું માનવામાં આવે છે.
તેમણે સમજાવ્યું કે ન્યાયાધીશનું રાજીનામું રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી પર આધારિત નથી. પ્રક્રિયા હેઠળ, રાષ્ટ્રપતિ ઔપચારિક રીતે રાજીનામું સ્વીકારે છે, ત્યારબાદ કાયદા મંત્રાલયનો ન્યાય વિભાગ એક સૂચના જારી કરે છે.