પાસપોર્ટ વિવાદ: તપાસ રણદીપ સુરજેવાલા સુધી પહોંચી; આસામ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેમને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યા

આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માની પત્ની સાથે જોડાયેલા પાસપોર્ટ વિવાદની તપાસ કોંગ્રેસ નેતા રણદીપ સુરજેવાલા સુધી પહોંચી ગઈ છે.

કોંગ્રેસના નેતા રણદીપ સુરજેવાલા (File/ ANI)
Published : May 19, 2026 at 3:17 PM IST

ગુવાહાટી: આસામ પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની રિંકી ભૂયાન સાથે જોડાયેલા પાસપોર્ટ વિવાદના સંદર્ભમાં કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રણદીપ સુરજેવાલાને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યા છે. સુરજેવાલાને 23 મેના રોજ તપાસ અધિકારીઓ સમક્ષ હાજર થવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.

જોકે પોલીસે આ કેસમાં તેમની ભૂમિકાનો ખુલાસો કર્યો નથી, પરંતુ એ સ્પષ્ટ છે કે પોલીસે પવન ખેરાની પૂછપરછ કર્યા પછી તપાસનો વ્યાપ વધાર્યો છે.

આ ઘટનાક્રમ કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાને ગુવાહાટીના ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ જ કેસની તપાસના સંદર્ભમાં સમન્સ પાઠવ્યાના થોડા દિવસો બાદ આવ્યો છે. હાજર થયા પછી, ખેરાએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે તપાસ અધિકારીઓને સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો હતો. ખેરાએ કહ્યું હતું કે તેઓ તપાસના સંદર્ભમાં 25 મેના રોજ ફરીથી એજન્સી સમક્ષ હાજર થશે.

ગુવાહાટીમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ખેડાએ કહ્યું કે તેમને તપાસ દરમિયાન સામાન્ય રીતે પૂછાતા મુદ્દાઓ પર પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા અને ભાર મૂક્યો હતો કે દરેક જવાબદાર નાગરિકે તપાસ એજન્સીઓને સહકાર આપવો જોઈએ. ખેડાએ કહ્યું, "મને તપાસ દરમિયાન સામાન્ય રીતે પૂછાતા બધા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા... મને 25 મેના રોજ ફરીથી બોલાવવામાં આવ્યો છે. હું ફરીથી આવીશ કારણ કે દરેક જવાબદાર નાગરિકે તપાસમાં સહકાર આપવો જોઈએ."

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની રિંકી ભૂયાન વિશેના તેમના અગાઉના દાવાઓ પર અડગ છે, ત્યારે તેમણે જવાબ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે તેઓ તપાસ પ્રક્રિયા સુધી મર્યાદિત રહેશે.

કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેડાએ એપ્રિલમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે મુખ્યમંત્રી શર્માની પત્ની રિંકી ભૂયાન ભારત, યુએઈ અને ઇજિપ્તના ત્રણ પાસપોર્ટ ધરાવે છે અને દુબઈમાં અઘોષિત વૈભવી મિલકતો અને યુએસએના વ્યોમિંગમાં એક કંપની ધરાવે છે.

મુખ્યમંત્રી શર્માએ આ દાવાઓને સખત રીતે નકારી કાઢ્યા હતા અને પાકિસ્તાની સોશિયલ મીડિયા જૂથો દ્વારા ફેલાવવામાં આવી રહેલા દસ્તાવેજોને "એઆઈ-જનરેટેડ ફેબ્રિકેશન" ગણાવ્યા હતા.

આરોપોનો જવાબ આપતા મુખ્યમંત્રી શર્માએ કહ્યું, "આ આરોપો લગાવતા પહેલા, તેમણે વિદેશ મંત્રીને પૂછવું જોઈતું હતું. ખડગેજી વૃદ્ધ છે, છતાં તેઓ હજુ પણ ગાંડાની જેમ બોલે છે. આસામ પોલીસ અંડરવર્લ્ડના લોકોને પણ શોધી શકે છે. મને શંકા છે કે રાહુલ ગાંધીએ તેમને આ દસ્તાવેજો આપ્યા છે. તેથી, આ કેસ રાહુલ ગાંધી સુધી પહોંચશે. અમને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં. આ આસામ છે, અને અમે 17 વખત ઇસ્લામિક હુમલાઓ સામે લડ્યા છીએ."

