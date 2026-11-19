અમદાવાદ એર ઇન્ડિયા પ્લેન ક્રેશની તપાસ અંતિમ તબક્કામાં, સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેન્દ્રએ રજૂ કર્યો જવાબ
સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કહ્યું, "અમે તપાસના એકદમ અંતિમ તબક્કામાં છીએ," અને ઉમેર્યું કે "અમે જાણીજોઈને વિલંબ કરીએ તેવું કોઈ કારણ જ નથી."
By Sumit Saxena
Published : November 19, 2026 at 7:19 AM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે બુધવારે સર્વોચ્ચ અદાલતને જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં જૂન 2025માં થયેલી એર ઈન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટના જેમાં 260 લોકોના મોત થયા હતા તેની તપાસ હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે.
સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્ય કાંત અને ન્યાયાધીશો જોયમાલ્યા બાગચી તથા વી. મોહનાની બનેલી ખંડપીઠ સમક્ષ પોતાની રજૂઆત કરી હતી. મહેતાએ કહ્યું, "અમે તપાસના એકદમ અંતિમ તબક્કામાં છીએ," અને ઉમેર્યું કે "અમે જાણીજોઈને વિલંબ કરીએ તેવું કોઈ કારણ જ નથી."
મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, તપાસકર્તાઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોટોકોલનું પાલન કરવું પડે છે, અને તેમણે ખંડપીઠને આ મામલાની સુનાવણી બે કે ત્રણ અઠવાડિયા માટે મુલતવી રાખવા વિનંતી કરી. આ કેસમાં એક પક્ષ વતી હાજર રહેલા વકીલ પ્રશાંત ભૂષણે ખંડપીઠને આ બાબતે વહેલી સુનાવણી કરવા વિનંતી કરી. ભૂષણે કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું કે, અંતિમ અહેવાલ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. ટૂંકી રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ, ખંડપીઠે આ મામલાની સુનાવણી બે અઠવાડિયા માટે મુલતવી રાખી.
આ વર્ષે 28 જુલાઈએ, ખંડપીઠને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 12 જૂન, 2025ના રોજ અમદાવાદમાં થયેલી AI-171 વિમાન દુર્ઘટના અંગે 'એરક્રાફ્ટ એક્સિડન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો' (AAIB) દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસનો ડ્રાફ્ટ અંતિમ અહેવાલ, ઓક્ટોબરના પ્રથમ સપ્તાહમાં સીલબંધ કવરમાં કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.
કોર્ટ કેટલીક અરજીઓ પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં મૃત પાઈલટના પિતા પુષ્કર રાજ સભરવાલ અને 'સેફ્ટી મેટર્સ ફાઉન્ડેશન' નામની એનજીઓ (NGO) દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ અરજીઓમાં દુર્ઘટનાની સ્વતંત્ર અને કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ તપાસ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. AAIBએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાના કોકપિટ વોઈસ રેકોર્ડિંગ્સ અને એરબોર્ન ઈમેજ રેકોર્ડિંગ્સને કોઈપણ બાહ્ય સમિતિ અથવા જાહેર જનતા સમક્ષ જાહેર કરવા પર "કાયદાકીય રીતે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ" છે.
આ પણ વાંચો:
- અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના મામલે પાઇલોટ સંગઠનનો દાવો- ઇલેક્ટ્રિકલ ખામી સર્જાવાના કારણે પ્લેન ક્રેશ થયું
- અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના: "ત્યારે દરેક મિનિટ કિંમતી હતી, તમામ વિભાગોને તાત્કાલિક તૈયાર કરાયા": ડૉ. રાકેશ જોશી
- અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના એક વર્ષ બાદ FIPનો સવાલ: પાઇલોટને કેમ જવાબદાર ઠેરવાઈ રહ્યા છે? તપાસમાં પારદર્શકતા ક્યાં છે?