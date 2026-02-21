આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ: 2026 ભારતમાં 117થી વધુ ભાષાઓ જોખમમાં, જાણો કંઈ ભાષા લુપ્તતના આરે
1961ની વસ્તી ગણતરીમાં, લુપ્તપ્રાય ભાષાઓના સંરક્ષણ અને સંરક્ષણ યોજના (SPPEL)એ લુપ્ત થવાના આરે 50થી વધુ ભાષાઓ ઓળખી કાઢી.
Published : February 21, 2026 at 4:59 PM IST
હૈદરાબાદ : ભાષા લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે એક શક્તિશાળી માધ્યમ છે, તે લોકોને જોડે છે. દેશનો ભાષાકીય વારસો હંમેશા સમૃદ્ધ રહ્યો છે અને સંસ્કૃતિને જાળવવામાં પણ ભૂમિકા ભજવી છે. સમય જતાં, ગામડાં અને શહેરો પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ભાષાઓનું આ "રાજ્ય" વિખેરાઈ રહ્યું છે. ઘણી ભાષાઓ, સ્થાનિક અને વિદેશી, ટકી રહેવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે.
uages in Iભારત સરકારના પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો અનુસાર, ભારતીય ભાષાઓનો પ્રથમ ભાષાકીય સર્વે 1894 માં જ્યોર્જ અબ્રાહમ ગ્રિયરસન દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, 1961ની વસ્તી ગણતરીમાં, લુપ્તપ્રાય ભાષાઓના સંરક્ષણ અને સંરક્ષણ યોજના (SPPEL)એ લુપ્ત થવાના આરે 50થી વધુ ભાષાઓ ઓળખી કાઢી. તે સમયે, દેશમાં 1,652 માતૃભાષાઓનું અસ્તિત્વ પણ જાહેર થયું હતું. જો કે, આજે આ સંખ્યા ઘણી વધારે છે.
તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં બોલાતી 117થી વધુ ભાષાઓ જોખમમાં છે. અન્ય દેશોમાં પણ ભાષાઓ તેમના અસ્તિત્વ માટે ખતરો અનુભવી રહી છે. ભારતમાં ઘણી ભાષાઓમાં 10,000થી ઓછા બોલનારા બાકી છે, જ્યારે વિશ્વભરમાં ઘણી ભાષાઓમાં 10થી ઓછા બોલનારા બાકી છે. આ આંકડો સતત વધી રહ્યો છે. વડોદરામાં ભાષા સંશોધન અને પ્રકાશન કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવેલા એક સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે, છેલ્લા પાંચ દાયકામાં ભારતે તેની લગભગ 20% ભાષાઓ ગુમાવી દીધી છે.
પીપલ્સ લિંગ્વિસ્ટિક સર્વે ઓફ ઈન્ડિયા (PLSI)ના મુખ્ય સંયોજક ગણેશ દેવીના જણાવ્યા અનુસાર, દેશમાં આશરે 220 ભાષાઓ અદ્રશ્ય થઈ ગઈ છે. આ સર્વે 2011થી શરૂ કરીને બે વર્ષમાં હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. 17 નવેમ્બર, 1999ના રોજ, યુનેસ્કોએ ભાષાઓના મહત્વને ઉજાગર કરવા અને તેમને જાળવવા માટે દર વર્ષે 21 ફેબ્રુઆરીને આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ જાહેર કર્યો. વર્ષ 2026 માટે થીમ બહુભાષીયતા પર યુવા અવાજો છે.
આ ETV ભારત એક્સપ્લેનર દ્વારા, અમે તમને ભાષાઓની વર્તમાન સ્થિતિથી પરિચિત કરાવીશું, જેમાં દેશ અને વિશ્વમાં કઈ ભાષાઓ સૌથી વધુ બોલાય છે તે શામેલ છે. અમે ભાષા લુપ્ત થવા પાછળના કારણો પણ શોધીશું. આપણે ભારતની પ્રથમ અને વિશ્વની સૌથી જૂની ભાષાઓ, કઈ ભાષાઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે અને કઈ હાલની ભાષાઓ હાલમાં જોખમમાં છે તેની પણ ચર્ચા કરીશું.
આ ભારતીય ભાષાઓ મુશ્કેલીમાં છે: ચંદીગઢ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં લગભગ 25 ભાષાઓ બોલાય છે. આમાં સ્પીતિ, જડ, દરમિયા, ગહરી અને કનાશીનો સમાવેશ થાય છે. આ ભાષાઓ સંકટનો સામનો કરી રહી છે, કારણ કે તેમના બોલનારાઓમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. તેવી જ રીતે, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મણિપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, સિક્કિમ અને ત્રિપુરાની 43 ભાષાઓ (આઈમોલ, તાંગમ, શેરદુકપેન, સિંગફો, તારાઓ, વગેરે) પણ લુપ્ત થવાના આરે છે.
ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, દમણ, દીવ, દાદરા નગર હવેલી અને ગોવામાં પણ પાંચ ભાષાઓ લુપ્ત થવાના આરે છે. આમાં નિહાલી, બરાડી, ભરવાડ, દિવેહી અને ભાલાનો સમાવેશ થાય છે. તેવી જ રીતે, તેલંગાણા, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ અને કેરળની 20 ભાષાઓ, જેમાં સોલિગા, જેનુ કુરુમ્બા, સિદ્ધિ, ઉરાલી અને ટોડાનો સમાવેશ થાય છે, જે પણ લુપ્ત થવાની આરે છે. અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓની સેન્ટિનેલીઝ, ઓંગે, શોમ્પેન, લામોંગસે અને લુરો ભાષાઓ પણ ગંભીર રીતે લુપ્ત થવાની આરે છે. આ ભાષાઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે: મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, અંદમાનમાં બોલાતી સારે ભાષા લુપ્ત થઈ ગઈ છે. આ ભાષા આંદામાનના દક્ષિણ ટાપુમાં બોલાતી હતી. ફક્ત એક જ મહિલા રહી જે આ ભાષા બોલાતી અને જાણીતી હતી. તેનું નામ લિચો હતું. તે પણ 2020માં લુપ્ત થઈ ગઈ. 2010માં, મહાન અંદમાન ભાષાઓ ખોરા અને બો પણ લુપ્ત થઈ ગઈ કારણ કે તેમના બોલનારા હવે વિશ્વમાં રહ્યા નથી. યુનેસ્કોના અહેવાલ મુજબ, ભારતીય ભાષાઓ અહોમ, આન્દ્રો, રંગકાસ, સેંગમાઈ અને તોલચા પણ લુપ્ત થઈ ગઈ છે.
વિશ્વની 2,464 ભાષાઓ ખતરામાં: યુનેસ્કો એટલાસ ઓફ ધ વર્લ્ડ્સ લેંગ્વેજીસ ઇન ડેન્જર મુજબ, 1950થી વિશ્વભરમાં ઘણી ભાષાઓ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. 2001માં જ્યારે યુનેસ્કોએ પહેલીવાર વિશ્વભરમાં ભાષાઓ પરના ખતરા અંગેનો અહેવાલ બહાર પાડ્યો હતો, ત્યારે 900 ભાષાઓ લુપ્ત થવાની આરે હોવાનું ઓળખવામાં આવ્યું હતું. 2017 ના અહેવાલમાં, આ આંકડો 2,464 પર પહોંચ્યો હતો.
સદીના અંત સુધીમાં વિશ્વની અડધી ભાષાઓ લુપ્ત થઈ જશે: મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, લુપ્ત થવાની આરે રહેલી ભાષાઓમાં ભારતીય ભાષાઓનો નોંધપાત્ર હિસ્સો છે. ભાષા લુપ્ત થવાની બાબતમાં ભારત વિશ્વમાં પ્રથમ ક્રમે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ બીજા સ્થાને છે, ત્યાં 191 ભાષાઓ જોખમમાં છે, જ્યારે બ્રાઝિલમાં 190 ભાષાઓ લુપ્ત થવાની આરે છે. વિશ્વભરના ભાષા નિષ્ણાતો માને છે કે સદીના અંત સુધીમાં 7,159 બોલાતી ભાષાઓમાંથી લગભગ અડધી લુપ્ત થઈ જશે. આ એવી ભાષાઓ છે જેનો ઉપયોગ કરવા માટે હવે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું નથી, જે તેમના અસ્તિત્વ માટે જોખમી છે.
ભારતમાં કેટલી ભાષાઓને માન્યતા આપવામાં આવી છે?: 2026 સુધીમાં બંધારણની આઠમી અનુસૂચિમાં ભારતની 22 ભાષાઓ સૂચિબદ્ધ છે. શરૂઆતમાં, ફક્ત 14 ભાષાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં, બંધારણીય સુધારાઓ દ્વારા આ સંખ્યા વધારીને 22 કરવામાં આવી. આ ભાષાઓને બંધારણની કલમ 344(1) અને 351 હેઠળ માન્યતા આપવામાં આવી છે, જેનો અર્થ છે કે તેઓ સુરક્ષિત છે. આ ભાષાઓનો ઉપયોગ સરકારી કાર્ય, સંસદ, રાજ્ય વિધાનસભાઓ અને પરીક્ષાઓમાં થઈ શકે છે
ભાષાને જોખમમાં મુકાયેલી જાહેર કરવા માટેનો માપદંડ શું છે?: PIBના 2025ના અહેવાલ મુજબ, 2011 ની વસ્તી ગણતરીમાં નોંધાયેલ ભાષા માટે વાજબી મર્યાદા 100% છે.
