2000 વર્ષ જૂની પદ્ધતીથી બનેલું વહાણ પોરબંદરથી જશે ઓમાન, હવાના સહારે ખેડશે સફર 'INSV કૌંડિન્ય'
INSV કૌંડિન્ય પોરબંદરથી મસ્કત સુધીની તેની પ્રથમ વિદેશ યાત્રા પર નીકળવા માટે તૈયાર છે. જાણો આ જહાંજની ખાસીયત વિશે વિસ્તારથી...
By ANI
Published : December 24, 2025 at 12:47 PM IST
હૈદરાબાદ: અજંતા ગુફાઓમાં મળેલા ચિત્રોના આધારે, 2,000 વર્ષ જૂની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ડિઝાઇન કરાયેલ INSV કૌંડિન્ય જહાંજ ડિસેમ્બરના અંતમાં પોરબંદરથી ઓમાન જવા રવાના થશે. લાકડાના પાટિયાથી બનેલું, આ જહાજ નારિયેળના દોરડાથી બંધાયેલું છે જેમાં કોઈપણ ખીલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી.
જહાજમાં ન તો એન્જિન છે કે ન તો GPS. તેમાં ચોરસ સુતરાઉ કાપડના સઢ અને પેડલ્સ ફીટ કરવામાં આવ્યા છે. તે સંપૂર્ણપણે કાપડના સઢથી હવા દ્વારા ચાલશે. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ આ જહાંજને લીલી ઝંડી આપશે.
#IndianNavy’s pioneering stitched sailing vessel @INSVKaundinya, will undertake her maiden overseas voyage on 29 Dec 2025. #INSVKaundinya - which revives India’s ancient shipbuilding and seafaring traditions - will be flagged off from Porbandar, Gujarat, for Muscat, Oman,… pic.twitter.com/XMDhYyVsVC— SpokespersonNavy (@indiannavy) December 23, 2025
ખલાસીઓ દ્વારા મહિનાઓ સુધી તૈયારી
ભારતના હજારો વર્ષના દરિયાઈ વેપાર ઇતિહાસને પ્રતિબિંબિત કરતા આ જહાજનું નામ મહાન નેવિગેટર 'કૌંડિન્ય' ના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. આજે કોઈને પણ આવા જહાજ ચલાવવાનો વ્યવહારુ અનુભવ નથી. આ કારણોસર, તેના ક્રૂ સભ્યો છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી વિશેષ તાલીમ લઈ રહ્યા છે. ભારતની પરંપરાગત જહાજ નિર્માણ કુશળતાને ધ્યાનમાં રાખતા કેન્દ્ર સરકારે 2023માં ભારતની પ્રાચીન જહાજ નિર્માણ કુશળતાને વિશ્વ સમક્ષ પ્રદર્શિત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી આ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી હતી. ગોવાની એક કંપનીએ લગભગ 2,000 વર્ષ જૂની ટંકા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને આ જહાજ બનાવ્યું છે.
INSV કૌંડિન્યને 7 મહિના પહેલા નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ વર્ષની 20મી મેના રોજ, સંપૂર્ણ સ્વદેશી પદ્ધતિથી આ જહાજને બનાવવામાં આવ્યું હતું અને ઈન્ડિયન નેવલ સેઇલિંગ વેસલ (INSV) કૌંડિન્યને ભારતીય નૌકાદળના કાફલામાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. તેનું નામ ભારતીય નાવિક કૌંડિન્યના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેમણે હિંદ મહાસાગર પાર કરીને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં સફર કરી હતી.
આધુનિક જહાજોથી વિપરીત, આ દેશી પદ્ધતીનું જહાજ ચોરસ સઢ અને સ્ટીયરિંગ બોર્ડ ધરાવે છે. સુકાનની શોધ પહેલાં જહાજને નિયંત્રિત કરવા માટે સ્ટીયરિંગ બોર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. જહાજના સઢમાં ગંધભેરુન્ડા (દૈવી પક્ષી) અને સૂર્યની આકૃતિઓ પણ છે. તેની આગળ (બો) પર કોતરણી કરેલ સિંહ અને ડેક પર હડપ્પા શૈલીના પથ્થરનો લંગર લાગવવામાં આવ્યો છે.
સંસ્કૃતિ મંત્રાલયે ભંડોળ પૂરું પાડ્યું અને 2 વર્ષમાં પૂર્ણ થયું.
સીવણ અને બાંધવાની કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને બનાવાયેલું આ જહાજના પ્રોજેક્ટમાં સંસ્કૃતિ મંત્રાલય, નૌકાદળ અને હોદી ઇનોવેશનનો સમાવેશ થતો હતો. જુલાઈ 2023 માં એક કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. સંસ્કૃતિ મંત્રાલયે પ્રોજેક્ટને ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું.
કેરળના કારીગરોએ તેને બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે પરંપરાગત પદ્ધતિઓ અને કાચા માલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. માસ્ટર શિપરાઇટ બાબુ શંકરનની આગેવાની હેઠળ હજારો કારીગરોએ હાથથી સીવેલા સીમ બનાવ્યા હતા. આ જહાજ ફેબ્રુઆરી 2025 માં ગોવાના હોડી શિપયાર્ડ ખાતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
નૌકાદળે જણાવ્યું હતું કે, "આ જહાજના નિર્માણમાં લાકડા, નાળિયેરના દોરડા અને કૃત્રિમ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તે અજંતા ગુફાઓમાંથી એક ચિત્રથી પ્રેરિત હતું. આ આપણા આધુનિક જહાજ નિર્માણના ઇતિહાસમાં એક દુર્લભ સિદ્ધિ છે."