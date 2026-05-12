ETV Bharat / bharat

નાશિક TCS કેસ: NCWની રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા - ધાર્મિક અપમાન અને યુવતીઓના જાતીય સતામણીનો સમાવેશ

NCW ફેક્ટ-ફાઇન્ડિંગ કમિટીએ નોંધ્યું કે આરોપીઓએ છોકરીઓને નિશાન બનાવી હતી અને તેમને જાતીય, ભાવનાત્મક અને માનસિક ત્રાસ આપ્યો હતો

NCW ફેક્ટ-ફાઇન્ડિંગ કમિટીએ નોંધ્યું કે આરોપીઓએ છોકરીઓને નિશાન બનાવી હતી અને તેમને જાતીય, ભાવનાત્મક અને માનસિક ત્રાસ આપ્યો હતો
NCW ફેક્ટ-ફાઇન્ડિંગ કમિટીએ નોંધ્યું કે આરોપીઓએ છોકરીઓને નિશાન બનાવી હતી અને તેમને જાતીય, ભાવનાત્મક અને માનસિક ત્રાસ આપ્યો હતો (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 12:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) સાથે સંકળાયેલા એક કેસના સંદર્ભમાં વ્યાપક ઉત્પીડન, ધાર્મિક અપમાન, બદનક્ષી અને સુનિયોજિત ધાકધમકી સહિત અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા બહાર આવ્યા છે.

આ તાજેતરના ખુલાસા રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ (NCW)ને તેની હકીકત શોધક સમિતિ દ્વારા આ બાબત અંગે સુપરત કરવામાં આવેલા અહેવાલમાં પ્રકાશમાં આવ્યા છે. TCS નાશિક સાથે સંકળાયેલી અનેક મહિલા કર્મચારીઓ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા ગંભીર આરોપો અંગે મળેલી ફરિયાદો બાદ મહિલા અધિકાર સંસ્થાએ અગાઉ આ કેસની નોંધ લીધી હતી. અધ્યક્ષ વિજયા રાહટકરના નિર્દેશો હેઠળ એક હકીકત શોધક સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી.

સમિતિએ તાજેતરમાં નાશિકની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમણે પીડિતો, જાતીય સતામણી નિવારણ માટે TCS આંતરિક સમિતિ (IC) ના સભ્યો, પોલીસ અધિકારીઓ અને અન્ય મુખ્ય સાક્ષીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી.

પેનલના મુખ્ય તારણો

NCW મુજબ, સમિતિએ તેના અહેવાલમાં વ્યાપક ઉત્પીડનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તે કાર્યસ્થળમાં વ્યાપક જાતીય સતામણી અને સત્તાના દુરુપયોગ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ ઝેરી કાર્ય વાતાવરણનું વર્ણન કરે છે.

પેનલના અહેવાલને ટાંકીને, NCW એ જણાવ્યું હતું કે, "આરોપીઓએ TCS નાશિક પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ સ્થાપિત કરી લીધું હતું. તેઓએ યુવાન અને સંવેદનશીલ મહિલાઓને નિશાન બનાવી હતી, તેમને જાતીય, ભાવનાત્મક અને માનસિક ઉત્પીડનનો ભોગ બનાવ્યા હતા. હકીકતમાં, આરોપીઓએ ફરિયાદીઓનું જાતીય ઉત્પીડન કર્યું હતું અને તેમની છેડતી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો."

ધર્મનું અપમાન અને નીચા દેખાડવું

તેના અહેવાલમાં, પેનલે નોંધ્યું છે કે ફરિયાદી - તેમજ કાર્યસ્થળ પર અન્ય - ધાર્મિક ભેદભાવનો સામનો કરી રહ્યા હતા. એક મહિલા અધિકાર સંગઠને જણાવ્યું હતું કે, "આરોપી હિન્દુ ધાર્મિક વાર્તાઓ, માન્યતાઓ, પરંપરાઓ અને રિવાજોનું અપમાન કરતા હતા, અને મહિલા કર્મચારીઓને ઇસ્લામ હિન્દુ ધર્મ કરતાં ઘણો શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે તેવું કહીને ડરાવતા હતા. આરોપી હિન્દુ ધર્મમાં આસ્થાને નીચી દેખાડવા અને તેનું અપમાન કરવામાં શામેલ હતા, મહિલા કર્મચારીઓ માટે તેમના ધર્મ અંગે વારંવાર અપમાનજનક ટિપ્પણીઓ કરીને પ્રતિકૂળ વાતાવરણ બનાવતા હતા."

સુનિયોજિત રીતે ડરાવવું-ધમકાવવું

સમિતિએ અવલોકન કર્યું કે આ કાર્યસ્થળ પર જાતીય સતામણીના એક લાક્ષણિક કેસ છે, જેમાં ચોક્કસ ક્રિયાઓ, ટિપ્પણીઓ અને વર્તણૂકીય પેટર્ન દ્વારા મહિલા કર્મચારીઓને ધાકધમકી, પીછો અને અપમાનનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે, મહિલા કર્મચારીઓ કાર્યસ્થળમાં અપમાનિત અને સતત માનસિક સતામણીનો ભોગ બનતી હતી.

ભય અને દબાણ

NCW અનુસાર, અસંખ્ય મહિલા કર્મચારીઓ ફરિયાદ નોંધાવવા માંગતી હતી પરંતુ તેમ કરવાથી ડરતી હતી. તેઓએ ભારે સામાજિક દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો, તેમના પરિવારો પર સામાજિક કલંક લાગવાનો ડર હતો, અને - સૌથી ઉપર - તેમને જાણવા મળ્યું કે ફરિયાદો નોંધાવવા માટે કોઈ ઔપચારિક પદ્ધતિ, તેમજ વિશ્વસનીય અને સહાયક વાતાવરણનો સંપૂર્ણપણે અભાવ હતો.

દુર્ભાવનાપૂર્ણ નેતૃત્વ

રિપોર્ટમાં જણાવાયું હતું કે: "નાસિકમાં TCS ઓફિસ વાસ્તવમાં આરોપીઓ - દાનિશ, તૌસિફ અને રઝા મેમણના નિયંત્રણ હેઠળ હતી. તેમને અશ્વિની ચૈનાની દ્વારા રક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું હતું. કોઈ પણ કર્મચારીમાં પોતાનો અવાજ ઉઠાવવાની હિંમત નહોતી; જેમને અવાજ ઉઠાવવાની હિંમત હતી તેઓને વ્યાવસાયિક પરિણામો, જેમ કે ટ્રાન્સફર અથવા નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવાનો ડર હતો. આરોપી, અશ્વિની ચૈનાની, પોતાની મૌન અને અસંવેદનશીલતા દ્વારા અન્ય આરોપી વ્યક્તિઓના કાર્યોને મૌનથી સમર્થન આપતા હતા."

પ્રભાવિત થવાની શક્યતા

ઘણા પીડિતોએ નોંધ્યું હતું કે, યુવાન કર્મચારીઓ (જનરેશન Z) ખાસ કરીને આવા ધર્મ વિરોધી વાણી-વર્તન માટે સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે. સુરક્ષા ખામીઓ: એવું જોવા મળ્યું હતું કે જ્યારે CCTV કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તે બિનકાર્યક્ષમ હતા.

POSH એક્ટનું ઝીરો કમ્પ્લાયન્સ

વધુમાં, કાર્યસ્થળ પર મહિલાઓના જાતીય સતામણી (નિવારણ, પ્રતિબંધ અને નિવારણ) અધિનિયમ, 2013 (POSH અધિનિયમ) હેઠળ, પુણે અને નાસિકમાં સેવા આપતી આંતરિક સમિતિ (IC) એક જ, સામાન્ય સમિતિ છે. આ કાયદાનું સીધું ઉલ્લંઘન છે. જાતીય સતામણી નિવારણ સંબંધિત કાયદાનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે IC ના એક પણ સભ્યએ નાસિક યુનિટની મુલાકાત લીધી ન હતી કે તેનું નિરીક્ષણ કર્યું ન હતું.

સમિતિએ નોંધ્યું હતું કે આ કેસમાં ઘટનાઓનો માર્ગ નક્કી કરતું સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળ TCS નાસિક યુનિટમાં કાર્યસ્થળ પરના ઉત્પીડનને રોકવા અને નિવારણ માટે અસરકારક સિસ્ટમનો અભાવ જોવા મળ્યો હતો. પેનલે પોલીસને સાક્ષી સુરક્ષા અધિનિયમ, 2017 લાગુ કરવા અને પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં તમામ ફરિયાદીઓ અને સાક્ષીઓ (સાથીદારો) ની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. વધુમાં, પોલીસને તેમને બિનજરૂરી મીડિયા ઘૂસણખોરીથી બચાવવા અને અસામાજિક તત્વો સામે સંપૂર્ણ રક્ષણ પૂરું પાડવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.

આરોપીઓ પર ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 75, 78, 79 અને 299 હેઠળ આરોપ લાગી શકે છે. તેમાં જણાવાયું છે કે BNS ની કલમ 299 કોઈપણ વર્ગના નાગરિકોના ધર્મ અથવા ધાર્મિક માન્યતાઓનું અપમાન કરીને તેમની ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાના ઇરાદાપૂર્વક અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ ઇરાદાથી કરવામાં આવેલા કૃત્યો માટે સજા નક્કી કરે છે.

NCW મુજબ, સમિતિના મતે, આરોપી પર BNS ની કલમ 68(a) હેઠળ પણ આરોપ લગાવી શકાય છે, કારણ કે, પ્રથમ દ્રષ્ટિએ, હકીકતો સૂચવે છે કે સ્ત્રીને જાતીય કૃત્યોમાં સામેલ કરવા માટે ઉશ્કેરવા અથવા લલચાવવા માટે સત્તાનો દુરુપયોગ - પછી ભલે તે તેની કસ્ટડીમાં હોય, તેના હવાલે હોય, અથવા ફક્ત સંબંધિત સ્થાન પર હાજર હોય - જાતીય કૃત્યોમાં સામેલ થવા માટે.

તે વધુમાં જણાવે છે કે આ બાબતનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ જેથી ખાતરી કરી શકાય કે આરોપી ફરિયાદીની તેની નિયમિત વ્યાવસાયિક ફરજો બજાવવાની સ્વતંત્રતામાં અવરોધ કે દખલ કરવાનો કોઈ પ્રયાસ ન કરે. NCW એ ઉમેર્યું હતું કે તેણે સંબંધિત અધિકારીઓ અને TCS ના મેનેજમેન્ટને ભલામણ કરી છે કે આ બાબતમાં યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે, અને કાર્યસ્થળ પર મહિલા કર્મચારીઓની સલામતી, ગૌરવ અને સુરક્ષા સંબંધિત કાયદાકીય સલામતીનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NASHIK TCS CASE
NCW REPORT NASHIK TCS CASE
INSULTING RELIGION
NCW REPORT NASHIK TCS CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.