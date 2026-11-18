સોનિયા ગાંધીના પુસ્તકમાં સાવરકરનું અપમાન, શિવસેનાએ પાના ફાડીને નોંધાવ્યો વિરોધ
મહારાષ્ટ્રમાં શિંદે જૂથના શિવસેનાએ આરોપ લગાવ્યો કે સોનિયા ગાંધીના પુસ્તકમાં વીર સાવરકરનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : November 18, 2026 at 3:17 PM IST
મુંબઇ: કોંગ્રેસના સંસદીય દળના પ્રમુખ સોનિયા ગાંધીના પુસ્તક 'બિલોન્ગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ'ને લઇને રાજકારણ ગરમાયું છે. એકનાથ શિંદેના નેતૃત્ત્વ ધરાવતી શિવસેનાના નેતાઓએ સોનિયા ગાંધીની આત્મકથાનો વિરોધ કર્યો છે.
વિરોધ પ્રદર્શન કરનારા નેતાઓમાં શિવસેના નેતા શાયના એનસી, સંજય નિરૂપમ, આનંદ દુબે અને અન્ય સામેલ હતા. તેમણે સોનિયા ગાંધીના પુસ્તક બિલોન્ગિંગ વિરૂદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે પુસ્તકમાં ઇતિહાસને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સોનિયા ગાંધીના પુસ્તકમાં વીર સાવરકરનું અપમાન કરવામાં આવ્યું છે.
વિરોધ દરમિયાન તેમણે આ પુસ્તકના પાના ફાડી નાખ્યા હતા. તેમણે પુસ્તકના પ્રકાશક હાર્પર કોલિન્સના પેજ 201 અને 443ના કેટલાક ભાગને હટાવવાની માંગ કરી હતી. શિવસેનાના રાષ્ટ્રીય સચિવ અને પ્રવક્તા શાઇના એનસીએ જણાવ્યું કે, સોનિયા ગાંધી સાવરકરને બેઇજ્જત કરે છે. તે તેમણે હિન્દુત્ત્વને અલગ પાડનારા ગણાવે છે પરંતુ બાલાસાહેબ ઠાકરે હંમેશા કહેતા હતા કે સાવરકર હિન્દુત્ત્વનો આત્મા છે.
#WATCH | Mumbai: Shiv Sena National Secretary & National Spokesperson Shaina NC says, "Veer Savarkar was a freedom fighter, a torchbearer of independent India. Look at the words that have been used on pages 201 and 443 almost make it out to be as if this is some kind of fascist Hindu regime. Hindutva means justice to all and appeasement to none... You cannot whitewash history. These two pages must be deleted by HarperCollins... Our message is loud and clear: when you talk about belonging, belonging means 140 crore Indians. You cannot whitewash history and the contribution of Veer Savarkar."— ANI (@ANI) November 18, 2026
તેમણે સોનિયા ગાંધીને કહ્યું કે, તેમણે (સોનિયા ગાંધી) ભારતીય નાગરિકતાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં 15 વર્ષથી વધુ લાગી ગયા. સાવરકરે પોતાના જીવનના 50થી વધુ વર્ષ આપ્યા માત્ર જેલમાં જ નહીં પરંતુ ભારત માટે પણ આપ્યા. શાઇના એનસીએ સોનિયા ગાંધીને કહ્યું કે તમે એક પુસ્તક લખો, તેમાં તમારૂ સ્વાગત છે. તમે ઇતિહાસને વ્હાઇટવોશ કરવાનો પ્રયાસ કરો છો. અમે આવું થવા નહીં દઇએ.
શાઇનાએ કહ્યું, "તમે સાવરકરના બલિદાનને ફરી નથી લખી શકતા. મહારાષ્ટ્ર તમને ક્યારેય માફ નહીં કરે." શિવસેનાના નેતાએ પુસ્તકના પ્રકાશક હાર્પર કોલિન્સના પેજ 201 અને 443ને હટાવવાની માંગ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે સાવરકરે ભારતની આઝાદી માટે 11 વર્ષ કાલા પાણીમાં વિતાવ્યા.
તેમણે કહ્યું કે બાલાસાહેબ ઠાકરે સાવરકરની પૂજા કરતા હતા. તેમણે સોનિયા ગાંધી પર નિશાન સાધતા સવાલ કર્યો, "શું તે (સોનિયા ગાંધી) RSSની ABC જાણે છે. શું તે દેશ બનાવવાની ABC જાણે છે અને તે સમયે કરોડો ભારતીયોએ જે બલિદાન આપ્યું છે તે જાણે છે...અમારી આઝાદી."
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે કોંગ્રેસ સંસદીય દળના પ્રમુખ સોનિયા ગાંધીના પુસ્તક બિલોન્ગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવની 10 નવેમ્બરે પ્રકાશિત થવાની અઠવાડિયાની અંદર બે લાખથી વધુ કોપી વેચાઇ ગઇ છે. પુસ્તકના પ્રકાશક હાર્પર કોલિન્સે પુસ્તકના વિમોચનના પ્રસંગે આ જાણકારી આપી છે.
પ્રકાશકે જણાવ્યું કે પુસ્તકને લઇને પાઠકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને બજારમાં તેની માંગ બનેલી છે. સોનિયા ગાંધીની આત્મકથા બિલોન્ગિંગ: અ જર્ની ઓફ લવ 10 નવેમ્બરે વાંચકો માટે ઉપલબ્ધ થઇ હતી, તેમાં તેમણે પોતાના જીવનના વ્યક્તિગત અને રાજકીય અનુભવોનો વર્ણન કર્યો છે.
પુસ્તકમાં ઇટાલીમાં વિતાવેલા બાળપણ, ભારત અગમન, રાજીવ ગાંધીના લગ્ન અને ભારતીય સંસ્કૃતિને અપનાવવાની યાત્રાનો ઉલ્લેખ છે. પુસ્તકમાં ગાંધી પરિવારના જીવન, કઠિન પરિસ્થિતિઓ, સંઘર્ષ અને ભાવનાત્મક અનુભવોને પણ રજૂ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: