દીકરો અને વહુ IPS અધિકારી, દીકરી PCS, છતાં પુસ્તકો વેચે છે 64 વર્ષના અનિલ કુમાર
બિહારના અનિલ કુમાર કોણ છે, જેમના બાળકો ઉચ્ચ હોદ્દા પર અધિકારીઓ છે, પણ જે પોતે છેલ્લા 40 વર્ષથી પુસ્તકો વેચી રહ્યા છે?
Published : December 2, 2025 at 4:01 PM IST
રિપોર્ટ: બ્રિજમ પાંડે
પટણા: એવું કહેવાય છે કે જો કોઈ સ્વપ્ન અધૂરું રહે છે, તો દરેક પિતા તેના બાળકોની આંખોમાં તેને જોવા માંગે છે, અને જો બાળકો તેને પ્રાપ્ત કરે છે, તો તે પિતા માટે આનાથી મોટું ગર્વ બીજું કંઈ નથી. નાલંદાના રહેવાસી અનિલ કુમાર (64) નું પણ આવું જ સ્વપ્ન હતું. જ્યારે તે પટણા આવ્યા, ત્યારે તેમણે સિવિલ સર્વિસીસની તૈયારી કરવાનો અને IAS કે IPS અધિકારી બનવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયા.
અનિલ કુમાર અધિકારી બનવા માંગતા હતા: એક ખેતમજૂરના પુત્ર અનિલ કુમાર ઘણી વખત UPSC અને BPSC પરીક્ષાઓ આપતા હતા, પરંતુ અનેક પ્રયાસો છતાં, તે પાસ થઈ શક્યા નહીં. ત્યારબાદ, તેમણે એક નાની બૂક સ્ટોર ખોલી. આ દુકાન સિવિલ સર્વિસીસની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે પુસ્તકો વેચતી હતી. અનિલ કુમારે પટણાના સૈયદપુર છાત્રાલય નજીક મોઈનુલ હક સ્ટેડિયમની પાછળ, કુમાર બુક સેન્ટર નામની પુસ્તકની દુકાન ખોલી.
પુસ્તકની દુકાન કેવી રીતે શરૂ થઈ: આ પુસ્તકની દુકાન ખોલવાની વાર્તા પણ વિચિત્ર હતી. અનિલ કુમાર પાસે નાની જગ્યામાં આ દુકાન ખોલવા માટે પૂરતા પૈસા નહોતા. પડોશના કેટલાક મિત્રોએ 2,000 રૂપિયા ભેગા કર્યા અને તેમને થોડી રકમ આપી. તે પછી જ કુમાર બુક સેન્ટરની સ્થાપના થઈ. અનિલ કુમાર જણાવે છે કે તેમની પાસે દુકાન ખોલવા માટે પૂરતા પૈસા નહોતા, તેથી થોડા લોકોએ તેમને મૂડી બનાવવામાં મદદ કરવા માટે 500-500 રૂપિયાનું યોગદાન આપ્યું.
નાની જગ્યામાં હતી દુકાન: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ કુમાર બુક સેન્ટરમાં આવવા લાગ્યા. આ વિદ્યાર્થીઓને જોઈને અનિલ કુમારનો ઉત્સાહ પણ વધ્યો. ધીમે ધીમે, જગ્યા એક પુસ્તકાલયમાં પરિવર્તિત થઈ. પછી તે આસપાસના વિસ્તારમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે જાણીતું પુસ્તકાલય બન્યું.
"મને પરીક્ષાની તૈયારીના વિવિધ સ્તરો ખબર હતી, તેથી હું વિદ્યાર્થીઓને તૈયારી કેવી રીતે કરવી તે અંગે માર્ગદર્શન આપતો. હું તેમને દરેક સ્તરની તૈયારી માટે કયા પુસ્તકોની જરૂર છે તે જણાવતો. દુકાન ખોલવા માટે પ્રારંભિક રોકાણ 2,000 રૂપિયા હતું, અને તે પણ ચાર કે પાંચ લોકોએ આપ્યું હતું. મારા પિતા ખેતમજૂર હતા, તેથી મેં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પુસ્તકાલય ખોલવાનું નક્કી કર્યું જેથી બાળકોને તૈયારી કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે." - અનિલ કુમાર, કુમાર બુક સેન્ટરના માલિક
40 વર્ષથી સેન્ટર ચલાવી રહ્યા છે: 1986માં પટનામાં સ્થાપિત, કુમાર બુક સેન્ટર 40 વર્ષથી સતત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પુસ્તકો અને NCERT પુસ્તકો વેચી રહ્યું છે. એક વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે અનિલ કુમારને બાળકોને ભણાવવા માટે દિલ્હી જવું પડ્યું. અનિલ કુમારે પુસ્તકો પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ ચાલુ રાખ્યો. દિલ્હી ગયા પછી પણ, અનિલ કુમારે કુમાર બુક સેન્ટરની સ્થાપના કરી.
નીતિશ કુમાર અહીંથી પણ પુસ્તકો ખરીદે છે: તેમણે દિલ્હીના મુખર્જી નગરમાં એક નાની દુકાન તરીકે શરૂઆત કરી હતી અને ધીમે ધીમે પટનાની દુકાનની જેમ જ એક મોટી દુકાનમાં ફેરવાઈ ગઈ. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે જો દિલ્હીમાં બાળકો IAS અથવા IPS પરીક્ષાઓની તૈયારી કરવા જાય છે, તો કુમાર બુક સેન્ટર તેમની પ્રિય દુકાન છે. તે હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પુસ્તકોની સંપૂર્ણ શ્રેણી પ્રદાન કરે છે. બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર પણ આ દુકાનમાંથી પુસ્તકો ખરીદે છે.
દીકરો-વહુ DIG અને પુત્રી PCS: સમય જતાં, અનિલ કુમારે તેમના બાળકોમાં જે સપના જોયા હતા તે સાકાર થયા છે. 2011 માં, અનિલ કુમારના પુત્ર, આશિષ ભારતીએ UPSC પરીક્ષા પાસ કરી અને IPS અધિકારી બન્યા. ત્યારબાદ, તેમની પુત્રી, અનિશા ભારતીએ PCS પરીક્ષા પાસ કરી અને અધિકારી પણ બન્યા. આ સીલસીલો ચાલુ રહ્યું, અનિલ કુમારની પુત્રવધૂ, સ્વપ્ના ગૌતમ મેશ્રામ, જે પણ IPS અધિકારી છે, અને તેમના જમાઈ, મોહિત કુમાર, જે પણ અધિકારી છે.
KBC નામથી ફેમસ દુકાન: હવે, પટણાની વચ્ચોવચ VIP બોરિંગ કેનાલ રોડ પર દુકાન ખુલી છે. KBC નામથી પુસ્તક દુકાનની પ્રતિષ્ઠામાં ઘણો વધારો થયો છે. અનિલ કુમારે હવે UPSC અને BPSC પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન વર્ગોની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. આ પુસ્તક દુકાનનું નામ બદલીને એક સંસ્થા રાખવામાં આવ્યું છે.
અધિકારીઓ માટે એક પ્રિય પુસ્તક કેન્દ્ર: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ તેને KBC IAS એકેડેમી તરીકે ઓળખે છે. આ દુકાનના પુસ્તકો વાંચ્યા પછી ડઝનબંધ IAS, IPS અને PCS અધિકારીઓ કહેવાતા બન્યા છે. ઘણા IAS અને IPS અધિકારીઓ જ્યારે પણ તેમના મનપસંદ પુસ્તક શોધવા માટે ખાલી સમય મળે છે ત્યારે આ દુકાનની મુલાકાત લે છે. ગયાના જોઈન્ટ કમિશનર સત્ય પ્રકાશ નારાયણ, તેમનું મનપસંદ પુસ્તક શોધવા માટે ત્યાં ગયા હતા.
"આ દુકાન મારા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. તે એક મંદિર જેવી છે. મારા ભાઈએ પણ આ દુકાનનો પાયો નાખવામાં ઘણી મદદ કરી. મેં અહીંના પુસ્તકો વાંચીને મારી B.Sc. પરીક્ષા પાસ કરી, અને આજે હું ગયામાં જોઈન્ટ કમિશનર છું. જ્યારે પણ હું અહીં આવું છું, ત્યારે મને ફરીથી ભણવાનું મન થાય છે. હું આજે મારા બાળકો માટે પુસ્તકો ખરીદવા માટે અહીં આવ્યો છું." - સત્ય પ્રકાશ નારાયણ, જોઈન્ટ કમિશનર, ગયા
"હું BPSC ની તૈયારી કરી રહ્યો છું. હું આ કેન્દ્રની નિયમિત મુલાકાત લઉં છું. હું અહીં જ આવું છું." - ચંદન કુમાર, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતો ઉમેદવાર
સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પુસ્તકો પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે: અનિલ કુમારનો ભત્રીજો પ્રમોદ કુમાર પણ તેમને મદદ કરવા માટે તેમની દુકાનમાં રહે છે. પ્રમોદ કુમાર કહે છે કે તેમની દુકાનમાં આશરે 4,000 પુસ્તકો છે, અને 2,500 થી 3,000 પુસ્તકો વિવિધ પ્રકારના છે.
"વિવિધ વિષયો પર પુસ્તકો ઉપલબ્ધ છે. પટનામાં આનાથી મોટી કોઈ બુકસ્ટોર નથી. સ્ટેશનરી અને ગુણવત્તાયુક્ત સામગ્રી માટે મોટા ફોટોસ્ટેટ મશીનો પણ ઉપલબ્ધ છે." - પ્રમોદ કુમાર, અનિલ કુમારના ભત્રીજા
ડીઆઈજીનો પુત્ર વર્ગો ચલાવે છે: કુમાર બુક સેન્ટર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન વર્ગો પણ પૂરા પાડે છે. અનિલ કુમારનો આઈપીએસ પુત્ર, જે હવે બેગુસરાયમાં ડીઆઈજી છે, તેના સંરક્ષક છે. જ્યારે પણ તેમને રજા મળે છે, ત્યારે તેઓ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપવા અને માર્ગદર્શન આપવા માટે કેન્દ્રની મુલાકાત લે છે. વધુમાં, આ દુકાનમાંથી પુસ્તકો વાંચીને અધિકારી બનેલા વિવિધ આઈએએસ અને આઈપીએસ અધિકારીઓ પણ સમય સમય પર વર્ગો ચલાવે છે અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપે છે.
દુકાન નહીં... પેશન: જ્યારે અનિલ કુમારને પૂછવામાં આવ્યું કે, તેમના બાળકો શિક્ષિત અને અધિકારી બન્યા છે ત્યારે તેઓ હજુ પણ આ પુસ્તકાલય કેમ ચલાવે છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું, "તે મારું પેશન છે. મેં આ દુકાનનું પાલન-પોષણ કર્યું. તે જ મને આ પદ પર લાવી. મારા બાળકો આ દુકાનમાંથી પુસ્તકો વાંચીને મોટા થયા છે, અને સેંકડો બાળકો હજુ પણ તેની મુલાકાત લે છે."
નાનો પુત્ર દિલ્હી બુક સેન્ટરનું સંચાલન કરે છે: અનિલ કુમાર કહે છે, "હું ઉમેદવારોના સપના જોઈને ખુશ છું કે તેઓ કાલે આઈએએસ અથવા આઈપીએસ અધિકારી બનશે." મને તેમને જોવાનું ખૂબ ગમે છે. તેથી જ હું આ પુસ્તકાલય અવિરતપણે ચલાવું છું અને તેમ કરતો રહીશ. કુમાર બુક સેન્ટરની હવે બે શાખાઓ છે: એક પટનાના બોરિંગ રોડ પર અને એક દિલ્હીના મુખર્જી નગરમાં. દિલ્હી સ્ટોર અનિલ કુમારના નાના પુત્ર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. પટના સ્ટોરનું સંચાલન અનિલ કુમાર પોતે કરે છે.
