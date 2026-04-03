નૌસેનામાં સામેલ થયું તારાગિરી, રાજનાથ સિંહે જણાવી નવા યુદ્ધ જહાજની શક્તિ
વિશાખાપટ્ટનમમાં INS તારાગિરીને ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ કરવામાં આવ્યું.
Published : April 3, 2026 at 9:02 PM IST
વિશાખાપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ): ભારતના દરિયાઈ કૌશલ્યને નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડતી અદ્યતન સ્ટીલ્થ ફ્રિગેટ 'INS તારાગિરી' શુક્રવારે ભારતીય નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવી.
આ પ્રસંગે બોલતા, સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, 'તારાગિરી'નો ભારતીય નૌકાદળમાં સમાવેશ તેની ક્ષમતાઓમાં નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે.
નૌકાદળની ભૂમિકા પર ભાર મૂકતા, સંરક્ષણ પ્રધાને ટિપ્પણી કરી, "આપણું નૌકાદળ હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં સતત હાજરી જાળવી રાખે છે - પછી ભલે તે પર્શિયન ગલ્ફમાં હોય કે મલાક્કાની સ્ટ્રેટમાં. જ્યારે પણ કોઈ કટોકટી ઊભી થાય પછી ભલે તે સ્થળાંતર કામગીરી હોય કે માનવતાવાદી સહાય પહોંચાડવાની હોય, ત્યારે આપણું નૌકાદળ હંમેશા મોખરે હોય છે. આપણા નૌકાદળ ભારતના મૂલ્યો અને પ્રતિબદ્ધતાઓનું પ્રતીક છે. INS તારાગિરીનું કમિશનિંગ આપણી નૌકાદળની શક્તિ, મૂલ્યો અને પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવશે."
Indian Navy Spokesperson tweets, " ... presenting the story of ins taragiri - a journey of strength, stealth and indigenous excellence, reflecting india’s rise as a formidable maritime power. from legacy to the future fleet, taragiri stands ready to safeguard the seas." pic.twitter.com/fa83Gtd1qU— ANI (@ANI) April 3, 2026
આ સીમાચિહ્નના મહત્વ પર ભાર મૂકતા, સિંહે ઉમેર્યું, "આજે, એક અત્યાધુનિક યુદ્ધ જહાજ, 'તારાગિરી', ભારતીય નૌકાદળમાં જોડાઈ રહ્યું છે. 'તારાગિરી'નો સમાવેશ ભારતની વધતી જતી દરિયાઈ શક્તિનું પ્રતીક છે. આ પ્રસંગે, હું માઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ લિમિટેડ અને ભારતીય નૌકાદળ સહિત તમામ સાથી નાગરિકોને અભિનંદન પાઠવું છું."
સક્ષમ નૌકાદળ દેશ માટે વિકલ્પ નહીં, પણ રાષ્ટ્ર માટે જરૂરિયાત
તેમણે ભારતના વિકાસ માર્ગમાં દરિયાઈ શક્તિના વ્યૂહાત્મક મહત્વ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. ભારતની ઓપરેશનલ તૈયારી પર બોલતા, રાજનાથ સિંહે કહ્યું, "જ્યારે પણ તણાવની પરિસ્થિતિઓ ઊભી થઈ છે, ત્યારે ભારતીય નૌકાદળે આપણા કોમર્શિયલ જહાજો અને તેલ ટેન્કરોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી છે. આપણા નૌકાદળે સાબિત કર્યું છે કે તે માત્ર ભારતના હિતોનું રક્ષણ કરવા સક્ષમ નથી, પરંતુ જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે વૈશ્વિક સ્તરે તેના નાગરિકો અને વેપાર માર્ગોનું રક્ષણ કરવા માટે દરેક જરૂરી પગલાં લેવા માટે પણ તૈયાર છે. આ ક્ષમતા જ ભારતને એક જવાબદાર દરિયાઈ શક્તિ તરીકે સ્થાપિત કરે છે."
भारत अब defence manufacturing में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह एक clear signal है, कि हम global level पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आभा, संपूर्ण विश्व में फैल रही है: रक्षा मंत्री श्री@rajnathsingh— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) April 3, 2026
ભારતીય કોમર્શિયલ જહાજો અને તેલ ટેન્કરોનું રક્ષણ કરવા માટે નૌકાદળ તૈયાર
સંરક્ષણ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશના 95 ટકા વેપાર, જેમાં ઉર્જા પુરવઠો પણ શામેલ છે. દરિયાઈ માર્ગો દ્વારા થાય છે; પરિણામે, ઉભરતા દરિયાઈ જોખમો વચ્ચે, કોમર્શિયલ જહાજો અને તેલ ટેન્કરોનું રક્ષણ કરવામાં ભારતીય નૌકાદળની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
आईएनएस तारागिरी को, multi-role operations के लिए तैयार किया गया है। High intensity combat से लेकर, maritime security, anti-piracy operations, coastal surveillance, और humanitarian missions तक, यह हर role में fit बैठता है। यह flexibility ही, इसे एक Unique naval platform बनाती है:…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) April 3, 2026
ઐતિહાસિક સંદર્ભનો ઉલ્લેખ કરીને, સંરક્ષણ મંત્રીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે કોઈપણ રાષ્ટ્ર તેની નૌકાદળ શક્તિને મજબૂત કર્યા વિના ખરેખર શક્તિશાળી બની શકતું નથી; તેથી, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી 2047 સુધીમાં 'વિકસિત ભારત' ની વાત કરે છે, ત્યારે દરિયાઈ શક્તિની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.
આ પણ વાંચો: