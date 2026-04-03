દરિયામાં ભારતની તાકાત વધી! 3500KM રેન્જ, પાણીની અંદર દુશ્મનની નજરમાં આવ્યા વગર હુમલો કરવાની ક્ષમતા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 2:51 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતે ત્રીજી પરમાણુ બેલેસ્ટિક મિસાઇલ સબમરીન INS અરિદમન (S4)ને નૌકાદળમાં સામેલ કરી છે. વિશાખાપટ્ટનમમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમને ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યો હતો પરંતુ સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર સંકેત આપતા લખ્યુ, 'આ શબ્દ નહીં પણ અરિદમનની તાકાત છે!' આ સિવાય એડવાંસ્ડ સ્ટીલ્થ ફ્રિગેટ INS તારાગિરીને પણ નૌકાદળને સોપવામાં આવી છે.

INS અરિદમનની ખાસિયત

  • INS અરિદમન અરિહંત-શ્રેણીની ત્રીજી SSBN સબમરીન છે જેને ભારતના ATV પ્રોજેક્ટ હેઠળ વિકસિત કરવામાં આવી છે.
  • આ સબમરીન દરિયામાંથી પરમાણુ હુમલાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે, જે ભારતની No-First-Use નીતિ હેઠળ પ્રહાર ક્ષમતાને મજબૂત બનાવે છે.
  • આ સબમરીનને 90% કરતા વધુ સ્વદેશી ટેકનિકથી બનાવવામાં આવી છે, જેમાં તેનું પરમાણુ રિએક્ટર પણ સામેલ છે. વિશાખાપટ્ટનમ સ્થિત શિપ બિલ્ડિંગ સેન્ટરે વિકસિત કરી છે.

3500 કિમી સુધીની રેન્જની ક્ષમતા

મિસાઇલ ક્ષમતા: અરિધામન 'અરિહંત'ક્લાસની ત્રીજી સબમરીન છે, પરંતુ તેમાં 8 લોન્ચ ટ્યુબ છે. (જ્યારે અગાઉની સબમરીનમાં માત્ર 4 હતી). 8 K-4 મિસાઇલ (રેન્જ 3500 કિમી) અથવા 24 K-15 મિસાઇલ લઇ જઇ શકે છે.

વધારે લંબાઇ: આ વધારાની મિસાઇલોને સમાવવા માટે આ સબમરીન અગાઉની સબમરીન કરતા લગભગ 20 મીટર લાંબી (કૂલ લંબાઇ આશરે 130 મીટર) બનાવવામાં આવી છે.

ન્યુક્લિયર પાવર: 83 મેગાવોટનું ન્યુક્લિયર રિએક્ટર છે, જે તેને લાંબા સમય સુધી પાણીની અંદર રહેવાની અને દુશ્મની નજરમાં આવ્યા વગર હુમલો કરવાની ક્ષમતા આપે છે.

INS તારાગિરી ભારતીય નૌસેનાની તાકાત વધારશે

  • પ્રોજેક્ટ 17A હેઠળ ચોથા પ્લેટફોર્મના રૂપમાં તારાગિરી 6,670 ટનની સબમરીન છે, જેને મઝગાવ ડૉક શિપબિલ્ડર્સ લિમિટેડ, મુંબઇ દ્વારા બનાવવામાં આવી છે.
  • આ સબમરીનની બનાવટ વધુ સ્લિમ છે, જેનાથી તેનો રડાર પર દેખાતો આકાર ઘણો ઓછો થઇ જાય છે અને આ જટિલ દરિયાઇ પરિસ્થિતિમાં વધારે સુરક્ષિત રહેવામાં સક્ષમ છે.
  • આ સબમરીન 75 ટકા કરતા વધુ સ્વદેશી સામગ્રીથી બનાવવામાં આવી છે.
  • તારાગિરીને સંયુક્ત ડીઝલ અથવા ગેસ પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ સાથે ફીટ કરવામાં આવી છે, જે તેને ઝડપ અને લાંબા અંતરે ચલાવવાની ક્ષમતા આપે છે.

આ યુદ્ધજહાજ અત્યાધુનિક શસ્ત્ર પ્રણાલીઓથી સજ્જ છે જેમાં સુપરસોનિક સપાટી પરની મિસાઇલો, મધ્યમ રેન્જની સપાટીથી હવામાં માર કરનારી મિસાઇલ અને વિશિષ્ટ એન્ટી સબમરીન યુદ્ધ પ્રણાલીનો સમાવેશ થાય છે.

આ પણ વાંચો:

