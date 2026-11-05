ઉત્તરાખંડના ગંગોત્રી હાઈવે પાસે નદીમાં ખાબકી ઈનોવા કાર, 4 લોકોના મોત, કારમાં સવાર લોકો સુરત અને સાયલાના
ગંગોત્રી નેશનલ હાઈવે પર ગંગનાની નજીક એક ઈનોવા કારને દુર્ઘટના નડી, જેમાં 4 સહેલાણીઓના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : November 5, 2026 at 12:50 PM IST
ઉત્તરકાશી (ઉત્તરાખંડ): ઉત્તરકાશી જિલ્લામાં ગંગોત્રી નેશનલ હાઈવે પર ગંગનાની નજીક ગુરુવારે એક ગમખ્વાર માર્ગ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. 'ધારા કુંડ'થી લગભગ 20 મીટર આગળ ગયા બાદ એક ઈનોવા કાર અનિયંત્રિત થઈ ગઈ હતી અને ઊંડી ખીણમાં ખાબકીને સીધી નદીમાં જઈ પડી હતી.
આ દુર્ઘટનામાં ચાર લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે, લોકોના મૃતદેહો નદીના કિનારેથી મળી આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, વાહનમાં સવાર અન્ય લોકોની શોધખોળ માટે અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેઓ નદીમાં ગુમ થયા હોવાની આશંકા છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. વાહનમાં સવાર મુસાફરો ગુજરાતના સુરત અને સાયલાના હોવાનું સામે આવ્યું છે.
મૃતકોના નામ
- અશોક પટેલ, ઉંમર 49, શિવાલિક રેસિડેન્સી, કતાર ગામ, સુરત
- રૂતિકા પટેલ, ઉંમર 19, શિવાલિક રેસિડેન્સી, કતાર ગામ, સુરત
- ઘનશ્યામભાઈ સરવાલિયા, ઉંમર 32, ગુજરાત
- સુરેન્દ્ર સિંહ, (ડ્રાઈવર) હરિદ્વાર
ઈજાગ્રસ્ત
વેદાંત અશોકભાઈ પટેલ, ઉંમર 17 વર્ષ, શિવાલિક રેસિડેન્સી, કતાર ગામ, સુરત
ગુમ
પટેલ સુદાબેન અશોકભાઈ પટેલ, ઉંમર 45, શિવાલિક રેસિડેન્સી, કતાર ગામ, સુરત
કિરણબેન વિશાલભાઈ પટેલ, ઉંમર 34, સાયલા, સુરેન્દ્રનગર
નદીના કિનારે અને આસપાસના વિસ્તારોમાં શોધખોળ
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુરુવારે પોલીસને માહિતી મળી હતી કે ગંગોત્રી નેશનલ હાઈવે પર ગંગનાની નજીક એક ઈનોવા કાર અનિયંત્રિત થઈને નદીમાં પડી ગઈ છે. આ જાણકારી મળતા જ પોલીસ, સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (SDRF) અને 108 ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવાના દળો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. બચાવ અને રાહત ટીમોએ સ્થળ પર પહોંચીને નદીના કિનારે અને આસપાસના વિસ્તારોમાં શોધખોળ શરૂ કરી દીધી છે.
બચાવ કામગીરી દરમિયાન, ટીમોને નદી કિનારેથી ચાર વ્યક્તિઓના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, અકસ્માત સમયે કારમાં કેટલા લોકો સવાર હતા, તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ હજુ સુધી થઈ નથી. અન્ય લોકો પણ નદીના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હોવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને, SDRF અને પોલીસની ટીમો સઘન શોધખોળ અભિયાન ચલાવી રહી છે.
ગંગનાની નજીક એક 'ઇનોવા' કાર નદીમાં પડી હોવાની જાણ થતાં જ પોલીસ, SDRF અને ઈમરજન્સી સેવાઓની ટીમોને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવી હતી. હાલમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી નદીના કિનારેથી ચાર મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. વાહનમાં અન્ય લોકો પણ હોવાની શક્યતા હોવાથી નદીમાં શોધખોળ ચાલુ છે. બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ જ ગુમ થયેલ અથવા મૃત્યુ પામેલા લોકોની ચોક્કસ સંખ્યા સ્પષ્ટ થશે. —શાર્દુલ ગુસાઈન, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓફિસર
દુર્ઘટનાનું સ્થળ દુર્ગમ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ધરાવતું હોવાથી અને નદીના તેજ પ્રવાહને કારણે રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં મુશ્કેલીઓ નડી રહી છે. ટીમો નદીના કિનારે અને આસપાસના અન્ય સંભવિત સ્થળોએ સઘન તપાસ કરી રહી છે. દુર્ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. પોલીસ હાલમાં વાહન અને તેમાં સવાર લોકો વિશે માહિતી એકત્ર કરી રહી છે. બચાવ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ જ મૃત્યુ પામેલા અને ગુમ થયેલા લોકોની વાસ્તવિક સંખ્યા જાણી શકાશે.
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