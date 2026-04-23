'વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી'માંથી મેળવેલી માહિતી સ્વીકારી શકાતી નથી: સુપ્રીમ કોર્ટ

સબરીમાલા કેસ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી. કોર્ટે કહ્યું જ્ઞાન, ગમે ત્યાંથી આવે, તેનું સ્વાગત છે. પરંતુ…

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 4:48 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તે પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓ અને ન્યાયશાસ્ત્રીઓના દ્રષ્ટિકોણને મહત્વ આપે છે, ત્યારે તેણે ચેતવણી આપી હતી કે "વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી" દ્વારા પ્રસારિત થતી માહિતીને વિશ્વસનીય અથવા સ્વીકાર્ય ગણી શકાય નહીં.

નવ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેન્ચે કેરળના સબરીમાલા મંદિર સહિત ધાર્મિક સ્થળોએ મહિલાઓ સાથે થતા ભેદભાવ અને વિવિધ ધર્મો દ્વારા પાળવામાં આવતી ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના અવકાશ અને મર્યાદાઓ અંગેની અરજીઓની સુનાવણી દરમિયાન આ અવલોકનો કર્યા હતા.

બેન્ચમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ બી.વી. નાગરત્ના, એમ.એમ. સુંદરેશ, અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહ, અરવિંદ કુમાર, ઓગસ્ટિન જ્યોર્જ મસીહ, પ્રસન્ના બી. વરાલે, આર. મહાદેવન અને જોયમલ્યા બાગચીનો સમાવેશ થાય છે.

સુનાવણી દરમિયાન, દાઉદી બોહરા સમુદાયના વડાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ નીરજ કિશન કૌલે કોંગ્રેસ નેતા શશી થરૂર દ્વારા લખાયેલા એક લેખનો ઉલ્લેખ કર્યો. બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે કોંગ્રેસના નેતાના લેખમાં ધાર્મિક રાહત સંબંધિત બાબતોમાં ન્યાયિક સંયમના સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

મુખ્ય ન્યાયાધીશ કાંતે કહ્યું, "અમે બધી પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ, ન્યાયશાસ્ત્રીઓ વગેરેનો આદર કરીએ છીએ, પરંતુ વ્યક્તિગત મંતવ્યો વ્યક્તિગત મંતવ્યો હોય છે." કૌલે કહ્યું કે જ્ઞાન અને શાણપણ, ભલે ગમે તે સ્ત્રોતમાંથી આવે, ગમે તે દેશમાંથી આવે, ગમે તે યુનિવર્સિટીમાંથી આવે, તેનું સ્વાગત કરવું જોઈએ.

કૌલે કહ્યું, "આપણે એક સભ્યતા તરીકે એટલા સમૃદ્ધ છીએ કે આપણે બધા પ્રકારના જ્ઞાન અને માહિતીને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી શકીએ નહીં." ન્યાયાધીશ નાગરત્ને હળવાશથી ઉમેર્યું, "પરંતુ વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીમાંથી નહીં."

કૌલે કહ્યું કે તેઓ ચર્ચામાં ઉતરતા નથી. તેમણે કહ્યું કે તેમને યુનિવર્સિટી સારી છે કે ખરાબ તેની ચિંતા નથી, જે આ ચર્ચા માટે મૂળભૂત રીતે અપ્રસ્તુત છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે એકમાત્ર મુદ્દો એ હતો કે જ્ઞાન અને માહિતી, ભલે ગમે તેમાંથી આવે, તેને સ્વીકારવી જોઈએ. કેસની સુનાવણી ચાલુ રહી.

22 એપ્રિલે કેસની સુનાવણી કરતા, સુપ્રીમ કોર્ટે હિન્દુ સમાજમાં એકતાનો આગ્રહ કર્યો અને "તેઓ આપણા મંદિરમાં આવી શકતા નથી અને આપણે તેમના મંદિરમાં જઈ શકતા નથી" તેવી વિભાજનકારી વિચારસરણી સામે ચેતવણી આપી.

સબરીમાલા સમીક્ષા અરજીઓની સુનાવણી કરતી વખતે, સુપ્રીમ કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ન્યાયિક મંચ માટે ધાર્મિક સંપ્રદાયના આવશ્યક અને બિન-આવશ્યક પ્રથાઓને અલગ પાડતા પરિમાણોને વ્યાખ્યાયિત કરવું અત્યંત મુશ્કેલ છે, જોકે અશક્ય નથી.

સપ્ટેમ્બર 2018 માં, પાંચ ન્યાયાધીશોની બંધારણીય બેન્ચે, 4:1 બહુમતીથી, સબરીમાલા (સબરીમાલા) અયપ્પા મંદિરમાં 10 થી 50 વર્ષની વયની મહિલાઓના પ્રવેશ પરનો પ્રતિબંધ ઉઠાવી લીધો, અને આ સદીઓ જૂની હિન્દુ ધાર્મિક પ્રથાને ગેરકાયદેસર અને ગેરબંધારણીય જાહેર કરી.

