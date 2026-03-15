ETV Bharat / bharat

જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ, પાકિસ્તાની આતંકવાદી ઠાર

જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષાદળોને મોટી સફળતા મળી છે. સેનાએ ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ કરતા પાકિસ્તાની આતંકીને ઠાર મારવામાં આવ્યો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 9:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીનગર: જમ્મુ કાશ્મીરના ઉરી સેક્ટરમાં સેનાને મોટી સફળતા મળી છે. સેનાએ ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ કર્યો છે. આ દરમિયાન થયેલી ફાયરિંગમાં એક પાકિસ્તાની આતંકવાદીને ઠાર મારવામાં આવ્યો છે. અત્યારે વિસ્તારમાં સુરક્ષાદળોનું તપાસ અભિયાન શરૂ છે. ઘટનાસ્થળેથી મોટી સંખ્યામાં હથિયાર અને દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

સેનાએ રવિવારે જણાવ્યું કે, તેને જમ્મુ કાશ્મીરના ઉરી સેક્ટરમાં LoC પાસે ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ કરી દીધો છે, જેમાં એક પાકિસ્તાની આતંકવાદી ઠાર મરાયો છે. સેનાની શ્રીનગર સ્થિત ચિનાર કોરે પોતાના X હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરી છે, "ઘૂસણખોરીના પ્રયાસ વિશે જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસને મળેલી એક ખાસ જાણકારીના આધાર પર 14-15 માર્ચ દરમિયાન રાત્રે ઉરી સેક્ટરના બુછાર વિસ્તારમાં એક સંયુક્ત અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું."

સેનાએ જણાવ્યું કે, સૈનિકોએ ઝાડીઓમાં એક આતંકવાદીની શંકાસ્પદ હલચલ જોઇ હતી. સેનાએ કહ્યું, "ઘેરાબંધીને ફરી વ્યવસ્થિત કરવામાં આવી હતી અને આતંકવાદીને પડકાર્યો હતો જેના જવાબમાં આતંકવાદીએ ફાયરિંગ શરૂ કર્યું હતું. આ અથડામણમાં એક પાકિસ્તાની આતંકવાદી ઠાર મરાયો છે. ઘટનાસ્થળેથી એકે રાઇફલ, પિસ્તોલ અને ભારે માત્રામાં દારૂગોળા સહિત યુદ્ધ સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી છે. અંતિમ રિપોર્ટ મળવા સુધી તપાસ અભિયાન શરૂ છે.

TAGGED:

PAKISTANI TERRORIST
PAKISTANI TERRORIST KILLED
JAMMU KASHMIR TERRORIST
ARMY
PAKISTANI TERRORIST KILLED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.