ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીએ કર્યા કેદારનાથ ધામના દર્શન, સોનપ્રયાગ-કેદારનાથ પ્રસ્તાવિત રોપવેનો એરિયલ સર્વે કર્યો
દેશના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી પોતાનાં પત્ની પ્રીતિ અદાણી સાથે ખાનગી હેલિકોપ્ટરથી કેદારનાથ ધામ પહોંચ્યા, મંદિર સમિતિએ તેમનું સ્વાગત કર્યું.
Published : May 1, 2026 at 6:13 PM IST
રુદ્રપ્રયાગ: હિમાલયના ખોળામાં વસેલા વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કેદારનાથ ધામમાં આ દિવસોમાં આસ્થા, વિશ્વાસ અને આધ્યાત્મિક ઊર્જાનો અદ્ભુત સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. 30 એપ્રિલ સુધીમાં અઢી લાખ જેટલા શ્રદ્ધાળુઓ કેદારનાથના દર્શન કરી ચૂક્યા છે. પાછલા દિવસોમાં સિંગર કૈલાશ ખેર સહિત અનેક સેલિબ્રિટી અને ઉદ્યોગપતિઓ પણ કેદારનાથ ધામના દર્શન કરવા આવી ચૂક્યા છે. આજે શુક્રવાર 1 મેના રોજ દેશના પ્રસિદ્ધ ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી કેદારનાથ ધામ પહોંચ્યા.
કેદારનાથ ધામના દર્શન કરવા પહોંચ્યા ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી:
માહિતી અનુસાર અદાણી ગ્રુપના સ્થાપક અને ચેરમેન ગૌતમ અદાણી પત્ની પ્રીતિ અદાણી સાથે શુક્રવારે સવારે દિલ્હીથી દેહરાદૂન પહોંચ્યા. ત્યારબાદ તેઓ ખાનગી હેલિકોપ્ટરથી કેદારનાથ ધામ પહોંચ્યા. ધામ પહોંચીને તેમણે બાબા કેદારની વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી. ઉદ્યોગપતિ દંપતીએ વિધિ-વિધાનથી પૂજા-અર્ચના કરી ભગવાન ભોલેનાથનો આશીર્વાદ લીધો. તેમણે દેશ અને પ્રદેશની સમૃદ્ધિ, શાંતિ, વિકાસ અને જનકલ્યાણની કામના કરતાં વિશેષ પ્રાર્થના કરી.
મંદિર સમિતિએ ગૌતમ અદાણીનું સ્વાગત કર્યું: કેદારનાથ ધામમાં તેમના આગમન પર મંદિર પરિસરમાં હાજર શ્રદ્ધાળુઓમાં પણ તેમને જોવાની ઉત્સુકતા સાફ નજરે પડી. મંદિર સમિતિ અને સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા તેમનું પારંપરિક રીતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે સુરક્ષા વ્યવસ્થા ચુસ્ત રહી અને યાત્રા પ્રબંધન સંપૂર્ણપણે સુચારુ રૂપે સંચાલિત થતું જોવા મળ્યું.
સોનપ્રયાગથી કેદારનાથ સુધીના પ્રસ્તાવિત રોપવેનું એરિયલ સર્વે કર્યું:
આજે પ્રસિદ્ધ ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી પોતાના પરિવાર સાથે કેદારનાથ ધામના દર્શન કરવા આવ્યા હતા. સાથે જ તેમણે સોનપ્રયાગથી કેદારનાથ સુધીના પ્રસ્તાવિત રોપવેનું એરિયલ સર્વે પણ કર્યું. -ઉમેશ ચંદ્ર પોસ્તી, વરિષ્ઠ તીર્થ પુરોહિત, કેદારનાથ
રોપવેથી 36 મિનિટમાં પહોંચી જશો કેદારનાથ: ઉલ્લેખનીય છે કે રોપવેના નિર્માણની જવાબદારી અદાણી સમૂહને આપવામાં આવી છે. સોનપ્રયાગથી કેદારનાથ સુધીનો પ્રસ્તાવિત લગભગ 12.9 કિલોમીટર લાંબો રોપવે અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ (AEL) દ્વારા બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ દુનિયાના સૌથી ઊંચા લગભગ 11,500 ફૂટ અને સૌથી લાંબા રોપવેમાંનો એક હશે. આ રોપવે થકી કેદારનાથ ધામની પગપાળા 9 કલાકની યાત્રા, ઘટીને માત્ર 36 મિનિટની રહી જશે.
આ દિવસોમાં ચરમ પર છે કેદારનાથ યાત્રા:
ઉલ્લેખનીય છે કે આ દિવસોમાં કેદારનાથ યાત્રા પોતાના ચરમ પર છે. પ્રતિદિન હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દેશ-વિદેશથી અહીં પહોંચી રહ્યા છે. વરસાદ, ઠંડી અને ઊંચાઈ જેવા પડકારો છતાં શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થા અતૂટ બની રહી છે.
યાત્રા માર્ગ પર પ્રશાસન દ્વારા આરોગ્ય, સુરક્ષા, ટ્રાફિક અને આપદા પ્રબંધનના વ્યાપક ઇંતેજામ કરવામાં આવ્યા છે. હેલિકોપ્ટર સેવાઓથી લઈને પગપાળા માર્ગ સુધી દરેક સ્તરે દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે, જેથી શ્રદ્ધાળુઓની યાત્રા સુરક્ષિત, સુગમ અને વ્યવસ્થિત બની રહે.
આ પણ વાંચો...