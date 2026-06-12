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સરકારનો મોટો આદેશ, 90 દિવસ માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ખરીદવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો; જાણો કેમ

મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે મોદી સરકારે 90 દિવસ માટે આ પ્રતિબંધ લાદ્યો છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલ ૯૦ દિવસ સુધી ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
પેટ્રોલ અને ડીઝલ ૯૦ દિવસ સુધી ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 9:32 AM IST

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નવી દિલ્હી: કેન્દ્રની મોદી સરકારે આજે, શુક્રવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ અંગે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે, કેન્દ્ર સરકારે દેશના પેટ્રોલ પંપો પરથી મોટા પ્રમાણમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પેટ્રોલ અને ડીઝલ ખરીદવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. સરકારી આદેશ અનુસાર, ઔદ્યોગિક, કોમર્શિયલ અને સંસ્થાકીય વપરાશકર્તાઓને પેટ્રોલ પંપો પરથી પેટ્રોલ અને ડીઝલ ખરીદવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે અને તેના બદલે તેમને જથ્થાબંધ વેચાણ બિંદુઓ પરથી તેમનો પુરવઠો ખરીદવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

આ પ્રતિબંધો 90 દિવસ સુધી અમલમાં રહેશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને ડીઝલની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થયા બાદ આ પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા છે, કારણ કે ભાવમાં તફાવતને કારણે જથ્થાબંધ વપરાશકર્તાઓ પેટ્રોલ પંપો પરથી બળતણ ખરીદવા લાગ્યા છે. દિલ્હીના પેટ્રોલ પંપો પર ડીઝલની કિંમત પ્રતિ લિટર 95.20 રૂપિયા છે, જ્યારે તેની જથ્થાબંધ કિંમત પ્રતિ લિટર 134.50 રૂપિયા છે.

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PETROL AND DIESEL
INDUSTRIAL USERS BARRED
90 DAYS CAP ON PETROL DIESEL

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