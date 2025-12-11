ધરતીને ચીરતી ટ્રેન હવે મધ્ય પ્રદેશથી ગુજરાત પહોંચશે, 3 કિમી ટનલથી મુંબઈનું અંતર પણ ઘટશે
આ ટનલ દ્વારા, ઇન્દોર-મુંબઈ રૂટ પરની ટ્રેનો પણ આદિવાસી વિસ્તારો સાથે જોડાશે, જુઓ ETV ભારતનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ.
Published : December 11, 2025 at 12:38 PM IST
અહેવાલ: સિદ્ધાર્થ માછીવાલ
ઇન્દોર: પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશના આ આદિવાસી પ્રદેશ સુધી ટ્રેનો હવે 3 કિલોમીટર લાંબી ટનલ દ્વારા પહોંચશે, જ્યાં સ્વતંત્રતા પછી ટ્રેનો પહોંચી નથી. ઇન્દોર-દાહોદ રેલ પ્રોજેક્ટના આ પડકારજનક ભાગમાં ટનલના નિર્માણ સાથે, પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ રેલ્વે નેટવર્ક હવે ધાર અને ઝાબુઆ ઉપરાંત ગુજરાત સાથે સીધું જોડાયેલું છે.
ઇન્દોર અને મુંબઈ વચ્ચેનું અંતર ઘટશે.
204 કિલોમીટર લાંબો ઇન્દોર-દાહોદ રેલ પ્રોજેક્ટ મધ્યપ્રદેશને ગુજરાત સાથે જોડતો એક મહત્વપૂર્ણ રેલ પ્રોજેક્ટ છે. તે ઇન્દોર અને મુંબઈ વચ્ચેનું અંતર ઘટાડશે. આ પ્રોજેક્ટ પર કામ હાલમાં અંતિમ તબક્કામાં છે, જેમાં પીથમપુર વિસ્તારમાં ટ્રેક નાખવાનું અને ટનલ પૂર્ણ કરવાનું કામ અંતિમ તબક્કામાં છે. રેલવે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તિહીમાં બનાવવામાં આવી રહેલી આશરે ૩ કિલોમીટર લાંબી ટનલ ફેબ્રુઆરી 2026માં પૂર્ણ થશે.
ઇન્દોરથી મુંબઈ, ગુજરાત સુધીનો નવો રૂટ
રેલવે પીઆરઓ ખેમરાજ મીણાના જણાવ્યા અનુસાર, આ 3 કિલોમીટર લાંબી ટનલના પૂર્ણ થવાથી ટૂંક સમયમાં ઇન્દોરથી મુંબઈ અને ગુજરાત સુધીનો એક નવો, ટૂંકો રેલ માર્ગ ઉપલબ્ધ થશે. આ રાજ્યના આદિવાસી વિસ્તારોને પીથમપુર અને ઇન્દોરના રેલ્વે નેટવર્ક સાથે સીધો જોડશે.
ફેબ્રુઆરી 2026 છે ઇન્દોર-દાહોદ પ્રોજેક્ટની ડેડલાઈન
તિહીથી આગળ ટનલનું બાંધકામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. આશરે 2.95 કિલોમીટર લાંબી ટનલમાંથી 1.87 કિલોમીટર પૂર્ણ થઈ ગયું છે, અને ટ્રેક નાખવાનું પણ શરૂ થઈ ગયું છે. પીથમપુરથી આગળ તિહીનો પર્વતીય પ્રદેશ ઇન્દોર અને ધાર વચ્ચે રેલ કનેક્ટિવિટીમાં સૌથી મોટો અવરોધ હતો. ટનલનું કામ, જે ડિસેમ્બર સુધીમાં પૂર્ણ થવાનું હતું, તે હવે ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી લંબાવવામાં આવ્યું છે.
સુરંગ પર દરેક શિફ્ટમાં 200 કામદારો સતત કામ કરી રહ્યા છે. હાલમાં, આ મહત્વપૂર્ણ રેલ્વે પ્રોજેક્ટ પર બે શિફ્ટમાં 200 લોકો સતત કામ કરી રહ્યા છે. ETV ભારતની ટીમે ટનલનું નિરીક્ષણ કરવા માટે નિર્માણાધીન ટનલની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં 1.87 કિમી લાંબા પટની બંને બાજુ ટનલ પૂર્ણ કર્યા પછી ટ્રેક નાખવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. રેલ્વે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રેલ્વે ટનલની અંદર બ્લાસ્ટ વિરોધી ટ્રેક નાખવામાં આવી રહ્યો છે, જ્યાં ફિનિશિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે.
ટનલની બંને બાજુ ટ્રેક નાખવાનું કામ પણ ઝડપી બન્યું
પશ્ચિમ રેલ્વેના જનસંપર્ક અધિકારી ખેમરાજ મીણાના જણાવ્યા અનુસાર, "આ ટનલ આગામી બે મહિનામાં, ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીમાં પૂર્ણ થશે." ટનલનું કામ 2017-18માં શરૂ થયું હતું, અને રેલ્વેએ 2020માં પ્રોજેક્ટને સ્થગિત કરી દીધો હતો અને ટૂંકા ગાળાના ટેન્ડર બહાર પાડ્યા હતા. જોકે, વરસાદથી ટનલમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના કારણે કામ અટકી ગયું હતું. હવે, જૂન 2023માં, ટનલનું કામ ફરી શરૂ થયું છે અને ગુવાહાટીની નવી કંપની દ્વારા ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ઇન્દોર-દાહોદ રેલ્વે પ્રોજેક્ટની આ ટનલ જમીનની સપાટીથી 20 મીટર (આશરે 65 ફૂટ) નીચે, 8 મીટર (આશરે 26 ફૂટ) ઊંચી અને એટલી જ પહોળી બનાવવામાં આવી રહી છે. તેમાં બે બે-ડિગ્રી વળાંકો છે, જેને પૂર્ણ કરવા માટે રેલ્વેને 1,000 થી વધુ બ્લાસ્ટ કરવા પડ્યા. ટનલની અંદરથી 1.75 લાખ ક્યુબિક મીટર કાટમાળ દૂર કરવામાં આવ્યો હતો, જે આસપાસના વિસ્તારમાં પર્વત તરીકે દેખાય છે. ટનલ ડ્રિલ અને બ્લાસ્ટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં, બ્લાસ્ટિંગ પછી, તેને ટેકો આપવા માટે ટનલની સપાટી પર લોખંડની ફ્રેમ મૂકવામાં આવે છે. ત્યારબાદ દબાણ મશીનનો ઉપયોગ કરીને જમીનની ઉપરની સપાટી અને લોખંડની ફ્રેમ વચ્ચે કોંક્રિટ ભરવામાં આવે છે.