ઇન્દોરમાં દૂષિત પાણીને કારણે કેટલા મૃત્યુ થયા અને કેટલા ગંભીર કેસ થયા? આંકડાઓમાં ભયંકર ગડબડ
ભગીરથપુરા વિસ્તારમાં દૂષિત પાણી પીવાથી મૃત્યુઆંક વધી રહ્યો છે. ઘણા દર્દીઓ ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે.
Published : January 1, 2026 at 1:38 PM IST
ઇન્દોર : શહેરના ભગીરથપુરા વિસ્તારમાં દૂષિત પાણી પીવાથી મૃત્યુઆંક વધી રહ્યો છે. ઘણા દર્દીઓ ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. દરમિયાન, આ બાબતને ઓછી દેખાડવા અને દબાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકાર, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને આરોગ્ય વિભાગ બધા દૂષિત પાણીથી થતા મૃત્યુની સંખ્યા અંગે અલગ અલગ માહિતીઓ આપે છે. આરોગ્ય વિભાગે હવે સ્વીકાર્યું છે કે ઇન્દોરમાં દૂષિત પાણી પીવાથી 8 લોકોના મોત થયા છે.
મૃત્યુઆંક વધતાં વહીવટીતંત્ર ચોંકી ગયું
ઇન્દોરમાં, 25 અને 26 ડિસેમ્બરના રોજ, દૂષિત પાણીને કારણે ઉલ્ટી, ઝાડા અને અન્ય બીમારીઓને કારણે લોકોને વિવિધ હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મૃત્યુનો સિલસિલો શરૂ થતાં વહીવટીતંત્ર ચોંકી ગયું. શરૂઆતમાં, વહીવટીતંત્રે સ્વીકાર્યું કે ચાર લોકોના મોત થયા છે.
પરિસ્થિતિ વધુ વણસતા રાજ્ય સરકાર સક્રિય થઈ ગઈ અને હોસ્પિટલોમાં સારવારની વ્યવસ્થા શરૂ કરી. દરમિયાન, સોમવાર દરમ્યાન, ઇન્દોરના મુખ્ય તબીબી અધિકારી ડૉ. માધવ હસાનીએ એક વ્યક્તિના મૃત્યુ, પછી બે અને પછી ત્રણ વ્યક્તિના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી.
મૃત્યુ અંગે દરેકના અલગ અલગ આંકડા
મંગળવારે, આરોગ્ય વિભાગે ચાર મૃત્યુની જાણ કરી હતી, પરંતુ તેમણે દૂષિત પાણીને કારણભૂત ગણાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. મેયર પુષ્યમિત્ર ભાર્ગવે સાત મૃત્યુ સ્વીકાર્યા પછી પણ, વહીવટીતંત્રે તેની પુષ્ટિ કરી ન હતી. આ દરમિયાન, કલેક્ટર શિવમ વર્માએ ચાર મૃત્યુની જાણ કરી હતી. બુધવારે બપોરે, પાંચ મહિનાના બાળકના મૃત્યુથી મૃત્યુઆંક આઠ થયો હતો.
પરિસ્થિતિ વણસતા મૃત્યુઆંક પણ વધતો ગયો
બુધવારે સાંજે, જ્યારે મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવ દર્દીઓ સાથે વાત કરવા માટે હોસ્પિટલની મુલાકાતે આવ્યા, ત્યારે અધિકારીઓને સ્વીકારવાની ફરજ પડી કે ચાર નહીં, પણ આઠ લોકોના મૃત્યુ દૂષિત પાણીથી થયા છે.
મુખ્ય તબીબી અને આરોગ્ય અધિકારી (CMHO) ડૉ. માધવ હસાનીના જણાવ્યા અનુસાર, "મૃત્યુ પછી સરકારી રેકોર્ડમાં ચાર મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ. આમાંથી, ત્રણ દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા, જ્યારે એક ઘરે મૃત્યુ પામ્યો હતો."
દૂષિત પાણીને કારણે મૃત્યુ પામેલા લોકોની સંખ્યા 8
મુખ્ય તબીબી અને આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. માધવ હસાનીએ જણાવ્યું હતું કે, "હવે એ વાત સામે આવી છે કે વિવિધ ખાનગી હોસ્પિટલોમાં દાખલ ચાર લોકોના 25 અને 26 ડિસેમ્બરના રોજ મૃત્યુ થયા હતા. બાદમાં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું ન હતું. તેથી, આ ચાર મૃત્યુ સરકારી રેકોર્ડમાં નથી. આ મૃતકો ભગીરથ પુરાના રહેવાસી હતા અને આ સમયગાળા દરમિયાન મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેથી, દૂષિત પાણીને કારણે મૃત્યુ પામેલા લોકોની સંખ્યા હવે આઠ થઈ ગઈ છે."
હજુ પણ 26 દર્દીઓ ICUમાં છે, જેમાંથી એક વેન્ટિલેટર પર છે. બાકીના 162 દર્દીઓની હાલત સ્થિર છે. એવી આશંકા છે કે મૃત્યુઆંક વધી શકે છે.
શહેરની 27 હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓની સારવાર ચાલી રહી છે
હાલમાં, મૃતકોમાં 70 વર્ષીય નંદલાલ, 60 વર્ષીય ઉર્મિલા અને 65 વર્ષીય તારા કોરીનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણેયના મોત ઝાડાથી થયા હોવાનું કહેવાય છે. આ ઉપરાંત, ઉમા કોરી, ગોમતી રાવત, મંજુલા બડે, સીમા પ્રજાપત, સંતોષ બિંગોલિયા અને એક 6 મહિનાના બાળકનું પણ મૃત્યુ થયું છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે શહેરની 27 હોસ્પિટલોમાં હાલમાં દાખલ દર્દીઓની સંખ્યા આશરે 162 છે, જેમાંથી 30 થી 35 ગંભીર છે, અને તેમાંથી 26 ICUમાં છે.
વધુમાં, દર્દીઓના ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને મહારાજા યશવંત રાવ હોસ્પિટલનો એક આખો વોર્ડ ખાલી કરાવવામાં આવ્યો છે. અરબિંદો હોસ્પિટલમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે, જ્યાં દૂષિત પાણીના દર્દીઓ માટે 100 બેડનો વોર્ડ અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. ગંભીર ચેપ ધરાવતા નાના બાળકોને ચાચા નહેરુ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
